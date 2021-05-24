Рогозин оценил речь Маска на «Новом знании»

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами несодержательным.

На минувшей неделе Маск выступил онлайн на российском марафоне «Новое знание» и ответил на вопросы студентов.

«Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом, говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на конференции Startup Village.

При этом он отметил, что с уважением относится к деятельности Маска, прежде всего к его компании SpaceX.

«Единственное, только, я бы хотел, чтобы на такие форумы приглашались и российские представители, потому что удивлять нас американскими технологиями, наверное, нет смысла ... у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы. В том числе молодые разработчики, мы хотели бы, чтобы их тоже страна знала», – добавил Рогозин.

Американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, отвечая на вопросы в рамках российского марафона «Новое знание», выступил за усиление диалога между Москвой и Вашингтоном. Также он заявил, что считает Международную космическую станцию важным проектом, но призвал не задерживаться на околоземной орбите и направить силы на освоение Луны и Марса. Помимо того, что Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ, он заявил, что компания рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей.