После трагедии в Казани еще двое учеников обратились за медпомощью

После стрельбы в казанской гимназии №175 еще двое учеников обратились за медицинской помощью, сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Еще двое учеников 175-й гимназии обратились в Детскую республиканскую клиническую больницу, где были осмотрены врачами. Состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения», – цитирует Галимову «Интерфакс».

Она добавила, что в стационаре остаются 13 детей.

Ранее во вторник сообщалось, что двое пострадавших во время трагедии в Казани были выписаны в удовлетворительном состоянии.

11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца. Ему грозит пожизненный срок.

В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы.

Наиболее «тяжелые» из числа пострадавших были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.