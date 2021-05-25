Эксперты объяснили значение базирования Ту-22М3 в Сирии

«Базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя перебазирование трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

«Данная отработка перебазирования на передовые аэродромы, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и дальней авиации, подтверждает, что Россия – великая держава и обладает достаточными силами и средствами, чтобы работать в любом регионе мира», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

Собеседник напомнил о том, что «Ту-22М3 уже применялись в Сирии, но тогда они работали с территории России». Кроме того, эксперт не исключил появление на базе Хмеймим ракетоносцев Ту-160, правда – также не на постоянной основе.

«То, что авиабаза Хмеймим используется в том числе и самолетами стратегической дальней авиации – это не открытие для военных. К примеру, американцы регулярно перебрасывают свои стратегические бомбардировщики на базы в Великобритании, Японии, и на остров Гуам», – отметил Мураховский.

«Базирование нашей авиации на базе Хмеймим действительно имеет важное политическое и военное значение», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «Во-первых, потому что боевой радиус бомбардировщиков Ту-22М3 при полной боевой нагрузке составляет около 2 тыс. километров. Если провести этим радиусом площадь воздействия, то в зоне досягаемости наших самолетов окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье. Поэтому освоение этого аэродрома самолетами дальней авиации – серьезный фактор политического и военно-стратегического давления на вероятного противника», – полагает эксперт.

«Во-вторых, в случае обострения военно-политической обстановки в Черноморском регионе дальняя авиация в Хмеймиме может стать важным козырем России. Например, при базировании самолетов Ту-22М3 в Крыму для противодействия американской авианосной ударной группе нам потребуется прорывать противовоздушную оборону Турции. А на базе Хмеймим наша дальняя авиация имеет больше свободы для маневра и отражения удара вероятного противника», – отметил собеседник.

При этом он уточнил, что в случае противостояния с США основным театром действий будет Восточное Средиземноморье. «Именно оттуда они будут направлять свою авиацию по аэродромам Крыма и другим южным районам России, объектам военной и экономической инфраструктуры. Поэтому теперь, когда база в Хмеймиме осваивается, американцам будет проблематично как-либо угрожать нам. Да и в целом, наращивание военного присутствия в Средиземноморье свидетельствует о том, что Россия готова пресекать любые попытки военной агрессии против нее», – заключил Сивков.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что совершен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», – говорится в сообщении.

Как пояснили в военном ведомстве, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Кроме того, благодаря увеличению длины взлетной полосы, были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Уточняется, что в настоящее время с авиабазы Хмеймим могут совершать полеты все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса.

Напомним, в августе 2020 года сообщалось, что Сирия передаст России в безвозмездное пользование земельный участок 8 га с размещенными на нем объектами и часть акватории такой же площади для расширения авиационной базы Хмеймим.

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