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Кремль анонсировал совещание Путина по реализации отдельных положений послания
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Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра президент проведет совещание по реализации отдельных положений послания (Федеральному Собранию) нынешнего года. Важное совещание», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Как сообщил представитель Кремля, совещание пройдет в режиме видеоконференции, будет обсуждаться работа по направлениям, отмеченным главой государства в рамках послания.
Напомним, 3 мая Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию.
Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта
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Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом России «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости».
Наименование объекта не указывается. В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация подписали контракт на седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года Росатом сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС.
23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН.
Медведчука назвали «козырем» США к возможной встрече Путина и Байдена
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Арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – выразил мнение Коктыш в беседе с «Вечерней Москвой».
Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится. Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес Медведчука связаны с ростом популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем политсовета которой он является, и падающим рейтингом Зеленского.
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В США назвали отличие между Путиным и Байденом
Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена «не провоцировать» российского лидера Владимира Путина, отметив, что он очень осведомлен и активен.
Так Хэнсон прокомментировал новость о хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США компанию Colonial Pipeline, передает РИА «Новости».
В комментариях под выпуском американские пользователи обсудили различия между лидерами двух стран.
«Это Байден-то стал жестким? Если ему запретить плагиатить жесткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи», – ответил irishfreedom888.
Многие читатели предположили, как произойдет будущая встреча двух президентов.
«Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить все это, как и Обама. Бьюсь об заклад, Путин уже испугался!» – написал с иронией freethinker438.
«Путин троллит правительство США и тонко дает понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире», – отметил af_1976.
Ранее Байден заявил, что не считает Кремль причастным к инциденту, однако допустил, что атаку могли совершить находящиеся на территории России хакеры. Он пообещал поднять этот вопрос при встрече с Путиным.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, заявила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Путин и Си Цзиньпин запустят строительство энергоблоков на двух китайских АЭС
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Президент России Владимир Путин в среду, 19 мая, по видеосвязи примет участие с председателем Китая Си Цзиньпином в церемонии начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна в КНР, сообщает пресс-служба Кремля.
«19 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин также сообщила, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта.
В июне 2018 года Россия и Китай договорилась о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. Росатом спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС – два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 года, пишут «Ведомости».
В России назвали возможное место встречи Путина и Байдена
Москва до сих пор не дала официального согласия на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако, по данным источников в российских госструктурах, встреча может состояться в Швейцарии. При этом многое будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.
Источники сообщают, что российская сторона готова работать с предложенными США датами встречи президентов, несмотря на то, что Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита, передает «Коммерсант».
Сообщается, что многое может проясниться на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они должны будут обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку.
Источники также сообщают, что если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Однако никаких решений еще не принято, эта страна называется лишь «наиболее вероятной» площадкой саммита.
Отметим, что в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар «холодной войны» состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Считается, что с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать.
Между тем в Швейцарии не стали комментировать информацию о возможной встрече на своей территории Путина и Байдена, передает РИА «Новости».
В МИД страны отказались также прокомментировать информацию о том, что ранее Швейцария направила в Москву и Вашингтон ноту с предложением предоставить место для встречи глав государств.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
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Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив.
«В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что основной целью фонда является «обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (…), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями».
О создании Фонда глава государства объявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.
Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Путин усилил меры безопасности в Петербурге на время проведения ЧЕ-2020
Президент Владимир Путин подписал указ, усиливающий меры безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти на время проведения чемпионата Европы-2020 со 2 июня по 12 июля.
«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - чемпионат Европы по футболу)», – говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее в УЕФА сообщили, что три матча группы E, первоначально запланированные на Дублин, будут перенесены на стадион «Санкт-Петербург». Кроме того, в Петербурге пройдут и ранее внесенные в план три матча группы В и четвертьфинал.
Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.
Путин поручил договориться с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО.
«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что, согласно тексту соглашения, общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».
Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС России. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.
Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.
Путин поприветствовал участников Международных образовательных чтений
Президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», сообщила пресс-служба Кремля.
«Ваш форум ежегодно собирает в Москве представителей органов власти, институтов гражданского общества, служителей Русской православной церкви, иных традиционных религий России. В центре ваших дискуссий – наиболее значимые гуманитарные, социальные проблемы, актуальные вопросы в сфере воспитания и просветительства. И конечно, неизменное внимание вы уделяете сбережению, изучению исторического наследия, которое является надежной духовной опорой нашего многонационального народа», – говорится в телеграмме.
Президент отметил символичность того, что чтения посвящены князю Александру Невскому, одному из самых выдающихся исторических деятелей России, 800-летие которого отмечается в этом году. По его словам, Невский был настоящим патриотом, чье мужество и сыновняя любовь к Отечеству определили судьбу Древней Руси и дальнейшее становление российской государственности.
Глава государства выразил уверенность в необходимости укрепления связи времен и бережного отношения к подвигам национальных героев. «На это должны быть направлены усилия государства, системы образования и просвещения, религиозных и общественных организаций, средств массовой информации», – добавил Путин.
Заключительный этап XXIX Международных образовательных чтений проходит в Москве с 16 по 19 мая 2021 года под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Путин примет верительные грамоты у 23 послов
Президент России Владимир Путин во вторник примет верительные грамоты у 23 послов, в частности у дипломатов Польши, Нидерландов, Боливии и Швейцарии, сообщила пресс-служба Кремля.
«Восемнадцатого мая президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Верительные грамоты вручат: Желько Самарджия (Босния и Герцеговина), Халид Абдулла Краием Шавабка (Иордания), Жозе Матеуш Муария Катупха (Мозамбик), Жозе Антонио Морато Тавареш (Индонезия), Хесвар Джанке (Маврикий), Франк Ханс Данненберг Кастельянос (Доминикана), Адам Бешир Махамуд (Чад), Владимир Головатюк (Молдавия), Кристина Марти Ланг (Швейцария), Саид Тайеб Джавад (Афганистан), Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш (Гвинея-Бисау), Ахмед Бен Насер Аль Тани (Катар), Бенсон Генри Оума Огуту (Кения), Гульнара-Клара Самат (Киргизия), Кшиштоф Адам Краевски (Польша), Хиллес Арно Бесхоор Плух (Нидерланды), Мзувукиле Джефф Макетука (ЮАР), Сасиват Вонгсинсават (Таиланд), Эдуардо Антонио Зуайн (Аргентина), Вилаван Йиапохэ (Лаос), Кристиан Истрате (Румыния), Мария Луиса Рамос Урсагасте (Боливия), Эдуардо Рауль Эскобар Марин (Чили).
Напомним, 30 апреля российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею.
Путин отметил важность фестиваля «Российская студенческая весна»
Президент Владимир Путин приветствовал участников Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», проходящего в Нижнем Новгороде, отметив, что проект способствует реализации талантов молодежи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Отрадно, что ваш многогранный, востребованный проект на протяжении долгого времени объединяет своими важными целями представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствует реализации их талантов и возможностей, дружескому общению. Богатая программа фестиваля помогает юношам и девушкам приобрести практический опыт в творчестве и других сферах деятельности, знакомит их с лучшими традициями отечественного искусства», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что проведение фестиваля станет одним из ярких моментов празднования 800-летия Нижнего Новгорода, который сегодня динамично развивается. Он также пожелал участникам фестиваля с пользой провести дни на мероприятии и обрести новых друзей.
Кремль выразил уверенность в безальтернативности трехсторонних договоренностей по Карабаху
Президент Владимир Путин убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, и сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации на границе», – передает его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля не ответил на вопрос о том, получил ли президент письмо и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о военной помощи. Песков добавил, что «все эти вопросы неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов». По его словам, Россия находится в постоянном контакте с Азербайджаном и Арменией по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Путин заявил об ухудшении ситуации с международной безопасностью
Ситуация с мире остается нестабильной, деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, заявил президент России Владимир Путин.
«Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке. «Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке», – сказал он.
Глава государства отметил, что развитие Афганистана имеет ключевое значение для безопасности в регионе, Россия продолжит оказывать содействие установлению в этой стране мирной жизни. Он добавил, что Россия и впредь будет поддерживать прямые межафганские переговоры по вопросам национального примирения, в том числе по линии ШОС.
Также Путин отметил, что Россия будет содействовать поиску справедливого решения приднестровской проблемы и территориальной целостности Молдавии.
«В наших подходах взаимодействия с Республикой Молдова исходим из традиций дружбы и общих духовных ценностей, связывающих наши народы... Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом надежно гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы», – сказал Путин.
По словам президента, обеспечить мир, безопасность, устойчивое развитие можно только усилиями всего международного сообщества, Россия призывает к сотрудничеству.
«Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов... Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных и социальных последствий пандемии. Еще раз повторю, обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества. Мы призываем к слаженной работе государства – членов совета безопасности ООН и всех заинтересованных стран», – сказал он.
Путин призвал страны делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны, забвения ее уроков. «Мы все обязаны беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, помнить, к чему приводят попустительство, национализм и ксенофобия, и сообща вырабатывать позитивную объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, обеспечения благополучия и процветания всего человечества», – добавил президент.
Ранее Путин, выступая перед иностранными послами, заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем, вспышка конфронтации привела к большому количеству жертв.
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Путин пообещал новым послам в России поддержку властей, общества и бизнеса
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заверил, что они могут рассчитывать на поддержку исполнительной власти, общественных организаций и бизнеса.
«Перед всеми вами стоит весьма важная и ответственная задача - способствовать укреплению разнопланового сотрудничества между представляемыми вами государствами и Россией. Развитию плодотворных контактов в политике, торгово-экономической сфере, культурно-гуманитарной и других областях», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что в своей деятельности послы всецело могут рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, министерств, ведомств, общественных организаций, бизнеса и политических кругов. По его словам, Москва готова взаимодействовать со всеми странами, выстраивая взаимовыгодное партнерство на принципах равноправия и невмешательства.
«Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», – сказал глава государства, назвав недопустимыми односторонние санкции.
Также Путин заявил, что из-за непростой эпидобстановки церемония вручения верительных грамот у 23 вновь прибывших послов проходит с протокольными ограничениями и изменениями. «Думаю, что вы все понимаете необходимость именно такой организации нашей сегодняшней встречи», – сказал Путин.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.
Напомним, 30 апреля российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею.