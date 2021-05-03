Путин поздравил россиян с Пасхой Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию 3 мая 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин до 1 июня ожидает доклад от правительства об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием Федеральному собранию. «Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад – до 1 июня 2021 года, далее – один раз в квартал», – говорится в одном из пунктов списка перечня поручений на сайте Кремля. Путин также рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг реализации поручений по итогам послания. Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 августа этого года, далее – раз в квартал. Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству и другим органам власти, есть также рекомендации регионам. В частности, Путин поручил кабинету министров «обеспечить поэтапный переход … до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг». Кроме того, Путин ждет к 1 июля доклад о долгосрочных рыночных механизмах для предсказуемости цен. «Правительству РФ обеспечить ... применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса», – говорится в поручении. Также Путин поручил кабинету министров в 2021-2024 годах направить из федерального бюджета не менее 24 млрд рублей на «строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, включая создание модельных библиотек, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев, предусмотрев при этом максимальный охват указанных организаций культуры». Одновременно президент Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка всем гражданам до конца 2021 года. Отмечается, что при этом в период летних каникул нужно предусмотреть возмещение гражданам, купившим путевки в санатории, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей, а также «возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов... волонтерских... и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». Вместе с тем Путин поручил до 31 декабря доложить о мерах по созданию российских технологий производства вакцин, лекарств нового поколения против, а также доложить о разработке мер предупреждения распространения инфекций, в том числе разработке за четыре дня тестов по новым заболеваниям. Также президент России Владимир Путин поручил до 21 мая представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами.

В Кремле заявили об отсутствии предложений Киева по встрече Путина и Зеленского 30 апреля 2021, 13:59 Текст: Елизавета Булкина

Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему», – передает его слова ТАСС. Он добавил, что Москва «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят». Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Путин заявил о планах России расширить экономическую деятельность в Каспийском регионе 30 апреля 2021, 14:39 Текст: Елизавета Булкина

Россия уже реализует масштабные проекты в Каспийском регионе в области энергетики, есть также планы по расширению экономической деятельности, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. «Вы хорошо знаете, насколько у нас большие проекты, скажем, в области энергетики реализуются. Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но и – вот мне представители наших крупных компаний докладывают об этом, правительство – есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин на совещании призвал обсудить весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением интересов России в этом регионе. Ранее Путин встретился с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым, который рассказал главе государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири. Чиновникам запретили иметь иностранные гражданство и вид на жительство 1 мая 2021, 00:59 Текст: Антон Антонов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому госслужащим нельзя иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также глава государства подписал закон, в соответствии с которым работники госорганов или органов местного самоуправления должны информировать работодателей об отсутствии гражданства России, наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительства, передает РИА «Новости». Напомним, Госдума приняла законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство в апреле. Нормы касаются, в частности, сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, сотрудников МВД и СК. Эксперт: В России в социальной сфере есть то, чем надо гордиться 1 мая 2021, 09:00 Текст: Андрей Самохин

Государство активно действует в социальной сфере, но необходимо и дальше вводить новые формы поддержки граждан, заявила газете ВЗГЛЯД секретарь по информполитике партии «Справедливая Россия – За Правду» Марина Ким по случаю Дня международной солидарности трудящихся. «В России в социальной сфере есть то, чем надо гордиться. Скажем, как показала пандемия, с точки зрения здравоохранения во многих развитых странах люди защищены слабее, чем в России. Многие мои друзья, живущие в США и Евросоюзе, до сих пор не имеют доступа к вакцине. А в России можно сделать прививку в любом торговом центре или супермаркете совершенно бесплатно. То есть доступ к базовой медицине, к первичному звену в России – на хорошем уровне», – отметила Ким. «Нашей партии приятно, что каждое президентское послание становится все более социальным. На этот раз была максимально социальная повестка. Нас радует, что многие инициативы нашей партии доходят до уровня законопроектов и президентских указов. Партия приветствует меры социальной поддержки, которые последовательно шаг за шагом принимает президент, но мы хотим идти дальше», – сказала политик. Ким указала на новые вызовы в сфере занятости. «В стране идет масштабная цифровизация и в будущем большинство рабочих функций окажутся роботизированы. Но ни в коем случае нельзя проводить цифровизацию за счет интересов простого работника. Нельзя просто так массово увольнять людей, которые сейчас работают на заводах. Это преступно. Государство должно позаботиться о них», – заявила Ким. В целях борьбы с безработицей надо также ввести практику распределения выпускников вузов, возродив советскую систему в модернизированном виде, подчеркнула она, добавив: «У студента должно быть гарантированное рабочее место по окончанию учебы». «Нас, разумеется, радует, что государство последовательно поддерживает институт семьи. Однако многие будущие мамы чувствуют себя незащищенными. Мы ставим женщин в ситуацию, когда они почти автоматически теряют работу в случае беременности. Безусловно, государство должно оказать им помощь. Мы приветствуем то, что сказал президент по этому поводу, но мы предлагаем более глубокие изменения», – указала Ким. – «Например, пора приравнять материнство к профессии со внесением соответствующих изменений в Трудовой кодекс. Пусть мамы или отцы-одиночки получают официальную зарплату до тех пор, пока ребенку не исполнится семь лет». Во вторник на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту, прозвучавшему на прошлой неделе. В послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «День тишины» при многодневном голосовании отменен 30 апреля 2021, 22:34

Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отмене «дня тишины» для предвыборной агитации в случае проведения многодневного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В законе также уточняется, что суд не может отменить решение избиркома о регистрации кандидата или списка кандидатов из-за недостаточных сведений в документах, нарушений при их оформлении, отсутствия «копий каких-либо документов», если избирком не сообщил об этих нарушениях кандидату заранее, передает РИА «Новости». Напомним, согласно закону, если ЦИК примет решение о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации необходимо будет завершить в полночь по местному времени первого дня голосования. Кроме того, в законе говорится, что решение, которое примет комиссия по жалобе об отказе в регистрации кандидата, может быть обжаловано только в суде. В России разрешили выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях 30 апреля 2021, 22:02 Текст: Шакиров Абдулла

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях. Документ дает право использовать изобретение или выпускать лекарства без согласия патентообладателя «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан», передает ТАСС. Изменения в Гражданский кодекс позволит оперативно восполнить отсутствие или недостаток в России иностранных запатентованных лекарств или медицинских изделий, отмечается в документе. Размер компенсации патентообладателю и порядок ее выплаты утвердит правительство. Сейчас закон разрешает кабмину использовать в интересах обороны и безопасности изобретения, полезные модели или промышленные образцы без согласия патентообладателя при условии уведомления его об этом в кратчайший срок и с выплаты соразмерной компенсации. Ранее в Минпромторге допустили, что в экстренных случаях и при чрезвычайных ситуациях правительство будет принимать меры для обеспечения россиян необходимыми препаратами, в том числе разрешая российским фармпроизводителям использовать иностранные патенты для выпуска отечественных аналогов. Утверждены штрафы за публикацию материалов СМИ-иноагента без указания статуса 30 апреля 2021, 22:17 Текст: Антон Антонов

За распространение в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус вводится штраф до 50 тыс. рублей, говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Гражданам, нарушившим закон, грозит штраф в 2–2,5 тыс. рублей, если речь идет о должностных лицах – 4–5 тыс. рублей, юрлицам –40–50 тысяч. Штраф назначается, если в печатных СМИ и в материалах СМИ в интернете без указания на статус публикуются материалы иностранного СМИ, признанного иноагентом или российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов, передает РИА «Новости». Кроме того, закон вводит дополнительные условия для обеспечения прав представителей СМИ на массовых мероприятиях – у журналиста должен быть ясно видимый отличительный признак представителя СМИ, его устанавливает МВД по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России. Если знак используется человеком, который не имеет на это права, нарушителю грозит штраф в 20–30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов. В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена 30 апреля 2021, 17:16 Текст: Алексей Дегтярев

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза. «Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», – цитирует сообщение РИА «Новости». Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена и Австрия предлагали стать площадкой для саммита России и США. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Путин поздравил россиян с Пасхой 2 мая 2021, 09:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение, сообщила пресс-служба Кремля. «Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – говорится в сообщении. Глава государства отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, а также иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Церковь неустанно продвигает в обществе высокие идеалы и семейные традиции, а также заботится о воспитании подрастающего поколения, делает многое для решения социальных проблем, добавил Путин. «И, конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей», – добавляется в поздравлении. Ранее Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Эксперт: Опросы показывают рост доверия россиян президенту 30 апреля 2021, 17:48 Уровень доверия к президенту России заметно вырос, как и позитивная оценка деятельности главы государства, свидетельствуют результаты социологического исследования «ФОМнибус», проведенного 23-25 апреля среди 3 тыс. респондентов. Как заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, позитивный тренд – реакция россиян на заявления, озвученные в послании Владимира Путина Федеральному собранию. Согласно данным опроса, проведенного 23-25 апреля среди 3 тыс. респондентов социологической службой «ФОМнибус», 62% россиян позитивно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства. Напомним, в начале года этот показатель составлял 55%, сейчас он вернулся к значениям 2020 года. Вырос и уровень доверия к президенту: с 53% в начале года до 58%. Председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев считает, что рост поддержки президента со стороны граждан прямо связан с содержанием послания – фокусировкой на внутренних вопросах и теме социальной поддержки. «Людям нужна поддержка со стороны государства, особенно на фоне пандемии и ее последствий, и естественно, решение президента выделить малообеспеченным гражданам большой пакет социальной помощи, было воспринято очень позитивно», – отметил эксперт. Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене 30 апреля 2021, 17:00 Текст: Елизавета Булкина

Вена может стать площадкой для переговоров между Россией и США на высшем уровне, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. «Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена предложила стать площадкой для саммита России и США. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Путин запретил изымать домашних животных за долги 30 апреля 2021, 23:39 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости». Напомним, закон включает в перечень имущества, которое запрещается изымать за долги, домашних животных по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных. В Кремле ответили на вопрос об обсуждении «Спутника V» на встрече Путина с бизнесом Франции 30 апреля 2021, 13:47 Текст: Елизавета Булкина

В ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями французского бизнеса поднимался вопрос о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», но прямой просьбы ее продвигать не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У представителя Кремля поинтересовались, действительно ли Путин во время встречи с бизнесом Франции обратился с просьбой изменить отношения европейских регуляторов к российской вакцине. «Очевидно, что ни одна из этих компаний-участников не может оказать прямого влияния на европейского регулятора, поэтому такой прямой просьбы не было, но чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда затягивается время с этим одобрением, да, действительно об этой ситуации президент упоминал», – передает слова Пескова РИА «Новости». Накануне Путин провел в формате видеоконференции встречу с представителями деловых кругов Франции. Президент заявил, что Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, Франция остается одним из ключевых экономических партнеров России. Между тем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором. Путин подписал закон об обязательной квоте для социальной рекламы в Сети 1 мая 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин подписал закон, который регулирует размещение социальной рекламы в интернете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. На первом этапе документ затронет крупнейшие сервисы – «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook. При этом аналогичные нормы уже действуют для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах, передает ТАСС. Документ также предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения. Некоммерческая организация-оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок-рекламораспространителей и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент. Для этого организация будет вести учет рекламных форматов и площадей, предоставленных владельцами информационных ресурсов, и ежегодно отчитываться о размещении социальной рекламы. Требования предполагается распространить на владельцев информационных ресурсов, распространяющих рекламу, ориентированную на российскую аудиторию и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тыс. пользователей. Исключения предусмотрены для сайтов СМИ. Оператор социальной рекламы определяется правительством России по представлению Минцифры. Кабмин также наделяется полномочиями по утверждению критериев отнесения информации к социальной рекламе. Для оператора устанавливаются дополнительные ограничения. В частности, запрещается передавать полученные от рекламораспространителей и операторов рекламных систем сведения третьим лицам, использовать такие сведения в не предусмотренных законом о рекламе целях, а также взимать плату с рекламодателей за распространение социальной рекламы. Путин выразил надежду на восстановление иранской ядерной сделки в прежних рамках 30 апреля 2021, 14:12 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности выразил надежду на то, что все, связанное с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках. «Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках, и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин добавил, что намерен обсудить на совещании ситуацию в Каспийском регионе. «Мы с вами обсудим сегодня очень важную тему, а именно: ситуацию в Каспийском регионе. Не нужно, мне кажется, лишний раз говорить о том, насколько это важно для России. Это касается и вопросов экономической деятельности, и взаимодействия с нашими ближайшими партнерами и союзниками. И конечно, это касается вопросов обеспечения безопасности, интересов России в Каспийском регионе в целом», – сказал президент. В совещании участвуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва при любых обстоятельствах не допускает варианта, при котором Иран получит ядерное оружие. Он отметил, что переговоры по иранской ядерной сделке желательно завершить до 21 мая. 16 апреля Тегеран объявил о получении первой партии обогащенного до 60% урана. По словам президента Ирана Хасана Роухани, ввод в эксплуатацию (центрифуг) IR-6 и обогащение (урана) до 60% стало ответом на диверсию на объекте в Натанзе. После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. Однако США отказались «платить» Ирану за возможность начать переговоры.