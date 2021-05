Анонсирована модернизация атомного крейсера «Петр Великий» Пережившие рекордное число модернизаций легендарные подлодки решили вывести из состава ВМФ 17 мая 2021, 11:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия выведет из боевого состава флота легендарные советские атомные подлодки различных модификаций проекта 667 к 2030 году, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов. «Девятый и десятый «Бореи» будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», – передает РИА «Новости» слова Поспелова. Подлодки проекта 667, которым на смену сейчас приходят стратегические атомные ракетоносцы четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А», пережили рекордное количество модернизаций. Разработанные еще в 60-х годах субмарины проекта 667А сталь основой для модернизированных проектов 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние два до сих пор находятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов России. В ходе каждого из этапов модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, каждый раз увеличивалась максимальная дальность и забрасываемый вес ракет. В 1991 году прошла операция «Бегемот-2» – с борта подлодки «Новомосковск» проекта 667БДРМ был произведен залп всеми 16 ракетами. В 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды, на орбиту были выведены два немецких университетских микроспутника. Напомним, в 2016 году в Минобороны сообщали, что атомная подводная лодка проекта 667 БДР «Рязань» отремонтирована и возвратится в состав Тихоокеанского флота до конца года.

Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа». Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась. «Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он. Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора ­– позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле. Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет. Бывшая советница Рейгана попросила у Путина гражданство России 16 мая 2021, 14:22

Бывшая сотрудница Госдепа, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала НТВ попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, отметив, что это будет для нее честью. По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела, передает РИА «Новости». «Я знаю, что они будут говорить: что я – traitor (предатель – прим. ВЗГЛЯД). Я человек, который против Америки», – призналась Масси. Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР. По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии. Она написала несколько книг о России, включая «Земля Жар-птицы. Краса былой России» (1980) и «Павловск: Жизнь русского дворца» (1990). В 2020 году итальянский волонтер и преподаватель Валерио Дзанетти в ходе встречи президента России Владимира Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» рассказал, что мечтает стать гражданином России, и уточнил, что это «тонкий намек». На ремарку Валерио, что его «сердце здесь» в России, президент отметил, что и российский «паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем», пообещав решить этот вопрос. Через неделю волонтер получил российский паспорт. После присяги итальянец поблагодарил президента страны Владимира Путина и сотрудников полиции за содействие в получении гражданства. В СПЧ предупредили о последствиях введения смертной казни в России 16 мая 2021, 14:24 Текст: Алексей Дегтярев

Возвращение смертной казни в России ухудшит здоровье общества, нужно решать вопрос не при помощи насилия, необходимо установить, как снизить общую обстановку жестокости и агрессии, заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод. «Введение смертной казни еще больше ухудшит нездоровье общества. Проблемы не решаются насилием и страхом. Смертная казнь – это не панацея от всех бед. И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие», – пояснил РИА «Новости» член СПЧ. Он добавил, что смертная казнь может затронуть многих невиновных, поскольку у российского правосудия есть проблемы. «Когда будет искушение показать хорошую отчетность по раскрываемости и наказаниям, когда под высшую меру будут подводить политических или коммерческих противников, откроется широкая дорога для страшных злоупотреблений», – указал Брод. Член Совета добавил, что необходимо заниматься предотвращением тяжких преступлений, этим должны заниматься психологи в школах и вузах, также нужно усилить охрану этих учреждений. Важно регламентировать оборот оружия, поскольку, по словам Брода, все справки на его получение сейчас покупаются. «Ну и также думать над тем, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии в обществе, потому что для подростков и молодых людей конфликт, силовое решение проблемы, убийство стало единственным выходом. Это говорит о том, что нравственное здоровье общества внушает большую тревогу. Скорее это нездоровье общества», – заключил он. Ранее журналист Владимир Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД выступил за введение смертной казни, но только в «ряде исключительных случаев», например, когда речь идет о наказании за убийство детей. Между тем журналист Владимир Познер заявил газете ВЗГЛЯД, что смертная казнь ни в одной стране не приводила к сокращению преступности. По его словам, казнь можно рассматривать только как форму мести. Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. В пятницу в больнице в Казани оставались 15 пострадавших. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. В обществе также зазвучали призывы ввести смертную казнь. За ее возвращение выступил продюсер и композитор Максим Фадеев, комментируя стрельбу в казанской школе. В Дагестане 200 сельчан пытались отбить задержанного у полиции 16 мая 2021, 13:27 Текст: Елена Мирошниченко

В Дагестане местные жители попытались отбить у полиции мужчину, которого задержали за наезд на сотрудника ДПС, видео с места событий опубликовано в официальном Instagram-аккаунте дагестанского МВД. «Двести жителей села вышли на защиту нарушителя, требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины», – говорится в сообщении в Instagram. Уточняется, что 34-летний подозреваемый был неоднократно судим и уже лишался прав за вождение в нетрезвом виде. Предводителем толпы был брат подозреваемого, также судимый за кражу и хранение наркотиков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan) Как сообщает РИА «Новости», потасовка произошла на автодороге Ботлих – Рахата – Беледи. Водитель Toyota Camry умышленно наехал на инспектора ДПС и скрылся. Против него возбудили уголовное дело. Ранее сообщалось, что распивавший алкоголь в Новой Москве мужчина атаковал полицейских, которые приехали после вызова местных жителей, заявивших о нарушении общественного порядка. Задержан сбивавший прохожих на электросамокате в центре Петербурга мужчина 16 мая 2021, 18:30 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге задержали молодого человека, который сбивал прохожих на электросамокате, сообщил Следственный комитет России. В Сети опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которых зафиксировано, как несколько молодых людей на электросамокатах на пешеходной зоне сбивают прохожих и наносят удары мужчине. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить подозреваемых, уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство», сообщается на сайте ведомства. Следователи установили подозреваемого, им оказался учащийся в одном из вузов города 21-летний молодой человек. По версии следствия, подозреваемый и его знакомые на электросамокатах 13 мая столкнулись на Невском проспекте с мужчиной и скрылись с места происшествия. 14 мая подозреваемый наехал на местного жителя 1980 года рождения и «из хулиганских побуждений с соучастниками нанес ему многочисленные удары рукам и ногами». Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения для задержанного, ведется поиск соучастников. Кремль отреагировал на просьбу экс-советницы Рейгана о российском гражданстве 16 мая 2021, 16:19 Текст: Алексей Дегтярев

Бывшая сотрудница Госдепартамента США и экс-советница 40-го американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси может получить российское гражданство после ряда процедур, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», – сказал Песков РИА «Новости». Так он прокомментировал вопрос о том, рассмотрят ли в Кремле обращение американки с просьбой выдать гражданство. Напомним, Масси в эфире НТВ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство Российской Федерации. Старообрядцев привлекли к обучению спецназа 16 мая 2021, 14:27 Текст: Алексей Дегтярев

Таежных старообрядцев попросили помочь в обучении бойцов спецназа, жители труднодоступных мест помогут военнослужащим научиться выживать экстремальных условиях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. «Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», – рассказал Шойгу телеканалу «Звезда». Он пояснил, что министерство открыло специальные центры, в которых учат не просто выживать в тайге и других суровых условиях, но и налаживать нормальный быт. «Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», – рассказал глава ведомства. Земан: Склады во Врбетице могли взорвать для скрытия недостачи боеприпасов 16 мая 2021, 21:02 Текст: Алексей Дегтярев

Взрывы на военных складах в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов, заявил президент страны Милош Земан. «Я, в отличие от других [политиков], не являюсь сторонником [лишь] одной версии [взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб]. Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», – сказал Земан в эфире радиостанции «Частота-1», передает ТАСС. Он призвал дожидаться результатов расследования происшествия во Врбетице, которое проводят местные силовые структуры. «Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации (контрразведке)», – добавил глава государства. По его мнению, целесообразно было бы сосредоточиться на арендовавшей склады боеприпасов фирме Imex Group, так как к ней есть много вопросов. При этом Земан добавил, что версию о «причастности России» также необходимо расследовать. Он выразил сожаление по поводу включении Чехии Россией в список недружественных государств, по его словам, это было преждевременно. «Всегда плохо быть недругом. С российской стороны это глупость – делать недругов из недавних друзей», – отметил чешский лидер. Также Земан отметил, что выступил в поддержку высылки из Праги российских дипломатов в связи со взрывами во Врбетице. В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Между тем чешские СМИ сообщали, что после взрывов на складах во Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений. Вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Экс-участница группы «ВИА Гра» заявила о домогательствах Меладзе 17 мая 2021, 05:56

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник заявила о якобы имевших место домогательствах продюсера и композитора Константина Меладзе. Об этом Найник рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ. В группу ее пригласил Валерий Меладзе, когда ей было 23 года. Они приехали в студию звукозаписи, где встретились с Константином Меладзе. «Он тогда рассказывал: Ани Лорак умоляет меня с ней поработать. Я запомнила это. И через несколько лет с ней это происходит», – приводит слова Найник Пятый канал. Она сказала, что впервые встревожилась из-за поведения Меладзе, когда тот ее не по-отечески приобнял при прощании, тогда девушка очень напряглась. Меладзе уехал, но у них началась переписка. Найник «поняла, что (Меладзе) со всеми девочками так переписывается». «Потом меня вызывает Костя на ковер – что-то ему не понравилось», – рассказала она, пояснив: «Приезжаю с гастролей, вся никакая. И он говорит: «Ну, что делать-то с тобой?». Он интеллигентно общается, какие-то темы такие скользкие он не затрагивает. «Что-то не очень у нас с тобой, танцуешь плохо». И как-то общаемся дальше, общение не клеится, ко мне претензий я не понимаю». «Я – как кролик на удава – смотрю, я так им восхищалась. И он берет и сажает меня на колени», – заявила Найник, добавив, что Меладзе «начал хватать» ее «за нижнюю часть бедра». Найник заявила, что ее «скукожило, руки его ходили сильнее и сильнее». По словам артистки, она никогда не оказывалась в подобных ситуациях и не знала, как себя вести. В итоге она просто аккуратно отстранилась. Через полгода после этого она ушла из коллектива. По ее словам, Меладзе потом называл ее профнепригодной. Следом за ней из группы ушла и Алена Винницкая, которая, по мнению Найник, также сонла отказать продюсеру в интиме. В Испании на АЭС произошел пожар 16 мая 2021, 15:56

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) угрозы для людей и окружающей среды не возникло. Как сообщил МАГАТЭ испанский регулятор в сфере атомной энергетики, пожар произошел вечером в субботу на энергоблоке 1 АЭС «Трильо» в 80 км к северо-востоку от Мадрида. Испанская сторона уверяет, что угрозы безопасности для сотрудников и окружающей среды не последовало. Об этом сообщает ТАСС. В МАГАТЭ сообщили, что тревога на АЭС была объявлена из-за пожара в главном электрическом трансформаторе, после этого реактор отключился автоматически. Пожар был потушен, тревога отменена. Испанский регулятор сообщил, что системы безопасности станции не пострадали. Ранее сообщалось, что масштабный планово-предупредительный ремонт начался на Армянской АЭС, станция не будет работать 141 день. Тело мужчины обнаружили в салоне эротического массажа в Петербурге 16 мая 2021, 17:01 Текст: Алексей Дегтярев

В петербургском салоне эротического массажа нашли тело мужчины с ушибами, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Тело нашли в отеле на улице Рузовской, на его руках, ногах и туловище зафиксировали ушибы, сказал собеседник Пятого канала. Причина смерти не сообщается, обстоятельства гибели устанавливаются, проводятся экспертизы. Источник «Комсомольской правды» уточнил, что тело нашли в помещении для массажа в отеле «Мистери» 15 мая. Отмечается, что часовой эротический сеанс массажа в этом учреждении стоит 2800 рублей. В 2019 году в Москве девушка умерла после массажа лица в местном медицинском центре. В Екатеринбурге мужчина с ножом убил троих прохожих 17 мая 2021, 10:47

В результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. «Сегодня в следственный отдел по железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин», – говорится в сообщении, передает ТАСС. По данным регионального МВД, нападавший уже задержан. По словам очевидцев, при задержании сотрудники полиции открыли огонь, сообщает Ura.ru. «Мужик набросился на людей, начал резать прохожих. Приехала полиция, были выстрелы. Минут через 15 все огородили, в сквере сейчас минимум три тела», – рассказала одна из очевидцев. Жительница соседнего дома Екатерина добавила, что сейчас сквер оцеплен, на месте работает несколько десятков силовиков. «Стоят машины (ППСП) с мигалками. В парк никого не пускают», – уточнила она. В то же время Telegram-канал «360» сообщает, что нападавший ранен и сейчас находится в больнице. Минюст Чехии открестился от заявлений о нескольких версиях взрывов во Врбетице 17 мая 2021, 03:59

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. О том, что Бенешова заявляла о нескольких версиях, говорил президент страны Милош Земан. Бенешова заявила, что «не располагает информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность агентов российской военной разведки ГРУ», передает ТАСС. Напомним, Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. При этом он сослался на главу минюста. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Спутник V» позволил Сан-Марино запустить вакцинный туризм 17 мая 2021, 07:24

Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове. По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине «Спутник V», которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тыс. инъекций – причем первую дозу препарата получили 21,8 тыс. человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино, передает РИА «Новости». Как сообщили в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый «излишек» из 10 тыс. доз «Спутника V», который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев. Чтобы получить либо «Спутник V», либо препарат от Pfizer иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро. Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы. Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки. В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет. А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения «Спутника V» властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат «паспорта вакцинации». Как сообщили на недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом. Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса. Напомним, 10 мая в РФПИ рассказали, что применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля. Число жертв при обрушении трибуны в Израиле возросло 16 мая 2021, 20:50 Текст: Алексей Дегтярев

Количество погибших при обрушении конструкции в синагоге израильского города Гиват-Зеэв увеличилось до двух, сообщили израильские СМИ. При этом главный раввин России Берл Лазар заявил об отсутствии российских паломников при обрушении трибуны в Израиле, передает РИА «Новости». Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что военные задействованы в оказании помощи при эвакуации после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве. «Мое сердце с жертвами катастрофы в Гиват-Зеэве. Силы армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых», – заявил он. Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что правоохранители начали проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в этой синагоге. «Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек», – пояснил он. Напомним, в синагоге Гиват-Зеэва, находящегося в северном пригороде Иерусалима, обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, также сообщалось о погибшем. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования праздника Шавуот.