В ОП поддержали перезапуск общества «Знание» на цифровой платформе

Перезапуск российского общества «Знание» в онлайн-формате позволит трансформировать общество в высокотехнологичную просветительскую платформу, которая будет интересна молодежи, заявила газете ВЗГЛЯД председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания Нина Чиплакова.

«Реорганизация работы общества «Знание», на мой взгляд, является важной инициативой. В прежние годы это была одна из действенных площадок для просвещения населения. Лекторы общества просто и доходчиво разъясняли людям важную информацию, приглашая к размышлению, к дальнейшему, более глубокому осмыслению научных познаний», – рассказала Чиплакова.

По ее словам, перезапуск работы общества «Знание в онлайн-формате позволит «трансформировать (общество) в высокотехнологичную просветительскую платформу». «Крайне важен контент программы, он должен быть интересен молодежи, вызывать уважение к истории своей Родины, ее выдающимся личностям. А это огромный пласт работы», – добавила Чиплакова.

«Для меня самым важным направлением остается историческая правда, противодействие попыткам фальсификации истории России в ущерб ее государственным интересам. Память – наша общая защита, пока она жива, жива и наша Россия, ее достойные граждане. Молодежь понимает это, примеры – и в шествии «Бессмертного полка», и в широком волонтерском движении. Будем беречь историческую память и помогать просвещению, приобщению к истинным знаниям», – заключила глава Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания

В свою очередь руководитель экспертного клуба «Севастополь» Валерий Васюнин заявил, что заинтересованность современной молодежи в знаниях о меняющемся мире, развитие кругозора, эрудиции и критического мышления является ярким маркером для формирования качественного контента не только образовательной литературы, но и других информационных источников.

«Именно качественный контент способен разъяснить аудитории, где истина, где ложь, а где так называемая постправда. Показывать, чем научно обоснованное знание отличается от разных форм пропаганды. Немаловажным фактором является оказания помощи в умении оперировать информацией и критически относиться к полученным из разных источников сведениям. Именно поэтому, очень важно широко использовать новые цифровые технологии и методы взаимодействия особенно в работе с молодежью», – отметил Васюнин.

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, основная задача которой – просветительская работа. Действует с 2016 года. 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

С 20 по 22 мая общество «Знание» проведет масштабный просветительский марафон «Новое Знание», который станет отправной точкой для новых форматов работы общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.