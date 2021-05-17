Обновленное общество «Знание» проведет всероссийский просветительский марафон

Российское общество «Знание» с 20 по 22 мая проведет масштабный просветительский марафон «Новое Знание», который станет отправной точкой для новых форматов работы общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

Марафон пройдет в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания.

Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В рамках марафона будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты и кейсы. Гости познакомятся с людьми, которые создают эти достижения, историями их личностного и профессионального развития.

Спикерами марафона «Новое знание» станут более 150 представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах: выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев, известный ученый в области нейронауки и психолингвистики, профессор СПБГУ Татьяна Черниговская, российский журналист, телеведущий и радиоведущий Владимир Познер, замруководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и другие.

«Нам важно бережно хранить и преумножать интеллектуальное наследие общества «Знание». С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьемся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш Марафон – первый шаг на пути к этой цели. Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии», – заявил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, основная задача которой – просветительская работа. Действует с 2016 года. 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.