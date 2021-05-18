В Раде создали «Движение против агрессии России»

Пушков высмеял слова Зеленского об украинском сердце Европы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является центром Европы, посоветовав украинскому лидеру лучше учить географию.

«У Зеленского, как всегда, каша. Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?» – написал Пушков в своем Telegram.

Также он высмеял фразу Зеленского об Украине как о сердце Европы. «А с чего вдруг Украина стала «сердцем Европы»? Это же просто пустозвонство. Если Украина – центр континента, то Австрия или Германия тогда что – его периферия? И неужто территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы – через создание национальных государств, через Ренессанс, Реформацию и другие собственно европейские процессы? Никто этого не заметил, кроме киевских демагогов. Поэтому об Украине как о сердце Европы – это Зеленский совсем перебрал», – отметил сенатор.

По мнению Пушкова, такими высказываниями президент Украины пытается ободрить своих избирателей.

Накануне Зеленский по случаю празднования Дня Европы подчеркнул, что украинцы являются европейцами по географии. «Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями», – написал украинский президент на своей странице в Twitter.

Напомним, украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины.