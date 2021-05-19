Чубайс назвал важнейшую цель устойчивого развития для России

Борьба с изменением климата является для России самой важной и сложной из 17 целей устойчивого развития ООН, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Мне кажется, что для России самое важное, самое сложное, самое труднодостижимое – это, конечно, борьба с изменением климата. В силу нашего исторического природного преимущества под названием природные ресурсы вообще и углеводороды в особенности, нужно понимать, что сердцевина климатического вызова попадает сюда», – сказал он на Национальном форуме по устойчивому развитию.

Чубайс пояснил, что если сильно упрощать, то человечество создало энергетику на основе углеводородов, которые сжигают. Поэтому получается индустрия по преобразованию углеводородов в СО2 (двуокись углерода). Человечество намерено сейчас переходить на новую энергетику, когда на основе водорода, обладающего той же теплотворностью, на выходе образуется вода, передает ТАСС.

В 2015 году страны ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. В ней перечислены цели, направленные на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. В рамках каждой из 17 целей есть ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите мировых лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции предложил проводить мониторинг всех вредных выбросов в мире. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление».

Кроме того, в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.