Украина похвасталась «беспрецедентной интенсивностью контактов» с США

Украина достигла рекордной за все время независимости интенсивности сотрудничества с США и остается приверженной всем обещаниям и договоренностям, достигнутым во время визита в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Прошли почти две недели с того времени, как состоялся визит госсекретаря США на Украину. Я уже говорил, что Украина и США демонстрируют беспрецедентный уровень динамики взаимоотношений. Наше стратегическое партнерство успешно развивается. У нас состоялась беспрецедентная интенсивность контактов за последние полтора месяца. Такого не было никогда за все годы независимости Украины. Мы не будем сбавлять обороты», – цитирует ТАСС Кулебу.

По его словам, во время визита Блинкена обсуждался широкий спектр вопросов: «начиная от поддержки США в противодействии России и заканчивая поддержкой процесса реформ на Украине».

5-6 мая Блинкен находился с визитом в Киеве. Госсекретарь США назвал «продуктивным времяпрепровождением» свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По завершении визита глава украинского МИД Кулеба заверил, что приезд Блинкена на Украину неким образом приведет к деэскалации конфликта в Донбассе. Как считают политологи, «визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что получил президент Украины от Вашингтона в ответ.