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В США испугались усиления России на Ближнем Востоке
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Ослабляя военное присутствие США на Ближнем Востоке Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина в регионе, сообщает Associated Pressсо ссылкой на командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи.
Американский генерал обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции великих держав. «Ближний Восток в целом – это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», – заявил Маккензи, передает РИА «Новости».
В частности, военачальник допустил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе. «Думаю, что они (Россия и Китай) учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию (на Ближнем Востоке) и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя», – подчеркнул он.
Также Макензи предположил, что Россия и Китай займутся продажей оружия в регионе.
13 апреля стало известно о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. 3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана уже к началу июля. Между тем, президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск.
Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
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Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.
По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».
Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.
Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.
В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».
«Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
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Американский сенатор испугался ролика в TikTok о российской армии
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Сенатор штата Техас Тед Круз обеспокоился за США из-за ролика про российскую армию, отметив, что американская – слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с Вооруженными силами России.
На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой – в американские вооруженные силы. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, в котором главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, воспитанная лесбийской парой, сообщает «ИноСМИ».
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«Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия – не самая лучшая идея» – прокомментировал видео Круз.
Как сообщает Insider, сам сенатор не служил, однако он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии – «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность».
Ранее читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. Они стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.
США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
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Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США.
В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС.
Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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В США заявили о «монструозных» возможностях России в арктическом регионе
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Унаследованное со времен Советского Союза вооружение сделало Россию хорошо подготовленной к борьбе за Арктику, пишет американский журнал The National Interest.
Автор статьи Роберт Фарли отмечает, что Москва еще во времена холодной войны готовилась противостоять Западу в Арктическом регионе. Накопленный опыт и множество видов оружия позволили ей обрести «смертоносный набор возможностей» на случай, если в Северном Ледовитом океане произойдет «что-то немыслимое», передает РИА «Новости».
Журналист также упомянул российский ледокольный флот – самый большой в мире, – указав, что такие корабли становятся все более востребованными из-за роста коммерческого интереса к освоению региона, это делает Россию «гарантом глобального доступа к Арктике».
Благодаря этому Москва может свободно планировать военную кампанию, а также стратегию доступа к ресурсам в регионе, подчеркнул автор.
Одним из наиболее смертоносных российских орудий в Арктике эксперт посчитал подлодки проекта «Акула», охарактеризовав их как «монструозные». Размеры и огромный арсенал оружия субмарины вполне компенсируют ее недостаточную скрытность, указал Фарли
Кроме этого, Россия активно применяет в небе над Арктикой самолеты: например, созданные для «охоты» на американские бомбардировщики истребители МиГ-31, обладающие мощными радарами и превосходной маневренностью.
Он также упомянул бомбардировщики Ту-95 и противолодочные самолеты Ту-142. Первые, по словам автора, считаются одними из старейших самолетов, они по-прежнему «отлично себя чувствуют в холодном небе Арктики».
Фарли отметил и тренировки российского спецназа: они обучены захватывать и удерживать труднодоступные районы, вести разведку, а также помогать в операциях по поиску и спасению гражданских служащих.
Ранее Россия призвала возобновить диалог стран Арктического совета по военной линии. До этого госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров обсудили председательство России в Арктическом совете и важность сотрудничества в этом регионе.
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Страны-члены НАТО показали «наступление» на Россию
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Появились «впечатляющие фотографии», на которых запечатлены недавние совместные учения в Северной Атлантике с участием Ragnar Viking ВМФ Великобритании, Военно-морских сил США, а также ВМС Франции и Королевских ВМС Норвегии, пишет американское издание The Drive.
Как сообщает The Drive, согласно заявлению ВМС США, Ragnar Viking должен был продемонстрировать «высочайшую сплоченность, солидарность и авторитет НАТО в Норвежском, Северном и Балтийском морях». Издание пишет, что «конкретные элементы учений включали в себя демонстрацию возможностей нанесения дальнего удара из Северной Атлантики по Балтийскому региону, высадку морского десанта в Норвегии, а также противолодочную войну и групповые операции надводных действий в Северной Атлантике».
«Все эти сценарии, по-видимому, четко основаны на потенциальной российской военной активности в более широком регионе, причем страны Балтии (включая Литву) и Норвегия, которые имеют протяженную границу с Россией, определены в качестве критических горячих точек любой будущей возможной конфронтации между Москвой и НАТО», – пишет The Drive.
В частности, по данным издания, со стороны Британии в Ragnar Viking были задействованы авианосец Queen Elizabeth, эскадренные миноносцы Diamond и Defender типа 45, фрегаты Kent и Richmond типа 23, вспомогательное судно типа Fort Victoria, танкер Tidespring типа Tide и атомная субмарина типа Astute. От США – десантный корабль Iwo Jima типа Wasp, десантный корабль-док Carter Hall типа Harpers Ferry, десантный транспорт-док типа San Antonio, атомная подлодка New Mexico типа Virginia и пара эскадренных миноносцев типа Arleigh Burke.
«С участием военных кораблей четырех стран-членов НАТО наши учения в Северной Атлантике демонстрируют коллективную силу альянса», – сказал капитан британского флота Ангус Эссенхай.
В небе Эстонии, где проходят учения НАТО «Весенний шторм – 2021», замечены истребители Су-22М4 с опознавательными знаками ВВС Польши. Это довольно старые самолеты, которые стоят на вооружении Wojska Lotnicze с начала 1980-х годов, когда страна входила в Варшавский договор и получала большую часть вооружений от Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем это связано и какую угрозу это несет в том числе российским Вооруженным силам.
В США назвали главное преимущество Ту-95МС перед американским аналогом
Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС значительно новее американского аналога, пишет 19fortyfive.
Издание отмечает, что Ту-95 используется уже 60 лет, на данный момент это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в 1981 году СССР начал перепроизводство этих самолетов, именно поэтому российские модели гораздо новее американских аналогов.
Как рассказал изданию военный эксперт Питер Сучиу, именно новизна и способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 дает возможность Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России.
Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Черным морем. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты самолетов Воздушно-космических сил России проводятся в соответствии с правилами использования воздушного пространства.
Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике
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Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными».
Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Крейсер «Петр Великий» вышел на учения в Баренцево море
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вышел в Баренцево море для отработки учебных задач: он атакует подводную лодку и отразит воздушное нападение условного противника, сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вышел в Баренцево море для отработки задач межвидовых учений во взаимодействии с кораблями охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил, подводными лодками, противолодочной, бомбардировочной и истребительной авиацией армии ВВС и ПВО флота», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
В ходе учений будут отработаны задачи развертывания в море надводных и подводных сил флота, противоминного обеспечения и минных постановок, поиска подводных лодок условного противника, отражения воздушного нападения, ведение артиллерийского боя с условным надводным кораблем, атака подводной лодки, а также отдельные элементы радиоэлектронной борьбы во время ведения боевых действий на море. Также будут проведены артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы и стрельбы из противолодочного оружия.
Учения пройдут под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева в полигонах флота в ближней морской зоне. Районы выполнения боевых упражнений с оружием будут временно закрыты для судоходства и полетов авиации.
В Госдуме указали на «самую страшную санкцию» России против США
Достройка «Северного потока – 2» может стать «самой страшной экономической санкцией» России в отношении США, заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.
«Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США – это когда Россия достроит «Северный поток – 2», когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину. Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа», – заявил Шерин в беседе с «Говорит Москва».
После достройки газопровода Украина поймет, что «лишится огромных транзитных денег», тогда Москва сможет ставить любые условия Вашингтону.
«Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное – контроль над европейскими странами», – указал он.
Депутат добавил, что недружественные меры со стороны американских политиков российским властям нужно «откладывать в копилочку», чтобы позже «воздать должное».
«Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить «Северный поток – 2», потому что это смерти подобно для США и Украины. Сегодня Украина является основным государством, через которое транзитируется газ в Европу, и США могут влиять на европейские страны, а они далеко не желают постоянно быть вассалами американцев, через Украину, которая может быть нестабильным партнером», – заключил парламентарий.
3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки
МИД: США закрыли генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке без давления извне
Американская сторона сама приняла решение о «заморозке» работы дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии (генерального консульства в Екатеринбурге, - ред.ВЗГЛЯД), а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.
По ее оценке, «неправомерно искать виноватых, объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала».
Захарова напомнила, что не Москва, а Вашингтон «развязал длительную «визовую войну», незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США».
Ранее американский генконсул сообщила о возвращении в США.
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии.
1 апреля американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, работа генконсульства в Екатеринбурге при этом продолжится.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
22 апреля Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон.
Лавров заявил об откровенности Блинкена
Переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике на полях министерского заседания Арктического совета были откровенными с двух сторон, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы о многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже, и слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России по поводу то вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем. Но я напомнил ему, что все эти годы, когда обвинения звучали, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство хотя бы одного из этих наших деяний», – передает слова российского министра РИА «Новости».
Однако, отметил Лавров, за все годы никаких доказательств «вины» России представлено не было. «Ответы странные, что вы сами, мол, все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее», – цитирует главу МИД России ТАСС.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
Шойгу заявил о мировом превосходстве стратегических ядерных сил России
Вооруженные силы России по оснащению современной техникой стратегических ядерных сил обошли самые сильные армии мира, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86%. Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на форуме «Новое знание».
Если говорить об остальных видах Вооруженных сил, то «там у нас практически везде, в целом по армии, уровень современности выше 70%, и этот показатель продолжает увеличиваться».
«Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры, и была принята большая программа по реформе нашей армии», – отметил глава военного ведомства.
Шойгу добавил, что мощь российской армии увеличивается также за счет того, что промышленность встала «на достаточно надежные, основательные рельсы». Так же он отметил плановый подход, по его словам, решен вопрос с контролем средств, выделяемых на гособоронзаказ.
Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
Британский генерал призвал взять на вооружение методы политической войны
Великобритания после окончания холодной войны «утратила бдительность», но теперь оно «осознало» российскую угрозу, заявил британский генерал Патрик Сандерс в интервью The Daily Telegraph.
По его словам, соперники не оставляют попыток ослабить Запад с помощью «информационно-политической войны». «Они увидели, насколько далеко мы продвинулись в более узком определении боевых действий, и поняли, что сражаться с нами было бы глупо», – считает генерал, сообщает «ИноСМИ».
«В политической войне задействуются все рычаги государственной власти, явные и скрытые, для достижения национальных стратегических целей. У русских это действительно хорошо получается», – сказал изданию Сандерс во время визита в Эстонию.
Он также обратился к имперскому прошлому Британии, напомнив, что страна была примером в ведении политики во времена империи, однако потеряла навыки после окончания холодной войны. Теперь же, по его словам, пришла пора возродить ту стратегическую культуру, которая когда-то существовала в стране.
Генерал возглавляет Стратегическое командование, созданное в 2019 году. Ведомство курирует перспективные направления Министерства обороны, включая спецназ, кибернетическую разведку, средства информационной войны и многие военные объекты космического базирования. Кроме того, совместно с Центром правительственной связи оно руководит Национальными киберсилами Великобритании, поясняет издание.
Ранее сообщалось, что ежегодные учения «Весенний шторм», в которых примут участие почти 7 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО, пройдут в Эстонии с 17 мая по 5 июня.
Эксперт: Речь Маска на марафоне «Новое знание» создает новый канал связей между РФ и США
«Очень хорошо, что Илон Маск ломает те преграды, которые власти США выстроили между нашими странами», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Наталья Нарочницкая, комментируя появление американского миллиардера Илона Маска в числе участников организованного в Москве марафона «Новое знание».
«Для кого-то другого из числа известных американцев выступить на российском форуме, организованном с участием администрации президента России, было бы действительно большой смелостью. Но Илон Маск – это фигура, приучившая мир к своей экстравагантности, он может позволить себе такое. При этом Маск – отнюдь не маргинал, это видная мировая фигура. Его желание и готовность сотрудничать с Москвой – это определенный посыл всему мировому интеллектуальному и предпринимательскому сообществу», – отметила президент Фонда изучения исторической перспективы, историк Наталья Нарочницкая.
«Илон Маск участвовал в одном мероприятии с ведущими российскими политиками, – отметила Нарочницкая. – Он откликнулся на приглашение несмотря на то, что в последнее время многие американские профессоры и политологи вежливо отказываются от участия в подобных мероприятиях, связанных с Россией, из-за давления и опасений потерять работу».
Нарочницкая отметила смелость Маска и в том, что на форуме бизнесмен выступил за усиление диалога между Россией и США. Это выступление стало знаковым перед предполагаемой встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, отмечает она. Эксперт напомнила, что Илон Маск не раз бывал в России, публично признавался в симпатиях к нашей стране и нынешнее его выступление на марафоне общества «Знание» создает новый перспективный канал связей между нами «поверх барьеров».
По ее словам, Маск свободен от политической ангажированности и недавно прямо сказал, что Россия не побежденная страна, в чем в свое время пытался убедить экспертов американский политолог Збигнев Бжезинский, а серьезный игрок и всегда таким будет. «Вместо того чтобы заниматься поиском шпилек, которые можно совать в спину России, лучше налаживать нормальные отношения, которые принесут пользу на личном и государственном уровне. Поэтому такая яркая фигура привлекает к себе внимание», – подчеркнула президент Фонда изучения исторической перспективы.
«Маск особенно популярен среди молодых россиян, потому что он экстравагантен, не боится тратить деньги на то, что ему нравится, а не считает каждый доллар на счетах. Молодежи это импонирует. Маск тратит миллиарды долларов на творческие проекты, которые необязательно рационально объяснимы. Он не из породы Рокфеллеров», – отмечает доктор исторических наук.
«Во время холодной войны некоторой «отдушиной» в отношениях между нашими странами было научное сотрудничество: ученые продолжали общаться друг с другом, причем делали это с огромным почтением и исключительно доброжелательно. Это создавало благоприятный фон и для изменений в политике, поскольку мнение ученых влияло на общественное мнение в своих странах в целом», – напомнила Нарочницкая. «И сегодня чем больше людей с Запада посетит Россию и увидит разницу между мифами о ней и реальностью, тем лучше» – уверена она.
В выступлении Маска на марафоне «Новое знание» Нарочницкой особенно понравились рассуждения основателя компании Tesla о том, каким будет мир через пятьдесят лет. «В отличие, скажем, от Билла Гейтса, Маск сам многое делает для того, чтобы сломать межгосударственные барьеры и привлекать к своим проектам тех, кто готов, невзирая на политику, заниматься перспективными вещами, которые принесут пользу всему человечеству», – говорит эксперт.
В пятницу американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск участвовал по видеосвязи в марафоне «Новое знание», который стартовал накануне в Москве. Мероприятие также пройдет в Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума, который продлится до субботы, включает многие направления, среди которых история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, всего ходе марафона выступят около 150 спикеров.
Во время общения с участниками марафона бизнесмен призвал к расширению диалога Москвы и Вашингтона и анонсировал скорое официальное появление Tesla в России.
О том, как прошел первый день марафона, подробно рассказала газета ВЗГЛЯД.
Военным атташе показали возможности российской артиллерии на полигоне в Ленобласти
Минобороны продемонстрировало иностранным военным атташе на полигоне Лужский в Ленобласти боевые возможности российских артиллерийских систем, сообщили в военном ведомстве.
«Сегодня более 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Лужский Западного военного округа, где офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по обнаружению и уничтожению учебных целей», – передает ТАСС сообщение Минобороны России.
Там уточнили, что в показе приняли участие расчеты 82-мм минометов 2Б14 «Поднос», 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани», 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б», 2А65 «Мста-Б», 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С» с автоматизированной системой управления огня, 300-мм реактивных систем залпового огня «Смерч», «Торнадо-С», противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Хризантема».
Артиллеристы уничтожили мишени, получив координаты целей от средств артиллерийской разведки и беспилотников.
Как отметили в Минобороны, мероприятие носило плановый характер и проводилось «с целью повышения транспарентности деятельности Вооруженных сил Российской Федерации».
Напомним, в мае 2020 года Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод» Ростеха) поставил Минобороны партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани».