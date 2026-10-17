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Премьер Чехии Бабиш назвал итоги выборов в сенат катастрофой
Партии правящей коалиции Чехии проиграли перевыборы в Сенат
Входящие в правящую коалицию Чехии партии потерпели поражение на перевыборах одной трети состава верхней палаты парламента, не сумев завоевать ни одного мандата.
Правящая коалиция Чехии не смогла завоевать ни одного места на выборах одной трети состава Сената, которые завершились в субботу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.
Сильнейшее в коалиции движение ANO под руководством премьер-министра страны Андрея Бабиша лишилось одного из 11 мест в верхней палате парламента. Другие объединения – SPD и «Автомобилисты» – остались без представительства в Сенате. Бабиш назвал итоги выборов катастрофическими для своего движения.
Наибольшее число мандатов завоевало движение STAN. Теперь представители либеральных партий контролируют 71 место из 81, что позволяет им сохранить большинство в Сенате как минимум до следующих перевыборов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Чехии прервал отпуск ради голосования на выборах. В начале месяца политика раскритиковали за поездку за границу в дни голосования.