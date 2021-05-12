Моргенштерн попал в черный список минкульта Украины Главком ВСУ заявил о «постоянных провокациях» России в Черном море 12 мая 2021, 13:17 Текст: Евгения Шестак

Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако Вооруженные силы Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии». «Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря – там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее», – цитирует РИА «Новости» Хомчака. Главком сказал, что украинские военные на «провокации» не поддаются, хотя имеют право реагировать, даже применяя оружие. «Единственное, что мы делаем – мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу. Единственное, мы должны понимать, и это не тайна: возможности на сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил России – они не соразмерны», – заявил Хомчак. По словам генерала, уверенность ему придает почти постоянное присутствие в Черном море военных кораблей НАТО. Он отметил, что международные партнеры помогают Украине в развитии ВМС. «Нам в этом помогают США, они нам дают корабли, учат наши экипажи, уже сейчас дают корабли с вооружением. Великобритания предоставляет помощь. Военные корабли, которые находятся почти постоянно в акватории Чёрного моря, – сейчас вот один выходит, второй заходит военный корабль, – и их присутствие дает нам уверенность, что в принципе они, когда понадобится, скажут свое слово», – добавил Хомчак. Ранее командующий военными округом Александр Дворников сообщил, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе.

Зеленский в День Победы пообещал «освободить» Крым и Донбасс 9 мая 2021, 18:15

Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел параллель между Второй мировой войной и событиями в Донбассе, он заявил, что страна 9 мая должна отмечать не только День Победы, но и «освобождение» городов Донбасса. Так, по словам Зеленского, теперь не только ветераны могут рассказывать внукам о войне 1941-1945 годов, но и внуки своим дедам – о войне 2014 года, передает телеканал «Царьград». Президент Украины сравнил освобождение Мариуполя 10 сентября 1942 года и то, как 13 июня 2014 года украинские силовики заняли город после столкновения с силами самопровозглашенной Донецкой народной республики. «Он (Мариуполь) и еще много украинских городов на востоке Украины через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения», – сказал Зеленский. Он также добавил, что Киев рано или поздно «освободит» Донбасс и Крым. Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу. Зеленский предупредил, что у Киева не получится «что-то забрать без единого выстрела» 11 мая 2021, 12:21 Текст: Евгения Шестак

Никто не должен думать, что у Киева можно «что-то забрать легко и без единого выстрела», для мира Украине необходима сильная и боеспособная армия, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны». «Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны, но для мира, как бы это парадоксально ни звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она (армия - ред.) является залогом стабильности, гарантией покоя и того, что ни у кого не возникнет мысль что-то забрать у нашей страны легко и без единого выстрела», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. По его словам, эскалации конфликта на Украине не будет, поскольку мир не готов к войне. Также украинский лидер заявил, что за последний месяц напряжение в регионе уменьшилось. «Я считаю, была мощная эскалация. Я считаю, на сегодня это остановилось... Эскалация уменьшилась за последний месяц – это точно. Как будет дальше, будем верить в то, что войны полномасштабной не будет», – отметил Зеленский. Также Зеленский заявил, что в Донбассе «почти ушли в прошлое» прицельные снайперские обстрелы, это является результатом общих усилий партнеров. «Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнерам, кто был привлечен к этому важному делу – сохранению жизней наших военных на Востоке», – сказал президент, отметив, что в Донбассе есть другие «провокационные» обстрелы. Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов. Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента. Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает. Суд в Киеве разрешил правительству изменить написание российских фамилий 11 мая 2021, 16:26

Фото: РИА «Новости»

Текст: Евгения Шестак

Апелляционный административный суд в Киеве признал законным украинское правописание в новой редакции, удовлетворив апелляционную жалобу министерства юстиции Украины, сообщила пресс-служба ведомства. «Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение ОАСК об отмене нового правописания! То есть апелляцию кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворили», – говорится в сообщении минюста в Facebook. Новая редакция украинского правописания, в частности, обязывает изменить написание некоторых российских фамилий. В частности, окончание «ой» заменить на «ий». Фамилия Донской будет писаться как Доньский, а Трубецкой – Трубецький. К исключениям отнесли лишь написание имени Льва Толстого. В мае 2019 года правительство Украины утвердило новые правила, они начали применяться в июне того же года. Однако 28 января Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отменил постановление кабмина. Позже минюст страны оспорил данное решение. На Украине оценили возможность запрета продажи сериалов России 11 мая 2021, 16:19 Текст: Евгения Шестак

Запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами, заявил глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. «Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично не относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95». При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко. По его словам, для такой перезагрузки необходимо производство сериалов на украинском языке, но пока в стране нет условий для того, чтобы это стало бизнесом. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала «Папик» производства студии «Квартал 95», сооснователем которой он является. В феврале украинский депутат Гео Лерос призвал Совет нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против студии «Квартал 95» и его бенефициаров за продажу программы «Лига смеха» российскому телеканалу СТС. Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене 11 мая 2021, 18:34

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. «Сегодня по результатам достаточно объемной и кропотливой работы, проведенной нами совместно с коллегами из правоохранительных органов, Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу предъявлены обвинения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым», – цитирует ее ТАСС. Она отметила, что «никакой политики в действиях правоохранительной системы Украины нет». Депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Медведчук находится на Украине. «Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность», – цитирует его РИА «Новости». Во вторник Венедиктова написала в своем Facebook, что два депутата Верховной рады подозреваются в госизмене. Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве. Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента. Против участников мероприятий по случаю 9 Мая на Украине открыто 13 уголовных дел 10 мая 2021, 03:57 Текст: Антон Антонов

В отношении участников мероприятий, приуроченных к отмечаемому на Украине Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, открыто 13 уголовных дел, сообщила полиция страны. Также составлено 22 административных протокола. Полиция сообщает, что в более чем 700 мероприятиях участвовало свыше 54 тыс. человек. При этом полиция получила сообщения о 61 возможном нарушении, большинство из которых «касалось использования запрещенной символики», передает ТАСС. Открыто 11 уголовных дел из-за запрещенной символики, еще два – по статье о надругательстве над местом захоронения и за сопротивление представителю власти. Восемь административных протоколов составлены за мелкое хулиганство, пять – за использование георгиевской ленточки, пять – за неповиновение требованию полицейского, четыре – за нарушение правил карантина. В частности, в Одессе пять человек были доставлены в районные отделы полиции, как утверждается, за участие в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов в ходе акции «Бессмертный полк». В Сумской области внимание полиции привлек плакат с советской символикой. В Николаеве уголовное дело возбудили в отношении участника возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату за то, что у него был красный флаг. Напомним, на Украине 9 мая объявили не Днем победы в Великой Отечественной войне, а Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символом победы на Украине считается красный мак, а советская символика запрещена. Портрет деда Зеленского пронесли на шествии «Бессмертного полка» в ДНР 9 мая 2021, 13:43

Фото: Донбасс решает/Telegram

Текст: Ксения Панькова

Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян пронесла по центру Донецка в колонне «Бессмертного полка» портрет деда президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что ему, по ее мнению, «стыдно за внука». «Это был портрет деда Зеленского. Я думаю, ему стыдно за внука: в той стране, в которой он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) руководит, проходит шабаш дивизии СС «Галичина», – сказала Монтян РИА «Новости». Украинские националисты в конце апреля провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве». Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией. Акция «Бессмертный полк» в самопровозглашенной ДНР проводится с 2015 года. В прошлом году в связи с ситуацией с коронавирусом вместо традиционного шествия 9 мая в Донецке прошел автопробег. В Киеве начались обыски в доме Медведчука 11 мая 2021, 15:26 Текст: Евгения Шестак

Украинские правоохранители проводят обыски в доме главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Киеве, сообщили СМИ. По информации украинского издания «Зеркало недели», обыски проходят в доме на улице Монтажников в Киеве. Отмечается, что здесь Медведчук временно проживает со своей семьей, пока в его основном доме проходит ремонт. Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента. Следствие заподозрило Медведчука в передаче секретных данных в Россию 11 мая 2021, 19:06 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. «Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, и, скорее всего, находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб России. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация», – цитирует его РИА «Новости». В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что, по мнению следствия, «Медведчук как организатор противоправной деятельности» вел подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере. Во вторник Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве. Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента. Двух депутатов Рады заподозрили в госизмене 11 мая 2021, 17:22

Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Два депутата Верховной рады подозреваются в госизмене, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, имена подозреваемых не уточняются. «Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента – М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме», – написала она в Facebook. Она уточнила, что у следствия и прокурора было достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых. «Народные депутаты М. и К. подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По результатам обысков местонахождение нардепа М. не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручению ему ходатайства о содержании под стражей», – написала Венедиктова. При этом агентство «РБК-Украина» пишет, что подозреваемыми в госизмене стали глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак. СМИ ссылается на источник в правоохранительных органах. Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве. Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента. Савченко пожаловалась на низкую «стоимость» украинцев в Европе 12 мая 2021, 07:49

Фото: Sergei Chuzavkov/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинцев, выезжающих из страны на заработки, в Европе «оценивают» очень дешево, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. «Ситуация катастрофическая... Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе», – передает слова Савченко РИА «Новости». Как считает экс-депутат Верховной рады, в данной ситуации все зависит от того, насколько государство «оценивает» своего гражданина, и если оно считает его «нолем», то так будет и во всем мире. При этом, по словам Савченко, такая ситуация сложилась не только в сфере трудовой миграции. «Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского, дешевле всех», – рассказала она. Так, по словам Савченко, в Ираке американские военные, служившие в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские. «То есть существует огромная разница. И это все зависит от того, как государство ценит своего человека. Чем больше людей едут (на заработки. – прим. ВЗГЛЯД), тем больше там понимают, что они назад не вернутся – на Украине они ничего не нашли», – добавила экс-депутат. Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около 9 млн украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине. Ранее Савченко обвинила власти Украины в обмане участников конфликта в Донбассе. Украинцы назвали игрока «Зенита» сепаратистом за поздравление с Днем Победы 10 мая 2021, 07:57 Текст: Антон Антонов

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который сейчас играет за петербургский «Зенит», опубликовал поздравление с Днем Победы, что вызвало гнев некоторых пользователей соцсетей. Ракицкий заявил в Instagram, что «много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать», и «совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность». Футболист считает, что «в наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить», необходимо «чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину». «Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» – заявил он. Большинство подписчиков из России и с Украины поддержали Ракицкого и тоже поздравили его с праздником, но некоторые украинские пользователи раскритиковали Ракицкого. Так, kavun_tv назвал спортсмена сепаратистом, а den_kulida_neofficial написал, что футболист «за миллионы забыл и родину, и честь», передает РИА «Новости». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) В 2019 году глава департамента киевского «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал Ракицкого за переход из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Представитель киевского «Динамо» призвал порадоваться «экономии», ведь «бешеную зарплату» Ракицкому теперь будут платить «не украинскими, а вражескими деньгами». Жители и депутаты Ровенской области захватили храм УПЦ 10 мая 2021, 12:14 Текст: Алина Назарова

Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных депутатов захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области, сообщили в УПЦ. «Около 6.00 утра (совпадает с мск) в селе Заболотье Владимирецкого района Ровенской области последователи ПЦУ при поддержке районных депутатов захватили храм УПЦ в Сарненской епархии в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В непосредственном захвате храма участвовали сотрудники муниципальных правоохранительных органов из города Вараш (до 2016 года – Кузнецовск), депутаты районного совета Геннадий Деревянчук и Степан Жданюк. Сообщается, что прихожане вызвали сотрудников полиции, чтобы попытаться отстоять храм. Сейчас на Украине действует единственная каноническая православная церковь – УПЦ. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций – Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви – была создана неканоническая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе. В январе 2019 года парламент Украины принял закон о лишении УПЦ храмов. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер. У границ Украины с соседними странами скопились сотни машин 9 мая 2021, 15:23 Текст: Алексей Дегтярев

На границе Украины и ряда других европейских государств скопилось несколько сотен автомобилей, сообщили в Госпогранслужбе Украины. «Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 12.00. Республика Польша: «Груши» – 60, «Шегини» – 95, «Краковец» – 110. Словацкая Республика: «М.Березной» – 60, «Ужгород» – 120. Венгрия: «Тиса» – 90», – цитирует сообщение украинского ведомства РИА «Новости». Отмечается, что в общей сложности на границе скопилось более 500 автомашин. Причины этого не сообщаются. Экс-депутат Рады призвал Россию «освободить Украину от фашизма» 11 мая 2021, 09:53 Текст: Алина Назарова

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник сравнил современную Украину с концлагерем и призвал Россию «освободить украинский народ от фашизма». «Антисемитизм – это одна из основ религии нацизма, которая утверждает, что ответственность за все беды в стране лежит на представителях какой-то одной национальности. Во Львове и на Украине в целом мы можем видеть последствия принятия на вооружение этой ущербной идеологии: благодаря террору нациков, напрочь парализованы суды, вера в правосудие подорвано, а люди боятся иметь свое мнение!» – заявил Олейник в комментарии ФАН. Экс-депутат Рады рассказал о двойственном подходе, который демонстрирует украинская власть в отношении советских и нацистских символов, которые официально запрещены как атрибутика «тоталитарных режимов». «За фашистское приветствие – обычный административный протокол, и то еще не факт, что привлекут. А за георгиевскую ленточку или советский флаг – до пяти лет лишения свободы! Если бы не американцы, на штыках которых держится киевский режим, люди бы уже давно смели эту власть!» – сказал политик. Так он прокомментировал то, что 9 мая в украинском Львове расклеили листовки антисемитского содержания. На них была изображена зачеркнутая звезда Давида (общепризнанный символ евреев по всему миру) и кельтский крест (активно использовался нацистами наряду со свастикой). Обнаружив фашистские агитки, члены львовской еврейской общины обратились в правоохранительные органы. Олейник также прокомментировал прошедшие на Украине 9 мая праздничные шествия в честь Дня Победы, сравнив их со Сталинградской битвой. «Это переломный момент! Теперь надо идти в наступление! Юго-Восток, Николаев, Харьков, Одесса, Киев, даже тот же Львов (в меньшей степени, но все же) – отмечали эту великую дату! Везде были красочные салюты, люди сами выходили на улицы, чтобы почтить память погибших в войне!» – заявил Олейник. Народное ликование в честь Дня Победы экс-депутат Рады назвал символом провала семилетнего правления новой власти Украины. «Мы должны развивать этот успех. Очевидно, что большая часть населения страны хочет восстать против режима. Однако Украина словно концлагерь: даже если люди поднимутся, их быстро задавит охрана – вооруженные до зубов нацики. Поэтому им нужна помощь извне – и Россия должна оказать ее, чтобы освободить братский народ от фашизма, как и 76 лет назад!» – заявил политик.