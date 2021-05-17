Россиян предупредили о «супержаре» В России предложили создать реестр непопулярных у работодателей профессий 17 мая 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж в письме на имя вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко предложил создать реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей, а также профессий, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет. Кудж отметил, что, по различным данным, есть вероятность потери рабочих мест большим числом лиц к 2022 году из-за развития технологий и инноваций. Несмотря на то что большую часть исчезающих профессий представляют рабочие специальности, под угрозой исчезновения или трансформации находятся и специальности, требующие высшего профессионального образования, по которым обучение в вузах продолжается до сих пор. «Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты составить реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей, а также профессий, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет», – передает RT текст обращения. Кроме того, Кудж предлагает рекомендовать Минтруду дать указание Центрам ответственности провести анализ, составить прогноз и определить потребность в специалистах на пять, десять и 20 лет вперед. Также предлагается запустить государственную программу переподготовки специалистов и предоставить право представителям включенных в реестр профессий на получение бесплатного второго высшего образования. Напомним, 11 мая Россияне назвали самые уважаемые профессии. Самой респектабельной работой в России жители страны считают профессию врача.

Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров» 16 мая 2021, 15:33

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа». Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась. «Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он. Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора ­– позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле. Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет. Европарламент перечислил пять принципов ведения дел с Россией 16 мая 2021, 10:23

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией. В докладе Европарламента указывается, что первый принцип предполагает построение в России «демократического общества», которое будет способствовать противодействию «русскоязычной пропаганде». В качестве средства реализации предлагается создать в стране телеканал с круглосуточным вещанием, сообщает RT. Руководству ЕС также рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы после предстоящих осенью выборов, если союз признает их фальсифицированными. Авторы доклада считают, что России следует рассказать о выгодах, которые она может получить в случае запуска демократических преобразований. Речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве. Кроме того, предлагается принять для России стратегию развития стран «Восточного партнерства», которая некогда была запущена Брюсселем для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР. В Европарламенте также отметили, что для «защиты демократии во всем мире» союзу необходимо объединиться с США, а при построении сотрудничества с Москвой всегда учитывать вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов. В качестве первого шага авторы проекта призывают европейские страны приостановить сотрудничество с Россией по проекту «Северный поток – 2». Евросоюзу предлагается объединить усилия с НАТО и международными партнерами для оказания давления на Москву, чтобы предотвратить ее «вмешательство» в дела региона «Восточного партнерства» и заставить вернуть «оккупированные территории восточных государств – соседей ЕС». В конце доклада отмечается, что в случае продолжения «агрессивных действий» Евросоюзу необходимо рассмотреть вариант отключения России от платежной системы SWIFT. Руководству ЕС также предложили составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти. Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Кроме того, в пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. Бывшая советница Рейгана попросила у Путина гражданство России 16 мая 2021, 14:22

Фото: catalog.archives.gov

Текст: Ксения Панькова

Бывшая сотрудница Госдепа, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала НТВ попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, отметив, что это будет для нее честью. По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела, передает РИА «Новости». «Я знаю, что они будут говорить: что я – traitor (предатель – прим. ВЗГЛЯД). Я человек, который против Америки», – призналась Масси. Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР. По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии. Она написала несколько книг о России, включая «Земля Жар-птицы. Краса былой России» (1980) и «Павловск: Жизнь русского дворца» (1990). В 2020 году итальянский волонтер и преподаватель Валерио Дзанетти в ходе встречи президента России Владимира Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» рассказал, что мечтает стать гражданином России, и уточнил, что это «тонкий намек». На ремарку Валерио, что его «сердце здесь» в России, президент отметил, что и российский «паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем», пообещав решить этот вопрос. Через неделю волонтер получил российский паспорт. После присяги итальянец поблагодарил президента страны Владимира Путина и сотрудников полиции за содействие в получении гражданства. В СПЧ предупредили о последствиях введения смертной казни в России 16 мая 2021, 14:24 Текст: Алексей Дегтярев

Возвращение смертной казни в России ухудшит здоровье общества, нужно решать вопрос не при помощи насилия, необходимо установить, как снизить общую обстановку жестокости и агрессии, заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод. «Введение смертной казни еще больше ухудшит нездоровье общества. Проблемы не решаются насилием и страхом. Смертная казнь – это не панацея от всех бед. И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие», – пояснил РИА «Новости» член СПЧ. Он добавил, что смертная казнь может затронуть многих невиновных, поскольку у российского правосудия есть проблемы. «Когда будет искушение показать хорошую отчетность по раскрываемости и наказаниям, когда под высшую меру будут подводить политических или коммерческих противников, откроется широкая дорога для страшных злоупотреблений», – указал Брод. Член Совета добавил, что необходимо заниматься предотвращением тяжких преступлений, этим должны заниматься психологи в школах и вузах, также нужно усилить охрану этих учреждений. Важно регламентировать оборот оружия, поскольку, по словам Брода, все справки на его получение сейчас покупаются. «Ну и также думать над тем, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии в обществе, потому что для подростков и молодых людей конфликт, силовое решение проблемы, убийство стало единственным выходом. Это говорит о том, что нравственное здоровье общества внушает большую тревогу. Скорее это нездоровье общества», – заключил он. Ранее журналист Владимир Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД выступил за введение смертной казни, но только в «ряде исключительных случаев», например, когда речь идет о наказании за убийство детей. Между тем журналист Владимир Познер заявил газете ВЗГЛЯД, что смертная казнь ни в одной стране не приводила к сокращению преступности. По его словам, казнь можно рассматривать только как форму мести. Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. В пятницу в больнице в Казани оставались 15 пострадавших. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. В обществе также зазвучали призывы ввести смертную казнь. За ее возвращение выступил продюсер и композитор Максим Фадеев, комментируя стрельбу в казанской школе. В Дагестане 200 сельчан пытались отбить задержанного у полиции 16 мая 2021, 13:27 Текст: Елена Мирошниченко

В Дагестане местные жители попытались отбить у полиции мужчину, которого задержали за наезд на сотрудника ДПС, видео с места событий опубликовано в официальном Instagram-аккаунте дагестанского МВД. «Двести жителей села вышли на защиту нарушителя, требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины», – говорится в сообщении в Instagram. Уточняется, что 34-летний подозреваемый был неоднократно судим и уже лишался прав за вождение в нетрезвом виде. Предводителем толпы был брат подозреваемого, также судимый за кражу и хранение наркотиков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan) Как сообщает РИА «Новости», потасовка произошла на автодороге Ботлих – Рахата – Беледи. Водитель Toyota Camry умышленно наехал на инспектора ДПС и скрылся. Против него возбудили уголовное дело. Ранее сообщалось, что распивавший алкоголь в Новой Москве мужчина атаковал полицейских, которые приехали после вызова местных жителей, заявивших о нарушении общественного порядка. Кремль отреагировал на просьбу экс-советницы Рейгана о российском гражданстве 16 мая 2021, 16:19 Текст: Алексей Дегтярев

Бывшая сотрудница Госдепартамента США и экс-советница 40-го американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси может получить российское гражданство после ряда процедур, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», – сказал Песков РИА «Новости». Так он прокомментировал вопрос о том, рассмотрят ли в Кремле обращение американки с просьбой выдать гражданство. Напомним, Масси в эфире НТВ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство Российской Федерации. Задержан сбивавший прохожих на электросамокате в центре Петербурга мужчина 16 мая 2021, 18:30 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге задержали молодого человека, который сбивал прохожих на электросамокате, сообщил Следственный комитет России. В Сети опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которых зафиксировано, как несколько молодых людей на электросамокатах на пешеходной зоне сбивают прохожих и наносят удары мужчине. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить подозреваемых, уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство», сообщается на сайте ведомства. Следователи установили подозреваемого, им оказался учащийся в одном из вузов города 21-летний молодой человек. По версии следствия, подозреваемый и его знакомые на электросамокатах 13 мая столкнулись на Невском проспекте с мужчиной и скрылись с места происшествия. 14 мая подозреваемый наехал на местного жителя 1980 года рождения и «из хулиганских побуждений с соучастниками нанес ему многочисленные удары рукам и ногами». Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения для задержанного, ведется поиск соучастников. В Госдуме отреагировали на выдвинутые ЕС принципы ведения дел с Россией 16 мая 2021, 12:57

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией «очередным политическим словоблудием». Ранее комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией. Принцип «поддержки демократии» предполагает, в частности, противостояние «русскоязычной пропаганде». «Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» – цитирует РИА «Новости» депутата. Кроме того, Бальбек, комментируя непризнание российских институтов власти, заявил, что «мы ответим зеркально». «Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека – пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года», – добавил он. Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Пушков высмеял слова Зеленского об украинском сердце Европы 16 мая 2021, 11:41

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является центром Европы, посоветовав украинскому лидеру лучше учить географию. «У Зеленского, как всегда, каша. Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?» – написал Пушков в своем Telegram. Также он высмеял фразу Зеленского об Украине как о сердце Европы. «А с чего вдруг Украина стала «сердцем Европы»? Это же просто пустозвонство. Если Украина – центр континента, то Австрия или Германия тогда что – его периферия? И неужто территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы – через создание национальных государств, через Ренессанс, Реформацию и другие собственно европейские процессы? Никто этого не заметил, кроме киевских демагогов. Поэтому об Украине как о сердце Европы – это Зеленский совсем перебрал», – отметил сенатор. По мнению Пушкова, такими высказываниями президент Украины пытается ободрить своих избирателей. Накануне Зеленский по случаю празднования Дня Европы подчеркнул, что украинцы являются европейцами по географии. «Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями», – написал украинский президент на своей странице в Twitter. Напомним, украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины. Старообрядцев привлекли к обучению спецназа 16 мая 2021, 14:27 Текст: Алексей Дегтярев

Таежных старообрядцев попросили помочь в обучении бойцов спецназа, жители труднодоступных мест помогут военнослужащим научиться выживать экстремальных условиях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. «Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», – рассказал Шойгу телеканалу «Звезда». Он пояснил, что министерство открыло специальные центры, в которых учат не просто выживать в тайге и других суровых условиях, но и налаживать нормальный быт. «Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», – рассказал глава ведомства. Земан: Склады во Врбетице могли взорвать для скрытия недостачи боеприпасов 16 мая 2021, 21:02 Текст: Алексей Дегтярев

Взрывы на военных складах в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов, заявил президент страны Милош Земан. «Я, в отличие от других [политиков], не являюсь сторонником [лишь] одной версии [взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб]. Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», – сказал Земан в эфире радиостанции «Частота-1», передает ТАСС. Он призвал дожидаться результатов расследования происшествия во Врбетице, которое проводят местные силовые структуры. «Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации (контрразведке)», – добавил глава государства. По его мнению, целесообразно было бы сосредоточиться на арендовавшей склады боеприпасов фирме Imex Group, так как к ней есть много вопросов. При этом Земан добавил, что версию о «причастности России» также необходимо расследовать. Он выразил сожаление по поводу включении Чехии Россией в список недружественных государств, по его словам, это было преждевременно. «Всегда плохо быть недругом. С российской стороны это глупость – делать недругов из недавних друзей», – отметил чешский лидер. Также Земан отметил, что выступил в поддержку высылки из Праги российских дипломатов в связи со взрывами во Врбетице. В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Между тем чешские СМИ сообщали, что после взрывов на складах во Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений. Вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. В Испании на АЭС произошел пожар 16 мая 2021, 15:56

Фото: Olmomezger/wikipedia.org

Текст: Елена Мирошниченко

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) угрозы для людей и окружающей среды не возникло. Как сообщил МАГАТЭ испанский регулятор в сфере атомной энергетики, пожар произошел вечером в субботу на энергоблоке 1 АЭС «Трильо» в 80 км к северо-востоку от Мадрида. Испанская сторона уверяет, что угрозы безопасности для сотрудников и окружающей среды не последовало. Об этом сообщает ТАСС. В МАГАТЭ сообщили, что тревога на АЭС была объявлена из-за пожара в главном электрическом трансформаторе, после этого реактор отключился автоматически. Пожар был потушен, тревога отменена. Испанский регулятор сообщил, что системы безопасности станции не пострадали. Ранее сообщалось, что масштабный планово-предупредительный ремонт начался на Армянской АЭС, станция не будет работать 141 день. Тело мужчины обнаружили в салоне эротического массажа в Петербурге 16 мая 2021, 17:01 Текст: Алексей Дегтярев

В петербургском салоне эротического массажа нашли тело мужчины с ушибами, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Тело нашли в отеле на улице Рузовской, на его руках, ногах и туловище зафиксировали ушибы, сказал собеседник Пятого канала. Причина смерти не сообщается, обстоятельства гибели устанавливаются, проводятся экспертизы. Источник «Комсомольской правды» уточнил, что тело нашли в помещении для массажа в отеле «Мистери» 15 мая. Отмечается, что часовой эротический сеанс массажа в этом учреждении стоит 2800 рублей. В 2019 году в Москве девушка умерла после массажа лица в местном медицинском центре. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp 16 мая 2021, 12:09 Текст: Ксения Панькова

После изменения политики WhatsApp пользователи мессенджера, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения от мошенников о том, что с 15 мая сервис станет платным, если они не выполнят условия аферистов. Чтобы этого не произошло пользователям предлагают переслать данную информацию 10 контактам. При чем стоимость одного СМС – 0,01 евро. «Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Это называется «письма счастья» – своеобразная ловушка для мозга, заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. По его словам, цель злоумышленников – массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. Это могут быть различные петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он. Также раньше «письма счастья» запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт, добавил эксперт. «Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах «сарафанного радио» и «вирусного маркетинга». Не более. Серьезно относиться к таким сообщениям и тем более реагировать на них не стоит», – подчеркнул Бедеров. Напомним, WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления. Представитель сервиса также сообщил, что WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для тех, кто не примет новые правила безопасности мессенджера. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой. Число жертв при обрушении трибуны в Израиле возросло 16 мая 2021, 20:50 Текст: Алексей Дегтярев

Количество погибших при обрушении конструкции в синагоге израильского города Гиват-Зеэв увеличилось до двух, сообщили израильские СМИ. При этом главный раввин России Берл Лазар заявил об отсутствии российских паломников при обрушении трибуны в Израиле, передает РИА «Новости». Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что военные задействованы в оказании помощи при эвакуации после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве. «Мое сердце с жертвами катастрофы в Гиват-Зеэве. Силы армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых», – заявил он. Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что правоохранители начали проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в этой синагоге. «Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек», – пояснил он. Напомним, в синагоге Гиват-Зеэва, находящегося в северном пригороде Иерусалима, обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, также сообщалось о погибшем. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования праздника Шавуот.