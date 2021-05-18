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Кремль анонсировал серию военных совещаний Путина в Сочи на следующей неделе
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет серию военных совещаний в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да. Такие совещания планируются», – сказал он, отвечая на вопрос о проведении совещаний.
Также Песков отметил, что не исключено проведение встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».
Ранее Песков сообщил, что в среду Путин проведет совещание с правительством по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию.
Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта
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Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом России «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости».
Наименование объекта не указывается. В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация подписали контракт на седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года Росатом сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС.
23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН.
Путин и Си Цзиньпин запустят строительство энергоблоков на двух китайских АЭС
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Президент России Владимир Путин в среду, 19 мая, по видеосвязи примет участие с председателем Китая Си Цзиньпином в церемонии начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна в КНР, сообщает пресс-служба Кремля.
«19 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин также сообщила, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта.
В июне 2018 года Россия и Китай договорилась о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. Росатом спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС – два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 года, пишут «Ведомости».
В России назвали возможное место встречи Путина и Байдена
Москва до сих пор не дала официального согласия на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако, по данным источников в российских госструктурах, встреча может состояться в Швейцарии. При этом многое будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.
Источники сообщают, что российская сторона готова работать с предложенными США датами встречи президентов, несмотря на то, что Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита, передает «Коммерсант».
Сообщается, что многое может проясниться на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они должны будут обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку.
Источники также сообщают, что если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Однако никаких решений еще не принято, эта страна называется лишь «наиболее вероятной» площадкой саммита.
Отметим, что в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар «холодной войны» состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Считается, что с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать.
Между тем в Швейцарии не стали комментировать информацию о возможной встрече на своей территории Путина и Байдена, передает РИА «Новости».
В МИД страны отказались также прокомментировать информацию о том, что ранее Швейцария направила в Москву и Вашингтон ноту с предложением предоставить место для встречи глав государств.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
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Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив.
«В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что основной целью фонда является «обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (…), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями».
О создании Фонда глава государства объявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.
Путин усилил меры безопасности в Петербурге на время проведения ЧЕ-2020
Президент Владимир Путин подписал указ, усиливающий меры безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти на время проведения чемпионата Европы-2020 со 2 июня по 12 июля.
«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - чемпионат Европы по футболу)», – говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее в УЕФА сообщили, что три матча группы E, первоначально запланированные на Дублин, будут перенесены на стадион «Санкт-Петербург». Кроме того, в Петербурге пройдут и ранее внесенные в план три матча группы В и четвертьфинал.
Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.
Путин заявил об ухудшении ситуации с международной безопасностью
Ситуация с мире остается нестабильной, деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, заявил президент России Владимир Путин.
«Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке. «Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке», – сказал он.
Глава государства отметил, что развитие Афганистана имеет ключевое значение для безопасности в регионе, Россия продолжит оказывать содействие установлению в этой стране мирной жизни. Он добавил, что Россия и впредь будет поддерживать прямые межафганские переговоры по вопросам национального примирения, в том числе по линии ШОС.
Также Путин отметил, что Россия будет содействовать поиску справедливого решения приднестровской проблемы и территориальной целостности Молдавии.
«В наших подходах взаимодействия с Республикой Молдова исходим из традиций дружбы и общих духовных ценностей, связывающих наши народы... Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом надежно гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы», – сказал Путин.
По словам президента, обеспечить мир, безопасность, устойчивое развитие можно только усилиями всего международного сообщества, Россия призывает к сотрудничеству.
«Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов... Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных и социальных последствий пандемии. Еще раз повторю, обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества. Мы призываем к слаженной работе государства – членов совета безопасности ООН и всех заинтересованных стран», – сказал он.
Путин призвал страны делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны, забвения ее уроков. «Мы все обязаны беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, помнить, к чему приводят попустительство, национализм и ксенофобия, и сообща вырабатывать позитивную объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, обеспечения благополучия и процветания всего человечества», – добавил президент.
Ранее Путин, выступая перед иностранными послами, заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем, вспышка конфронтации привела к большому количеству жертв.
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
В МИД рассказали о предложениях ряда стран по проведению встречи Путина и Байдена
Сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США, и мы признательны им всем за проявленный интерес, за добрую волю в этом вопросе. Все они, я уверен, сделали бы максимум, чтобы предоставить самые комфортные условия», – цитирует Рябкова ТАСС.
Окончательной договоренности о встрече пока нет, указал он. «Но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц», – приводит слова замминистра РИА «Новости».
Он добавил, что российская сторона признательна всем, кто проявил интерес и предложил свои услуги.
«Но когда решаются такого рода вопросы, вначале стороны приходят к общему знаменателю по существу, а потом уже обсуждают время и место. У нас главное пока до конца не отработано», – пояснил он.
При этом Рябков не исключил, что местом переговоров может стать Швейцария.
«Я думаю, что еще какое-то время понадобится, прежде чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим», – добавил он.
Стороны прорабатывают разные аспекты вероятных переговоров, российская сторона зафиксировала все, что на эту тему заявляла американская, «в том числе на самом высоком уровне».
«Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени», – сказал он в интервью РБК.
По его словам, потенциальный саммит может стать крупнейшим мероприятием в двусторонних переговорах, он также может быть «очень серьезным сигналом всему международному сообществу».
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
Путин пообещал новым послам в России поддержку властей, общества и бизнеса
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заверил, что они могут рассчитывать на поддержку исполнительной власти, общественных организаций и бизнеса.
«Перед всеми вами стоит весьма важная и ответственная задача - способствовать укреплению разнопланового сотрудничества между представляемыми вами государствами и Россией. Развитию плодотворных контактов в политике, торгово-экономической сфере, культурно-гуманитарной и других областях», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что в своей деятельности послы всецело могут рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, министерств, ведомств, общественных организаций, бизнеса и политических кругов. По его словам, Москва готова взаимодействовать со всеми странами, выстраивая взаимовыгодное партнерство на принципах равноправия и невмешательства.
«Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», – сказал глава государства, назвав недопустимыми односторонние санкции.
Также Путин заявил, что из-за непростой эпидобстановки церемония вручения верительных грамот у 23 вновь прибывших послов проходит с протокольными ограничениями и изменениями. «Думаю, что вы все понимаете необходимость именно такой организации нашей сегодняшней встречи», – сказал Путин.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.
Напомним, 30 апреля российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею.
США назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена
Вашингтон ожидает, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией», – сказал он.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.
Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
Путин призвал к прекращению насильственных действий между Палестиной и Израилем
Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем, вспышка конфронтации привела к большому количеству жертв, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед иностранными послами.
«Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей. Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
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В Кремле заявили об отсутствии решения по месту встречи Путина и Байдена
Окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет – последует соответствующее сообщение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, действительно ли стороны рассматривают Швейцарию для проведения саммита, что ему «по-прежнему нечего сообщить по этой теме», передает РИА «Новости».
«Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
В Кремле рассказали о летнем отпуске Путина
У президента России Владимира Путина летом не будет полноценного отпуска, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Полноценный... я даже не зная его планов, могу точно сказать, что не будет. В любом случае он больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных каких-то рабочих мероприятий. Просто не позволяет ему его должность главы государства, поэтому таких отпускных планов у него нет. Но, как правило, вы знаете, он какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли Путин проводить полноценный летний отпуск в этом году.
Он добавил, что ему сейчас неизвестно о каких-то конкретных планах президента по посещению определенных мест.
Ранее Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
В Кремле не исключили встречу Путина и Лукашенко в конце мая
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая не исключена, она готовится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил в ответ на вопрос, действительно ли планируется визит белорусского лидера, в ходе которого президенты могут утвердить интеграционные карты, что «мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится», она готовится, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что Лукашенко может приехать в России до конца мая для встречи с Путиным.
Напомним, до этого встреча двух лидеров прошла в феврале.
Кремль анонсировал совещание Путина по реализации отдельных положений послания
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра президент проведет совещание по реализации отдельных положений послания (Федеральному Собранию) нынешнего года. Важное совещание», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Как сообщил представитель Кремля, совещание пройдет в режиме видеоконференции, будет обсуждаться работа по направлениям, отмеченным главой государства в рамках послания.
Напомним, 3 мая Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию.