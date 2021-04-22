Путин призвал страны к совместному контролю за выбросами

Эксперты НОМ оценили слова Путина о конкурентности думской кампании

Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), комментируя заявление президента Владимира Путина о конкурентности выборов в Думу, указали на необходимость обеспечить равные условия для всех кандидатов и политических партий в предстоящей избирательной кампании.

«Президент не мог не затронуть тему предстоящих выборов, поскольку весь комплекс озвученных им социальных, экономических и гуманитарных вопросов должен воплотиться в законопроектах, государственных программах. Принятие конкретных решений по данным направлениям лежит на плечах исполнительной и законодательной власти», – заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

Он указал, что поставленные президентом задачи очень амбициозные и предполагают рывок в экономике, в социальной сфере, в сфере культуры и образования. Эти задачи способны решать люди профессионально подготовленные, в том числе разных политических взглядов, заявил Брод.

«Президент не зря затронул тему конкурентности на предстоящих федеральных выборах. Многообразие партий наблюдается и сейчас. Мы видим, что за последнее время появлялись новые политические партии, которые нашли своего избирателя, участвовали в региональных выборах и побеждали в них. Организаторам выборов, институтам гражданского общества важно обеспечить участие в избирательном процессе всех желающих: не должно быть ни административного диктата, ни искусственных преград и препонов. Необходимо обеспечить равные условия для всех кандидатов и политических партий для участия в предстоящей избирательной кампании», – добавил Брод, слова которого приводятся на сайте НОМ.

Он также напомнил, что на выборах муниципального уровня принимают участие не только кандидаты от парламентских партий, но и от непарламентских, а интерес со стороны избирателей к муниципальным выборам высок. «В этой связи организаторам выборов, кандидатам и партиями необходимо строго соблюдать закон, журналистам – быть максимально объективными в подаче информации, а институтам гражданского общества – быть на страже соблюдения закона. Все это и обеспечит доверие общества к выборам и их результату», – указал Брод.

В свою очередь член Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова отметила, что устойчивая общественно-политическая система, о которой говорил президент, строится, в том числе на местных выборах. «Ассоциация НОМ уделяет большое значение организации общественного контроля на этом уровне выборов – мы ездим в регионы, проводим обучение наблюдателей и сами выезжаем в мониторинговых группах по участкам. И могу сказать, что в этом году мы видим особенно высокий уровень конкуренции даже на этих, самых небольших выборах. На наш взгляд, многие партии, которые выставляют своих кандидатов на муниципальных выборах в этом году, таким образом пробуют свои силы перед большими федеральными выборами в Государственную думу, намеченными на сентябрь», – заявила она.

В то же время глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев указал на присутствие запроса на конкурентность у избирателей даже на муниципальных выборах. «Мы сейчас много ездим по регионам, контролируем выборы в рамках мониторинговых групп Общественной палаты и НОМ. … И мы хорошо видим запрос на конкурентность у избирателей даже на муниципальных выборах – здесь присутствуют кандидаты от нескольких партий, выбор всегда есть, но при этом, по моим личным ощущениям, для людей еще и важно знать, что участие в избирательном процессе – доступная опция. Принять участие в выборах может и твой сосед – мы фиксируем большое количество самовыдвиженцев сейчас и это нормально. Люди видят, что стать кандидатом можно без особых трудностей», – заявил он.

«Важно отметить, что президент в своем послании перечислил все парламентские партии. И попросил их фактически принять участие в обеспечении устойчивости и стабильности государственно-политической системы в период выборов. И кстати, «Единую Россию» обозначил не первой. Это еще раз говорит о том, что отношение Президента ко всем партиям одинаковое, никаких особых условий ни для кого нет. Это важно, это и создает конкурентность и стабильность», – добавил Григорьев.

В среду глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что в России необходимо обеспечить устойчивую и стабильную государственно-политическую систему, это важно всегда, особенно в предвыборный период.

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