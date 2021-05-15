В Москве сообщили о «минировании» всех вокзалов В Москве сильный ветер повредил вывеску Госдумы 15 мая 2021, 20:44 Текст: Ксения Панькова

В Москве из-за сильного ветра с вывески на здании Государственной думы на Охотном ряду сорвалась буква «А», сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова. Как отметила Крылова, вызваны специалисты, которые в ближайшее время все исправят. «Возможно, к утру», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря управляющего делами президента. По ее словам, упавшая буква помялась и требует реставрации. Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья. Напомним, в четверг ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека.

Охранник магазина выстрелил в ребенка в Москве 15 мая 2021, 13:12

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Школьник катался на самокате возле магазина на юго-западе Москвы, охранник выстрелил в него сигнальной ракетой, в результате десятилетний мальчик получил гематому. «По предварительной информации, около 23.00 14 мая десятилетний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы. Отмечается, что мальчик получил гематому на руке. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Для обследования он был доставлен в медучреждение Также организована проверка инцидента следователями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших на детской площадке в Дзержинске. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Родители ребенка обратились в полицию. Власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом 14 мая 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

В столице ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, цифры не радуют, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов «Здоровая Москва» в парках. «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», – передает ее слова РИА «Новости». Ракова отметила, что коронавирус завтра никуда не уйдет, поэтому периодические повышения заболеваемости могут быть. В Москве за минувшие сутки было выявлено 3818 новых случаев коронавируса. Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что высокие цифры по числу новых выявленных случаев коронавируса в Москве обусловлены, вероятно, майскими праздниками, но чтобы говорить о тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни. В Госдуме предложили ужесточить ответственность в сфере оборота оружия 13 мая 2021, 07:29

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым разработали поправки об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия, инициатива направлена в кабмин для получения отзыва, после чего будет внесена в Госдуму, следует из текста пояснительной записки. «Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия», – передает ТАСС сопроводительные материалы. Одновременно предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года. Введение такого срока давности «обусловлено периодичностью проведения контрольных мероприятий за оборотом оружия, которые осуществляются один раз в шесть месяцев для юридических лиц и один раз в год – для граждан». При таких проверках обычно и выявляются нарушения правила оборота оружия, его утраты или других обстоятельств, подлежащих административно-правовой оценке, отмечают авторы. Они поясняют, что сейчас, например, лицензия на покупку оружия действует полгода, а граждане, которые не ставят на учет в Росгвардии приобретенное оружие по истечении срока давности в два месяца, не привлекаются к административной ответственности. «Кроме того, владельцы оружия, утратившие оружие вследствие нарушения правил его хранения и ношения, не известившие Росгвардию или органы внутренних дел об указанном происшествии, по истечении срока давности (два месяца) также не подлежат административной ответственности за нарушение этих правил», – отмечают депутаты. Это способствует поступлению оружия в незаконный оборот и мешает своевременному розыску. Пискарев на заседании комитета в среду отметил, что депутаты постоянно ведут работу над совершенствованием законодательства в сфере оружия. «Работа по ужесточению оборота оружия у нас проводится регулярно, анализ ведется, мы продолжаем эту работу. Не должно быть повторения того, что было (в Казани), мы должны обеспечить безопасность наших граждан», - подчеркнул он. Кроме того, административную ответственность предлагается ввести за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж. Авторы отмечают, что сейчас Кодекс об административных правонарушениях России не предусматривает ответственность за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение газового, сигнального и пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж. Кроме того, добавляют они, законом «Об оружии» установлен запрет на ношение гражданами холодного оружия в целях самообороны, «вместе с тем ответственность за ношение не установлена». На ваш взгляд Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия? Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

Нет, оставить все по-прежнему

Нет, правила покупки оружия надо упростить

«Предлагаемая законопроектом редакция статьи 20.10 КоАП направлена на устранение указанных правовых пробелов. Таким образом, указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния», – говорится в сопроводительных материалах. Также КоАП предложено дополнить ответственностью за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самодельному изготовлению и переделке огнестрельного оружия. «Предлагается внести изменения в часть 5 статьи 13.15 КоАП, устанавливающие административную ответственность за распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельному изготовлению, переделке огнестрельного оружия и его основных частей, наряду с совершением таких действий в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также повышающие предельные размеры установленных указанной нормой санкций за ее нарушение», – говорится в пояснительной записке. Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Позднее количество пострадавших увеличилось до 23. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Поселившихся в детском саду лису и пять лисят спасли в Москве 13 мая 2021, 20:01

Фото: vk.com/infokgh

Текст: Елизавета Булкина

Спасатели достали пятерых лисят из-под веранды детского сада в Москве, лису с потомством выпустят в естественную среду обитания, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. «Пушисто-спасательная операция: на юге столицы спасли лисят. Накануне на территории детского сада на юге столицы обнаружили лису, бегающую в поисках потомства. Пятеро лисят прятались под верандой дошкольного учреждения», – говорится в сообщении ведомства в соцсети «Вконтакте». К поискам лисят подключился пожарно-спасательный отряд. «С помощью сачка поймали взрослого зверя, после – приступили к извлечению лисят из-под веранды. Чтобы достать животных, не навредив им, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды», – рассказали в комплексе городского хозяйства. Животные были переданы специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Все семейство сможет вернутся в естественную среду обитания уже сегодня. В ведомстве пояснили, что лисы часто селятся на территории социальных учреждений или частных домов. «Обычно в подвалах или под верандами. Чтобы избежать такого соседства, специалисты рекомендуют регулярно вывозить мусор, не складировать пищевые отходы, огородить территорию и перекрыть лазы в подвалы мелкоячеистой сеткой», – объяснили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что дикую лису заметили на Садовом кольце в Москве. Ветер за сутки повалил почти 60 деревьев в Москве 13 мая 2021, 08:37 Текст: Евгения Шестак

За прошедшие сутки в Москве из-за сильного ветра упали порядка 60 деревьев, пострадали три человека, сообщили в экстренных службах столицы. «В Москве за сутки упали 59 деревьев, повреждены 26 автомобилей, трое пострадавших госпитализированы», – сказал РИА «Новости» источник. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве во второй половине дня в четверг ожидается кратковременный дождь с грозой. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. «Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта. Поэтому сегодня в столице облачность с прояснениями, во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 4-9 метра в секунду, при грозе порывы будут достигать 20 метров в секунду», – заявил Тишковец. Синоптик добавил, что в течение суток выпадет небольшое количество осадков, температура в столице повысится до плюс 19-21, в Подмосковье – до 17-22. По его словам, температурный режим немного превышает климатическую норму мая, атмосферное давление 747 мм ртутного столба. Отмечается, что предупреждение о грозе в столице действует с 12.00 13 мая до 21.00 13 мая, о ветре – с 12.00 до 22.00. В Подмосковье предупреждение о ветре и грозе действует с 10.00 13 мая до 22.00 13 мая. В Москве и области порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В среду в Москве ураган повалил 20 деревьев, в результате были повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения. На минувшей неделе два человека пострадали от ураганного ветра в столице, они доставлены в больницу. В Госдуме указали на очередное вмешательство США во внутренние дела России 13 мая 2021, 19:35 Текст: Елизавета Булкина

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела обратила внимание на опубликованный 12 мая ежегодный доклад Госдепартамента США о религиозной свободе в мире, заявил глава комиссии Василий Пискарев. «Раздел доклада о России демонстрирует яркий пример того, как Соединенные Штаты, прикрываясь риторикой о защите прав верующих, высказывают поддержку откровенно экстремистским группам. В тексте доклада в качестве преследуемых упоминаются, в частности, Свидетели Иеговы*, которые на основании вступивших в силу законных решений судов Российской Федерации признаны экстремистскими, и ряд других экстремистских и террористических организаций» – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии. Пискарев пояснил, что из текста самого доклада становится ясно, что Госдепартамент США встал на защиту организаций, «запрещенных в России за пропаганду национальной и религиозной вражды, попытки внести раскол в общество и угрозы территориальной целостности нашей страны». Глава Комиссии назвал примечательным тот факт, что «раздел доклада Госдепа о России основывается на материалах финансируемых из-за рубежа НКО-иноагентов». «Американцы работают по стандартной для них схеме: спонсируют отдельные структуры в России, а затем используют их материалы для раскручивания ложных обвинений в адрес нашей страны» – заметил парламентарий. «Открытое оправдание официальными лицами США деятельности экстремистских организаций на территории РФ не может не настораживать», – заявил глава комиссии Госдумы. «Возникают обоснованные опасения, что в своих попытках вмешаться в общественно-политические процессы в нашей стране Соединенные Штаты готовы поддерживать и сотрудничать с любыми деструктивными силами», – подчеркнул Пискарев. «Любая работающая на территории России организация, в том числе религиозная, должна соблюдать и уважать российское законодательство. Ряд законодательных инициатив, направленных на противодействие экстремизму, Комиссия уже внесла в Госдуму. Работа в этом направлении будет продолжена», – резюмировал глава комиссии. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций. Машина опрокинулась на Кутузовском проспекте Москвы 13 мая 2021, 13:12 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве на Кутузовском проспекте опрокинулся автомобиль, движение перекрыли по трем полосам, сообщил представитель экстренных служб города. «Напротив Парка Победы на Кутузовском проспекте в сторону центра столкнулись два автомобиля, один из них опрокинулся», – сказал собеседник РИА «Новости». По этим данным, в результате аварии пострадал один человек, движение перекрыли по трем полосам. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 15 мая 2021, 03:57 Текст: Антон Никитин

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. «Желтый – погода потенциально опасна», – приводит текст сообщения РИА «Новости». В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение о грозе местами действует в Москве и Подмосковье до 09.00 16 мая. Напомним, в четверг ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека. В Москве в результате падения деревьев повреждены 12 машин 12 мая 2021, 22:04 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве ураган повалил 20 деревьев, в результате были повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. «Городские службы ликвидируют последствия ураганного ветра. По состоянию на 20:00, ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», – говорится в публикации комплекса в Telegram-канале. Жителей города попросили быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Рекомендуется по возможности оставаться дома. Представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что два дерева упали на трамвайные провода. «При падении двух деревьев повреждены трамвайные провода на улице Халтурина и улице Новая Заря», – рассказал он. Также собеседник агентства уточнил, что в разных районах Москвы зарегистрировано падение из-за ветра семи деревьев, которые повредили пять автомашин. Информация о пострадавших людях отсутствует. На минувшей неделе два человека пострадали от ураганного ветра в столице, они доставлены в больницу. Владимир Машков и Денис Майданов подали заявки на участие в праймериз «ЕР» 14 мая 2021, 20:01 Текст: Дарья Григоренко

Народный артист России Владимир Машков и певец Денис Майданов подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Госдуму, сообщили в партии. Отмечается, что заявка зарегистрирована на официальном сайте праймериз. Актер пойдет по списку от партии по Москве, однако в качестве беспартийного кандидата, передает РИА «Новости».

«Электронное предварительное голосование: Майданов Денис Васильевич, Московская область, Одинцовский одномандатный избирательный округ», – сообщили в Единой России.



Как пояснили в партии, Майданов также подал заявку на участие в праймериз в качестве беспартийного кандидата. 14 мая партия «Единая Россия» завершила прием заявлений на праймериз: беспартийных кандидатов почти 50%, треть участников из общественных и волонтерских организаций, всего заявление подали 7624 кандидата, заявил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «ЕР» Александр Карелин. Напомним, «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит предварительное голосование и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит Съезд. Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве 14 мая 2021, 15:22 Текст: Наталья Ануфриева

В Москве стабильная ситуация с коронавирусом, хотя есть небольшой, некритический рост случаев заболевания, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что в целом ситуация «стабильная», наблюдается «небольшой рост, но он не является критическим», передает РИА «Новости». При этом он отметил, что «сам уровень заболевания достаточно большой». Вместе с тем уже порядка 1,3 млн москвичей сделали прививку от коронавируса. «Пользуясь случаем хочу еще раз пригласить москвичей на пункты вакцинации, они у нас работают в поликлиниках, торговых центрах и сейчас – в парках. Привиться можно в любом месте в любое время, надо беречь свое здоровье», – добавил Собянин. Ранее власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Более четырех миллионов избирателей зарегистрировались на праймериз «Единой России» 13 мая 2021, 19:41 Текст: Вера Басилая

Количество граждан, желающих участвовать на предварительном голосовании «Единой России», за неделю выросло более чем на миллион. Выдвижение на праймериз кандидатов продлится до 14 мая, заявила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева. «Более четырех миллионов избирателей зарегистрировались на предварительное голосование «Единой России», их количество за неделю выросло более чем на миллион. Это почти 4% от общего числа избирателей в стране», – цитирует ТАСС Шмелеву. По ее словам, больше всего выборщиков в Центральном федеральном округе – почти 1,3 млн человек. «У всех желающих есть еще две недели, чтобы воспользоваться возможностью выбора того кандидата, который должен представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах в Госдуму», - напомнила она. Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая. Сами праймериз в онлайн-формате состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде они пройдут в 43 субъектах России, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз запланированы на 30 мая. Итоги подведут 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии. Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и продлится до 14 мая. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Бизнес попросил власти Москвы отменить обязательное ношение перчаток 14 мая 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

Руководители отраслевых бизнес-объединений и бизнесмены обратились к властям Москвы с просьбой сделать рекомендательным режим ношения перчаток для посетителей общественных мест и их работников, говорится в письме на имя заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной и главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина. «Просим внести соответствующие изменения в указы мэра Москвы, предусматривающие рекомендательный характер ношения перчаток посетителями и работниками», – говорится в письме, передает ТАСС. В обращении предприниматели отмечают, что москвичи осознают необходимость соблюдения мер безопасности, связанных с распространением коронавирусной инфекции – носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Но в мае «подавляющее большинство» не носит перчатки из-за погоды. Кроме того, в магазине или ресторане посетители также не надевают перчаток. «Это массовое явление», – подчеркивается в письме. «При этом нас, предпринимателей, продолжают привлекать к административной ответственности за обслуживание посетителей, которые не надели перчаток. Нас штрафуют на суммы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это значительные деньги тем более, что имеются случаи повторного привлечения к ответственности. Если есть необходимость оставить в силе перчатки, то просим убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей, мы здесь не можем выступить принудительно-карательной силой», – говорится в письме. Авторы письма отметили в том числе отсутствие данных о заражении при отсутствии перчаток и рекомендацию ВОЗ о регулярной обработке рук, либо их мытье. Они уточнили, что моют и дезинфицируют все поверхности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Документ подписали омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса в РФ Анастасия Татулова, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева, а также представители развлекательной и фитнес-индустрии. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, комментируя письмо, отметила, что должны быть приведены в соответствие указ мэра столицы и требования федерального Роспотребнадзора, которые сейчас разнятся в этой части. «Но здесь все-таки решающее слово за мэрией, они должны принять решение. Может быть, это оправдано, что они не вносят изменения», – сказала она. Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в магазинах и торговых центрах составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. МЧС предупредило о грозе с градом в Москве 15 мая 2021, 11:59 Текст: Вера Басилая

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре, дожде, грозе и граде в ближайшие два часа – и до конца суток в Москве. «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший 1-2 часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по г. Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с», – говорится в сообщении на сайте ведомства. МЧС рекомендует при управлении автомобилем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин и парковать автомобиль вдали от деревьев. Также ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Москвичей призывают не укрываться и не парковать автомобили под деревьями из-за непогоды в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В Москве сообщили о «минировании» всех вокзалов 15 мая 2021, 14:38 Текст: Вера Басилая

Полиция проверяет здания всех московских железнодорожных вокзалов и автостанций после анонимного сообщения об угрозе взрыва. «Поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве» – передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в экстренных службах. Сведения об эвакуации людей не поступали. Вокзалы работают в штатном режиме. Кинологи не первый раз проверяют анонимные сообщения о минировании. Ранее неизвестный сообщил о минировании всех вокзалов Москвы. Поступали также сообщения об угрозе взрыва Ярославского и Киевского вокзалов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о «минировании».