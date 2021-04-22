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Путин призвал страны к совместному контролю за выбросами
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите мировых лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции предложил проводить мониторинг всех вредных выбросов в мире.
«Было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов выбросов в атмосферу. Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата», – цитирует Путина ТАСС.
Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление».
«К примеру, на долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. И каждая его тонна создает парниковый эффект в 25-28 раз больший, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. Что, кстати, составляет до 45% разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения», – указал президент России.
Он отметил, что российское руководство готово предоставлять преференции иностранным компаниям, планирующим инвестиции в чистые технологии в России.
«Убежден, борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность даже преференций для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии в том числе и у нас в стране», – заявил Путин.
В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.
В Кремле сообщали, что в ходе выступления на саммите российский президент изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата.
В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
ЕС предложил России возродить диалог по разоружению
Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», – цитирует ТАСС Стано.
Таким образом Стано прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать «уравнение безопасности».
В среду в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
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В России спрогнозировали влияние новых выплат беременным на рождаемость
Инициатива президента Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами позволит значительно снизить число абортов в стране, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
«Это очень важная мера поддержки. Если беременная женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, будет иметь поддержку от государства, то она не встанет перед трудным выбором. Думаю, такая мера поможет значительно сократить число абортов в стране и повысит рождаемость», – цитирует ТАСС Огуля.
Между тем ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец заявила, что объявленные президентом меры социальной поддержки семей не приведут к демографическому взрыву, но будут способствовать росту рождаемости в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».
«Акцент оправдано был сделан именно на малообеспеченных семей с детьми, так как риск бедности для семей с детьми значительно превышает риск бездетных семей, а более 80% всего малоимущего населения страны проживает как раз с несовершеннолетними детьми», – сказала Хейфец.
По ее словам, предложенные механизмы – еще один шаг в сторону обеспечения уверенности семей и будущих родителей в завтрашнем дне, они направлены на корректировку текущей социальной конъюнктуры, что в долгосрочном периоде окажет положительное влияние на достижения национальных целей развития в части демографии.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что выплату в размере 6350 рублей в 2021 году получат более 700 тыс. нуждающихся беременных женщин, если они встанут на учет на раннем сроке.
Напомним, Путин в ходе послания уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев «не расслабляться».
«Выводы из обращения [президента России Владимира] Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», – приводит слова бывшего министра иностранных дел Украины РИА «Новости».
При этом Климкин не уточнил, к чему именно нужно «готовиться» жителям Украины.
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов.
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Поручение Путина позволит избавиться от второй и третьей смены в школах
Поручение президента Владимира Путина о постройке новых школ даст возможность исключить вторую и третью смены, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.
«Около 1,3 тыс. новых школ построят в России. Это напрямую связано с задачей ликвидации обучения в третью смену, а затем и во вторую посредством создания дополнительных мест... Та волна детей, которых сейчас устроили в детские сады, неизбежно придет в школы. Российская система образования должна перейти к односменному обучению в средних школах», – цитирует Тутову ТАСС.
Парламентарий добавила, что меры, озвученные главой государства, касающиеся образовательной сферы, потребуют больших финансовых ресурсов. «Но такие затраты государства, на мой взгляд, являются обоснованными», – указала депутат.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что до 2024 года в стране построят еще 1,3 тыс. новых школ для 1 млн школьников. Также глава государства поручил в середине августа провести единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.
Политолог: Путин сконцентрировал внимание на наиболее острых внутренних проблемах
«Социальная направленность, пристальное внимание именно к внутренним вопросам развития страны, а не к внешним громким скандалам, еще раз доказывает, что президент ориентируется на реальную, а не медийную повестку дня», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.
«Некоторые зарубежные политологи и журналисты в преддверии послания президента наперебой называли якобы самые страшные и главные вызовы, стоящие перед Россией, которые, дескать, окажутся краеугольными в послании президента. Говорили об обострении на Украине, о ситуации с Алексеем Навальным, о санкциях Запада, об отношениях с Джо Байденом. Но президент вместо этого сосредоточился на реальных вызовах стране», – отметил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
Владимир Путин сосредоточил внимание на том, что волнует сегодня подавляющее количество россиян: о жизненном уровне и качестве жизни, о решении демографической проблемы, помощи отечественной науке и развитии инфраструктуры, перечислил собеседник.
В этой связи странным выглядит удивление по поводу того, что президент не уделил внимания, например, Украине, заметил Матвейчев. «Любому разумному человеку понятно, что ни на какие нападения ни на кого – тем более на Россию – Украина сейчас не способна. Владимир Зеленский пытается военным спектаклем поднять свой рейтинг на фоне экономического коллапса и чудовищного положения в стране с COVID. Так зачем главе нашего государства вестись на этот цирк?» – задается вопросом эксперт.
Матвейчев отметил, что острота социальных вопросов, господдержка отдельных групп населения приобрела особенную остроту и важность на волне последствий пандемии коронавируса, до сих пор еще не пройденной до конца. «В этом смысле трудно переоценить объявленные Путиным и продление материнского капитала, и помощь неполным семьям, и систематизацию помощи государства в трудоустройстве граждан», – считает политолог.
«Меня, как человека науки, особенно впечатлила анонсированная президентом масштабная поддержка фундаментальных исследований. Очень воодушевляет то, до 2024 года будет выделен 1 трлн 630 млрд рублей», – отметил профессор Матвейчев.
Послание содержало информацию, близкую и интересную максимально широкому кругу граждан, далеко не в последнюю очередь – жителям регионов, подчеркнул собеседник. «В частности, это сообщение президента об упрощении газификации частных домов. Эта проблема долгие годы была камнем преткновения для многих сельских жителей, дачников. Рядом с ним идет газовая труба, а оплатить отводку от нее до их участка – пресловутую «последнюю милю» – они не могут из-за дороговизны. Газпром и «Межрегионгаз» не хотели до сих пор этим заниматься, но теперь придется», – констатировал Матвейчев.
Важный, но на первый взгляд неприметный вопрос о газификации частных домов связан с двумя важными моментами, отметил собеседник. «Это огромная программа, которая даст гигантский кумулятивный эффект: толчок к развитию получат и металлургия, и трубопрокат, и строительная отрасль, – отметил Матвейчев. – Газпром начнет, наконец, в полной мере осваивать огромный внутренний рынок. То есть поднимая уровень жизни соотечественников, мы будем одновременно развивать внутренний спрос, диверсифицировать экономику».
Во-вторых, «и в истории с газификацией, и по другим сюжетам» президент несколько раз указал на необходимость ликвидации бюрократического крючкотворства, подчеркнул эксперт. «Административные препоны замедляют или искажают смысл поручений президента, которые требуют безусловного исполнения в намеченные сроки. Антибюрократический пафос послания Путина был столь же четко выражен, как и социальная его направленность», – отметил Матвейчев.
В послании Федеральному собранию, которое президент озвучил в среду, глава государства уделил особое внимание социальным проблемам.
В частности, Путин говорил о поддержке семей с детьми. Так, к середине августа должна быть проведена единовременная выплата в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками. С 1 июля в России будут назначены выплаты в 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2021 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что перечень поручений по итогам послания будет подготовлен оперативно. Правительство в течение двух лет потратит порядка 400 млрд рублей на социальные инициативы, содержавшиеся в обращении президента, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, «все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», передает ТАСС.
Напомним, нынешнее послание стало уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Путина.
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Цитаты из послания Путина будут показывать на медиафасадах двое суток
Цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжат транслировать еще в течение двух суток. С инициативой вывести на уличные экраны важнейшие заявления главы государства выступил Общероссийский народный фронт.
Главные цитаты из речи Путина россияне увидели в режиме новостной видеоленты на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. В Московском регионе к трансляции послания президента дополнительно была подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД. Цитаты появились на экранах, принадлежащих медиахолдингу MAER, сообщается на сайте ОНФ.
«Уже стало доброй традицией у Общероссийского народного фронта вместе с нашим партнером Константином Майором, проводить такую акцию: транслировать ключевые тезисы послания президента России на крупнейших медиаповерхностях нашей страны. Они протянули нам руку помощи, и совместными усилиями уже второй год мы эти тезисы показываем на экранах. Это важно и нужно, потому что послание имеет с каждым годом все более социально выраженный характер. И наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им президент», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.
В течение 21 и 22 апреля с новыми решениями президента ознакомится более 10 млн россиян, а в общей сложности трансляцию на наружных носителях потенциально увидят 75 млн раз. «Рекламные технологии, которыми обладает наш медиахолдинг, позволяют транслировать события онлайн и выводить изображение на медиафасады в ключевых городах России. Мы старались донести до граждан нашей большой страны программные заявления президента, которые напрямую отражаются на нашей жизни», – сказал генеральный директор MAER Константин Майор.
Как отметили в ОНФ, прошлогодний опыт трансляции послания президента показал высочайший эффект вовлечения зрителя в происходящее событие: в регионах на фоне медиафасадов проводились репортажные съемки местных телеканалов, проводились опросы общественного мнения, фотографии с цитатами президента на уличных экранах сопровождали многочисленные новостные публикации отечественных и зарубежных СМИ, а граждане активно делились ими в социальных сетях.
В среду президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Среди озвученных мер он предложил направить в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах, а также объявил о создании президентского Фонда культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества.
Глава государства много говорил о поддержке семей с детьми. Так, к середине августа должна быть проведена единовременная выплата в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками. С 1 июля будут назначены выплаты в 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет в неполных семьях. Уже в 2021 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
Слова Путина вдохновили Китай на обсуждение международных событий
Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина.
«Нынешняя ситуация в области международной безопасности остается сложной и изменчивой, а неопределенность в сфере стратегической безопасности возрастает. Китай всегда был привержен поддержанию международной системы контроля над вооружениями и нераспространения», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Он отметил, что «Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продолжать укреплять взаимодействие в рамках Конференции по разоружению, вести обсуждение широкого круга вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности, и вносить свой вклад в поддержание международного мира и безопасности».
Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. Он добавил, что Россия, как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением.
Путин также заявил, что к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%.
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Эксперт: Послание президента по сути стало прямым обращением к нации
«Как все успели заметить, почти 90% времени президент говорил о внутренней повестке. При этом, хотя по форме, это было послание сенаторам и депутатам, но по сути, это было прямое и открытое обращение к нации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя послание президента Федеральному собранию.
«Президент, обращаясь ко всем жителям России, говорил очень простым языком. Причем речь шла исключительно о конкретных шагах. Если строительство школ – то сколько их требуется, если оснащение «скорой помощи» машинами – то опять-таки сколько нужно, и в какие сроки. Простота обращения говорит о том, что президент надеялся – послание будут смотреть обычные граждане, которым нелегко воспринять сложный политологический язык», – отметил политтехнолог Марат Баширов.
Причем, даже в том, довольно сложном, блоке послания, где речь шла о работе центра с регионами, об инвестициях и дивидендах, глава государства старался сделать свою точку зрения максимально доступной и понятной максимальному числу граждан, отметил Баширов. «Показательно, что, говоря об экологической ответственности предпринимателей, президент употребил яркую, запоминающуюся фразу: «Получил прибыль за счет природы - убери за собой», – констатировал политтехнолог. Такой же подход Путин продемонстрировал и в небольшой внешнеполитической части послания. «Образ Шерхана и шакала из сказки Киплинга более чем понятен, – заметил Баширов. – Это послание очень легко слушать».
«Но, как все успели заметить, почти 90% времени президент говорил о внутренней повестке. При этом, хотя по форме, это было послание Федеральному собранию, но по сути, это был прямой и открытый разговор с гражданами, обращение к нации», – указал эксперт.
Президент говорил о том, что в наибольшей степени интересует большинство населения, и говорил так, что становилось понятно – как власть должна будет решать ту или иную конкретную проблему, отметил собеседник. «Очень большое внимание было уделено адресной помощи – семьям с детьми-школьниками, матерям-одиночкам. Любой человек может брать это послание и, если ему положены какие-то выплаты, то он пойдет и будет оформлять документы на них», – подчеркнул Баширов.
Эксперт также обратил внимание на слова президента о том, что «все конструктивные общественные силы страны обеспечили ответственный и патриотический настрой в сложный период эпидемии». Путин вел речь об ответственности всех политических сил страны, и властей всех уровней, заметил собеседник. «Президент, как известно, начал выступление с упоминания пандемии, с того, что население вело себя очень ответственно, хотя приходилось тяжело. За это власть должна сторицей вернуть населению за такое терпение. Это же своеобразный социальный договор. Вот откуда такая жесткость и директивные указания тем, кто работает во власти», – полагает Баширов.
Конечно, поручения по итогам послания станут большой нагрузкой на правительство и губернаторов, отметил политолог. «Мне кажется, это прозвучало как директивное указание с намеком на то, что времени на раскачку нет, – поделился впечатлением Баширов. – Президент очень четко указал: правительству в конкретный срок нужно сделать то-то и то-то, и сроки были обозначены очень сжатые. Но, с другой стороны, как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж».
Напомним, что в послании Федеральному собранию в среду президент призвал правительство Михаила Мишустина помочь регионам с подготовкой проектов развития.
Кроме того, большое внимание Путин уделил поддержке семей с детьми и будущих матерей.
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Эксперты НОМ оценили слова Путина о конкурентности думской кампании
Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), комментируя заявление президента Владимира Путина о конкурентности выборов в Думу, указали на необходимость обеспечить равные условия для всех кандидатов и политических партий в предстоящей избирательной кампании.
«Президент не мог не затронуть тему предстоящих выборов, поскольку весь комплекс озвученных им социальных, экономических и гуманитарных вопросов должен воплотиться в законопроектах, государственных программах. Принятие конкретных решений по данным направлениям лежит на плечах исполнительной и законодательной власти», – заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.
Он указал, что поставленные президентом задачи очень амбициозные и предполагают рывок в экономике, в социальной сфере, в сфере культуры и образования. Эти задачи способны решать люди профессионально подготовленные, в том числе разных политических взглядов, заявил Брод.
«Президент не зря затронул тему конкурентности на предстоящих федеральных выборах. Многообразие партий наблюдается и сейчас. Мы видим, что за последнее время появлялись новые политические партии, которые нашли своего избирателя, участвовали в региональных выборах и побеждали в них. Организаторам выборов, институтам гражданского общества важно обеспечить участие в избирательном процессе всех желающих: не должно быть ни административного диктата, ни искусственных преград и препонов. Необходимо обеспечить равные условия для всех кандидатов и политических партий для участия в предстоящей избирательной кампании», – добавил Брод, слова которого приводятся на сайте НОМ.
Он также напомнил, что на выборах муниципального уровня принимают участие не только кандидаты от парламентских партий, но и от непарламентских, а интерес со стороны избирателей к муниципальным выборам высок. «В этой связи организаторам выборов, кандидатам и партиями необходимо строго соблюдать закон, журналистам – быть максимально объективными в подаче информации, а институтам гражданского общества – быть на страже соблюдения закона. Все это и обеспечит доверие общества к выборам и их результату», – указал Брод.
В свою очередь член Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова отметила, что устойчивая общественно-политическая система, о которой говорил президент, строится, в том числе на местных выборах. «Ассоциация НОМ уделяет большое значение организации общественного контроля на этом уровне выборов – мы ездим в регионы, проводим обучение наблюдателей и сами выезжаем в мониторинговых группах по участкам. И могу сказать, что в этом году мы видим особенно высокий уровень конкуренции даже на этих, самых небольших выборах. На наш взгляд, многие партии, которые выставляют своих кандидатов на муниципальных выборах в этом году, таким образом пробуют свои силы перед большими федеральными выборами в Государственную думу, намеченными на сентябрь», – заявила она.
В то же время глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев указал на присутствие запроса на конкурентность у избирателей даже на муниципальных выборах. «Мы сейчас много ездим по регионам, контролируем выборы в рамках мониторинговых групп Общественной палаты и НОМ. … И мы хорошо видим запрос на конкурентность у избирателей даже на муниципальных выборах – здесь присутствуют кандидаты от нескольких партий, выбор всегда есть, но при этом, по моим личным ощущениям, для людей еще и важно знать, что участие в избирательном процессе – доступная опция. Принять участие в выборах может и твой сосед – мы фиксируем большое количество самовыдвиженцев сейчас и это нормально. Люди видят, что стать кандидатом можно без особых трудностей», – заявил он.
«Важно отметить, что президент в своем послании перечислил все парламентские партии. И попросил их фактически принять участие в обеспечении устойчивости и стабильности государственно-политической системы в период выборов. И кстати, «Единую Россию» обозначил не первой. Это еще раз говорит о том, что отношение Президента ко всем партиям одинаковое, никаких особых условий ни для кого нет. Это важно, это и создает конкурентность и стабильность», – добавил Григорьев.
В среду глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что в России необходимо обеспечить устойчивую и стабильную государственно-политическую систему, это важно всегда, особенно в предвыборный период.
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Эксперт отметила роль ОНФ при подготовке послания Путина парламенту
«Многие из тех вопросов, которые президент поднял в своем послании, оказались в центре внимания благодаря Общероссийскому народному фронту. ОНФ – та организация, которая помогает власти эффективно обеспечивать коммуникацию с обществом», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Анна Федорова, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.
«Общероссийский народный фронт – организация, которая по определению помогает властям держать руку на пульсе, реагировать на проблемы и потребности людей. ОНФ с самого начала своего существования исполнял функцию общественного контроля. Поэтому будет замечательно, если Народный фронт займется мониторингом исполнения тех поручений, которые примут по итогам послания президента Федеральному собранию», – отметила политтехнолог Анна Федорова.
«Многие из тех вопросов, которые президент поднял в своем послании, оказались в центре внимания благодаря Общероссийскому народному фронту. ОНФ – та организация, которая помогает власти эффективно обеспечивать коммуникацию с обществом», – отметила собеседница. Кроме того, по мнению Федоровой, именно благодаря Народному фронту президент в своем послании сделал акцент на благодарности активистам-волонтерам за работу во время пандемии. «ОНФ активным образом вовлечен в волонтерскую деятельность. А за последний год добровольцы сыграли особенно важную роль», – констатирует Федорова.
Ранее эксперт ОНФ Татьяна Буцкая отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что ряд предложение ее коллег в социальной сфере были озвучены президентом в послании Федеральному собранию в среду. Это касается 100% оплаты больничного молодым мамам и упрощения процедуры взыскания алиментов.
«Так, например, то, что касается взыскания алиментов – это, можно сказать, просто бомба, – в свою очередь, заметила Федорова. – Это тема для России – сверхважная. Суммарная задолженность по этим выплатам почти 150 млрд рублей. Проблема в том, что от алиментов легко уклониться. Люди с удовольствием рисуют серые зарплаты, годами бегают. Судебные решения есть, но они не исполняются». Если механизм взыскания будет налажен, то каждая третья женщина репродуктивного возраста скажет «спасибо», полагает собеседница. «У нас треть детей воспитывается в неполных семьях», – пояснила Федорова.
Еще одна значимая социальная проблема, на которую обратил внимание президент – оплата больничных листов для женщин с детьми, отметила эксперт. «Женщины мало того, что сидят дома с ребенком в ущерб своей карьере, так еще и получают за это меньше денег. Важно, что эта проблема сейчас начнет решаться», – подчеркнула Федорова.
Напомним, что в своем послании Федеральному собранию, президент сообщил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка. Кроме того, Путин заявил, что с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Также Путин предложил ежемесячные выплаты в размере 6 350 рублей нуждающимся беременным женщинам.
ОНФ возьмет на себя сбор обратной связи от граждан – о том, как реализуются заложенные в послании меры социальной поддержки, сообщил по завершении послания президента глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. «Мы сразу же начнем анализировать и смотреть, каким образом эти решения должны быть воплощены так, чтобы максимально быстро и качественно довести их до людей», – цитировал Кузнецова ТАСС.
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В Россотрудничестве предложили задачи для нового Фонда культурных инициатив
Фонд культурных инициатив, о создании которого президент Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию, нужно привлечь к совместным проектам государств в сфере культуры, заявил замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов.
«Мне кажется, что нужно будет с нашей стороны тоже проработать вопрос. Тем более, креативные команды есть. Надо будет обсудить вопрос, чтобы при формировании такого фонда, проекты международного культурного сотрудничества получили поддержку. Такой фонд, мне кажется, должен учитывать совместные проекты – кросстрановые», – цитирует Поликанова ТАСС.
По его словам, необходимо продвигать духовно-нравственные ценности с помощью культурного обмена. Это предложение также было озвучено президентом в ходе послания.
«Мероприятия, которые мы должны пропагандировать, которые разделяют на самом деле люди во многих странах мира, должны увеличиваться. Я думаю, что в наших планах на 2022 год и в тех планах, которые мы строим до конца года, естественно, будем обращать внимание на вот этот аспект, потому что это действительно один из элементов культурного экспорта Российской Федерации», – указал замглавы ведомства.
В среду Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о создании в России фонда культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества.
Пекин поддержал предложение Путина провести саммит «ядерной пятерки»
Пекин поддерживает предложение президента России Владимира Путина провести личную встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Китай поддерживает предложение провести саммит «ядерной пятерки. … В нынешних условиях это позволит усилить координацию по ключевым международным вопросам и противоэпидемическому сотрудничеству», – сказал он, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать предложение главы российского государства.
Ранее Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
В среду в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия.
Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с президентом России», – говорится в сообщении на сайте белорусского лидера.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе – в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
По данным пресс-службы, предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – и тематика Союзного государства.
Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
Кремль разъяснил порядок выплат неполным семьям с детьми
Выплаты неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет будут назначаться исходя из принципа нуждаемости, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это основано на понятии нуждаемости. Здесь главный принцип – это принцип нуждаемости», – передает ТАСС слова Пескова.
В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил с 1 июля 2021 года назначить выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям, растущим в неполных семьях. Путин подчеркнул, что семьи, «где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка», нужно поддержать отдельно.
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