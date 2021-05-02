Украинцы узнали о риске остаться без горячей воды и отопления

С 20 мая жители Украины могут остаться без горячей воды, не исключен срыв будущего отопительного сезона, сообщил лава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.

Как поясняет украинское издание Obozrevatel, такая ситуация сложилась из-за «перехода теплокоммунэнерго на рыночные условия покупки газа при условии огромных долгов и в ситуации, когда за горячую воду и тепло им платят уже после использования услуги, а за голубое топливо придется вносить предоплату».

После того, как закончится срок действия документа, обеспечивающего нынешний тариф, «предприятия должны закупать газ по предварительной оплате», сказал Блащук. «А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ», – заявил он, добавив, что «отопительного сезона может и не быть».

Один из крупных участников рынка заявил, что на платформе оператора ГТС поставщики тепла и горячей воды уже значатся как потребители без поставщика газа. Значит, газ им должны отключить.

Даже если отключения не будет, остается вопрос с тарифами. Издание поясняет, что стоимость газа без спецобязательств будет меняться каждый месяц, а зимой может быть примерно на 40% выше, чем летом. При открытии рынка украинским властям придется пересмотреть цены на горячую воду и тепло. «Сдерживали тарифы годами. А теперь что делать? Резко повышать? Горячая вода и так дорогая, а летом убыточная», – заявили в «Укртеплокоммунэнерго».

Напомним, Верховная рада назначила новым министром энергетики и угольной промышленности Германа Галущенко – вице-президента «Энергоатома». Кроме того, украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.