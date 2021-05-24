В США испугались усиления России на Ближнем Востоке

Эксперт: Речь Маска на марафоне «Новое знание» создает новый канал связей между РФ и США

«Очень хорошо, что Илон Маск ломает те преграды, которые власти США выстроили между нашими странами», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Наталья Нарочницкая, комментируя появление американского миллиардера Илона Маска в числе участников организованного в Москве марафона «Новое знание».

«Для кого-то другого из числа известных американцев выступить на российском форуме, организованном с участием администрации президента России, было бы действительно большой смелостью. Но Илон Маск – это фигура, приучившая мир к своей экстравагантности, он может позволить себе такое. При этом Маск – отнюдь не маргинал, это видная мировая фигура. Его желание и готовность сотрудничать с Москвой – это определенный посыл всему мировому интеллектуальному и предпринимательскому сообществу», – отметила президент Фонда изучения исторической перспективы, историк Наталья Нарочницкая.

«Илон Маск участвовал в одном мероприятии с ведущими российскими политиками, – отметила Нарочницкая. – Он откликнулся на приглашение несмотря на то, что в последнее время многие американские профессоры и политологи вежливо отказываются от участия в подобных мероприятиях, связанных с Россией, из-за давления и опасений потерять работу».

Нарочницкая отметила смелость Маска и в том, что на форуме бизнесмен выступил за усиление диалога между Россией и США. Это выступление стало знаковым перед предполагаемой встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, отмечает она. Эксперт напомнила, что Илон Маск не раз бывал в России, публично признавался в симпатиях к нашей стране и нынешнее его выступление на марафоне общества «Знание» создает новый перспективный канал связей между нами «поверх барьеров».

По ее словам, Маск свободен от политической ангажированности и недавно прямо сказал, что Россия не побежденная страна, в чем в свое время пытался убедить экспертов американский политолог Збигнев Бжезинский, а серьезный игрок и всегда таким будет. «Вместо того чтобы заниматься поиском шпилек, которые можно совать в спину России, лучше налаживать нормальные отношения, которые принесут пользу на личном и государственном уровне. Поэтому такая яркая фигура привлекает к себе внимание», – подчеркнула президент Фонда изучения исторической перспективы.

«Маск особенно популярен среди молодых россиян, потому что он экстравагантен, не боится тратить деньги на то, что ему нравится, а не считает каждый доллар на счетах. Молодежи это импонирует. Маск тратит миллиарды долларов на творческие проекты, которые необязательно рационально объяснимы. Он не из породы Рокфеллеров», – отмечает доктор исторических наук.

«Во время холодной войны некоторой «отдушиной» в отношениях между нашими странами было научное сотрудничество: ученые продолжали общаться друг с другом, причем делали это с огромным почтением и исключительно доброжелательно. Это создавало благоприятный фон и для изменений в политике, поскольку мнение ученых влияло на общественное мнение в своих странах в целом», – напомнила Нарочницкая. «И сегодня чем больше людей с Запада посетит Россию и увидит разницу между мифами о ней и реальностью, тем лучше» – уверена она.

В выступлении Маска на марафоне «Новое знание» Нарочницкой особенно понравились рассуждения основателя компании Tesla о том, каким будет мир через пятьдесят лет. «В отличие, скажем, от Билла Гейтса, Маск сам многое делает для того, чтобы сломать межгосударственные барьеры и привлекать к своим проектам тех, кто готов, невзирая на политику, заниматься перспективными вещами, которые принесут пользу всему человечеству», – говорит эксперт.

В пятницу американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск участвовал по видеосвязи в марафоне «Новое знание», который стартовал накануне в Москве. Мероприятие также пройдет в Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума, который продлится до субботы, включает многие направления, среди которых история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, всего ходе марафона выступят около 150 спикеров.

Во время общения с участниками марафона бизнесмен призвал к расширению диалога Москвы и Вашингтона и анонсировал скорое официальное появление Tesla в России.

О том, как прошел первый день марафона, подробно рассказала газета ВЗГЛЯД.