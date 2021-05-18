Зеленский увеличил военные расходы Украины

Эксперты рассказали о причинах конфликта между Зеленским и Кличко

«Активная политическая деятельность Кличко вызвала повышенный интерес у власти, по сути он начал свою президентскую кампанию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Бондаренко, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть участь Виктора Януковича.

«Виталий Кличко, по сути, начал свою президентскую кампанию. Он уже создал команду, которая работает над его имиджем. Соответственно, власть решила спросить у него, что он сделал для Киева, прежде чем идти в президенты», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

«Появились вопросы к наиболее болезненным для Кличко точкам – это дороги, а в Киеве ужасные дороги, и жилищный фонд, – добавил эксперт. – Поэтому на прошлой неделе начались обыски в компании «Киевавтодор» и выемка документов у чиновников, ответственных за распределение квартир».

Политолог обратил внимание и на обыски у политика и бизнесмена Артура Палатного, «которого считают кошельком Кличко». «К нему давно были вопросы, так как его подозревали в не совсем законных видах бизнеса, – пояснил собеседник. – Ну и показателен обыск у соседей Кличко. Он это принял на свой счет и расценил как элемент запугивания. Думаю, что в данной ситуации первооснова событий – это именно политическая деятельность Кличко, которая и вызвала повышенный интерес у власти».

Бондаренко напомнил о том, как в подобной ситуации в начале 2010-х годов оказался мэр Киева Леонид Черновецкий. «Он был вынужден капитулировать, то есть уйти в отставку. Чтобы идти в большую политику, очевидно, что мэрам городов нужно иметь безупречную репутацию и оставить за собой безукоризненное хозяйство в столице. Кличко пока похвастаться этим не может», – заключил собеседник.

В то же время украинский политолог Михаил Погребинский назвал происходящее «борьбой за бюджетные потоки». «Кличко не верит, что представители силовых структур приходили не к нему, а к его соседям. Я тоже в это не верю. Похоже, что его пугают», – предполагает эксперт.

«Мэр Киева окружен сетью людей, которые работают «за себя и за того парня». Это не нравится окружению главы государства Владимира Зеленского. Они хотели бы сами рулить этими вопросами. Поэтому они пытаются избавиться от Кличко, например, оказав давление так, чтобы он сам ушел со своей должности», – пояснил Погребинский.

«Но Кличко – упорный парень, – отметил политолог, – не думаю, что он сам уйдет. Хотя, возможно, его удастся приструнить настолько, что он откажется от каких-то своих людей и согласится на то, что на определенные городские бюджетные потоки сядут люди Зеленского».

Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, которые ломились в дверь его квартиры. «Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 я был уже в спортзале, дверь (в квартиру) была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», – добавил он.

Ранее пресс-служба киевской прокуратуры также сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.

Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.

Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.

Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.

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