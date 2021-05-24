Белорусский эксперт оценил последствия задержания оппозиционера Протасевича

«Власти Белоруссии показывают, что они жестко следуют курсу наказать всех, кто был причастен к событиям августа 2020 года. В случае с Протасевичем речь может идти о 10–15 годах заключения», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Ярослав Романчук, комментируя задержание Романа Протасевича – одного из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

«Не думаю, что эта история станет эмоциональным триггером для оппозиции, потому что сегодня люди в стране парализованы страхом. Этот страх вызван не только арестом Романа Протасевича, но и недавним блокированием интернет-ресурса Tut.by», – отметил белорусский политолог, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

По его словам, «власти показывают, что они жестко следуют курсу наказать всех, кто был причастен к событиям августа 2020 года». Эксперт напомнил о том, что «люди, которые были гораздо в меньшей степени вовлечены в информационную кампанию прошлого года, получили по пять-шесть лет тюремного срока». В случае с Протасевичем, полагает собеседник, «речь может идти о 10–15 годах заключения, ведь он в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности».

«Отдельные представители белорусской власти сказали, что речь не идет о смертной казни, – обратил внимание Романчук. – Потому главное, чтобы с учетом того, что творится в белорусских тюрьмах и что делают белорусские правоохранители, Протасевич остался жив и сохранил здоровье».

Эксперт также предположил, что все политзаключенные Белоруссии могут быть использованы в качестве аргумента в переговорах между официальным Минском с Западом. «При этом сегодня единственным посредником в таком диалоге является президент Путин и Кремль», – считает Романчук.

«В то же время позиция Лукашенко выглядит так: «Я могу делать что угодно, мне за это ничего не будет». Потому только детальное расследование инцидента с самолетом позволило бы официальному Минску сохранить остатки лица», – заключил собеседник.

На ваш взгляд Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это: Угон при поддержке государства

Законные действия властей Белоруссии

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В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

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