Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

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15 мая, суббота | Последнее обновление — 05:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса
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США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил.
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За Палестину реально могут вступиться только Иран и Турция. Но не будут. И если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе.
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В девяностых, когда открыли, уж кажется, всю «правду о войне», такой вакханалии покаяния и стыда я не припомню. Не в правде, стало быть, дело – во лжи. Советская она или антисоветская – разницы никакой. К сожалению, правда не бывает красивой для всех. И для одной из сторон тоже. Правда, как и Победа, растет из грязи и крови. Но именно она может спасти мир.
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Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Желтый – погода потенциально опасна», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение о грозе местами действует в Москве и Подмосковье до 09.00 16 мая.
Напомним, в четверг ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека.
Слепаков ответил матом агрессивным сторонникам Навального
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Актер и автор Семен Слепаков написал сторонникам Алексея Навального нецензурное стихотворение в ответ на обвинения его в «продажности Кремлю».
Слепаков опубликовал стихотворение в своем Instargam. По словам актера, он обращается ко «всем, кто нашел на меня компромат». При этом он предупреждает, что «в стишке будет мат».
«Вы мне не попали ни в глаз, ни в бровь
И даже почти не подпортили кровь,
Я знал и раньше, что ваша любовь, как двусторонний плед:
С одной стороны – уютная шерсть
С другой – шипы и прочая жесть
Теперь убедился, что так и есть –
Больше иллюзий нет.»
В комментариях под постом стихотворение Слепакова оценили телеведущая Ксения Собчак и шоумен Гарик Харламов.
«Семен. Ты большой артист и очень талантливый человек. Остальное пройдет. Точнее проплывет», – написала Собчак.
«Браво», – прокомментировал Харламов.
Между тем в стихотворении к сторонникам Навального Слепаков рассказал и о разводе с женой. По его словам, брак расторгнут уже давно, ранее юморист не высказывался об этом прямо.
«Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас и на это свет я пролью –
Я в браке давно уж не состою.
Не буду вас утомлять деталями.
Грустно, но – селяви –
Нас прошлой осенью развели,
И странно, что этого вы не нашли,
Расследователи …»
История началась после несанкционированных митингов в январе, когда Слепаков в стихотворении высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей.
После этого Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.
Утвержден список недружественных России государств
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В список иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли США и Чехия, следует из постановления правительства.
«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», – цитирует распоряжение ТАСС.
В список вошли только две страны – США и Чехия. В отношении них будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Утверждается количество физлиц, которые находятся в России и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений указанных государств могут быть заключены трудовые договоры, договоры о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории России, передает РИА «Новости».
О создании списка недружественных государств в своем указе объявил Путин. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал между Россией и Чехией.
Эксперт: США получили горькую пилюлю от России в Сирии
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«Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, поскольку присутствие вооруженных сил США на территории Сирии незаконно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя инцидент с блокировкой колонны американских военных на северо-востоке Сирии силами российской военной полиции.
«На мой взгляд, когда колонна иностранной военной техники движется по территории суверенной страны, не имея на то никаких оснований и санкций, а ее останавливают и возвращают назад, это самый мягкий шаг со стороны нашей военной полиции. Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, согласно международной практике урегулирования подобного рода инцидентов», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что войска США находятся на территории Сирии незаконно. «Их присутствие там является актом военной агрессии против Сирии. Поэтому уничтожение их военной техники – это нормальное поведение любого государства», – уточнил Сивков.
«Но сейчас американцы подчинились нашим требованиям. Если они в какой-то момент откажутся подчиняться и применят силу, то получат ответный удар, – уверен собеседник. – А учитывая общую напряженность между Россией и США, это грозит вылиться в крупный военный конфликт, в том числе с применением ядерного оружия, чего ни одна из сторон не хочет».
Он также указал на молчаливую реакцию Пентагона по поводу данного инцидента. «Для американского военного ведомства это очень горькая пилюля. Они явно рассчитывали на то, что наша военная полиция не отреагирует должным образом и проигнорирует факт нарушения протоколов деконфликтинга. Но российская военная полиция приняла решительные меры, что сломало сценарий Пентагона. Этого они, конечно, принять не могут», – подытожил эксперт.
В свою очередь директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что между Россией и США на территории Сирии есть определенные договоренности и каждая из сторон обязана их соблюдать. «У России, США и других стран в Сирии есть свои зоны влияния, которые зачастую пересекаются. Поэтому, когда в одном месте находится такое большое количество разных войск, подобные инциденты будут возникать», – считает он.
«Что касается молчания Пентагона, то это также ожидаемая реакция. Они ведь не могут оправдываться в такой ситуации, поэтому им остается лишь молчать», – заключил Багдасаров.
Накануне стало известно, что патруль российской военной полиции остановил в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, сообщает Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии.
Позднее Министерство обороны России прокомментировало данный инцидент, опубликовав сообщение в Facebook. «На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», – говорится в сообщении.
Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии.
В начале мая в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии.
Украинского депутата избили в эфире ток-шоу
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Экс-депутат Верховной рады Олег Барна устроил драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире шоу из-за спора о запуске на Украине рынка земли.
Инцидент произошел в эфире передачи «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут». Между двумя политиками завязался спор о целесообразности запуска в стране рынка земли, вскоре они начали обмениваться оскорблениями, передает РИА «Новости».
В ходе перепалки Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству телеведущих, при этом после потасовки на лице парламентария от «Слуги народа» осталась гематома.
Напомним, Брана нередко становится героем скандалов. В декабре 2018 года Барна и представитель партии «Свобода» Юрий Левченко подрались в эфире парламентского телеканала Украины «Рада». В апреле 2019-го он напал на представителя штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – Святослава Юраша. В августе 2020 года Барна, известный также попыткой вынести занимавшего пост премьера страны Арсения Яценюка из зала заседаний, оскорбил жителей Киева, назвав их быдлом.
Путин заявил о превращении Украины в антипода России
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Украину превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют. «Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», – сказал Путин.
«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
При этом он указал, что «представителям оппозиции (на Украине) вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере». «По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой», – сказал Путин.
Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными. «Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – подчеркнул Путин.
В четверг украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Однако суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Сам Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Возле станции метро в Москве открыли стрельбу из автомата
Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Подмосковья, который стрелял из охолощенного автомата Калашникова возле станции метро «Рязанский проспект», сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по столице Владимир Васенин.
«Установлено, что мужчина, находясь на улице недалеко от станции метро «Рязанский проспект», произвел в воздух несколько выстрелов из автомата. <...> Прибывшими полицейскими на месте происшествия было обнаружено пять гильз. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, оружие изъято», – цитирует АГН «Москва» Васенина.
Кроме того, он отметил, что на задержанного составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. В пятницу в больнице в Казани оставались 15 пострадавших.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.
Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан
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Российские власти проинформировали американское посольство о решении отложить запрет на наем местных граждан, заявили в дипмиссии.
«Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наем местных граждан», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США.
На этом фоне в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.
Ранее посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Минобороны прокомментировало блокировку колонны военных США в Сирии
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Патруль российской военной полиции остановил в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, сообщает Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии.
«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», – говорится в сообщении Минобороны на странице в Facebook.
В ведомстве указали, что колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении.
Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии.
В начале мая в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии.
Удерживавшим 20 лет в рабстве россиянина гражданам Польши предъявили обвинения
Гражданам Польши, удерживавшим более 20 лет в рабстве россиянина Николая Ерофеева, предъявлены обвинения, сообщила представитель Пограничной стражи Польши Иоанна Конечняк.
Ранее сообщалось, что Ерофеев, будучи гражданином СССР, приехал в Польшу в 1989 году в одну из воинских частей Советской армии, которая была дислоцирована под Болеславцем, в качестве гражданского специалиста. Когда в 1990-х советские войска выводили из Польши, он решил остаться.
Последние 23 года он был рабом на птицефабрике у семьи Щ. под Любином (на западе страны). Сбежать с фермы россиянину помогла местная жительница.
«В рамках расследования, проводимого сотрудниками государственной пограничной стражи в Легнице, под надзором Районной Прокуратуры в Легнице, были предъявлены обвинения двум гражданам Польши в совершении преступления «торговля людьми» по статье 189a Уголовного кодекса», – передает РИА «Новости» слова представителя Пограничной стражи. Обвиняемым грозит наказание не менее трех лет лишения свободы.
Конечняк пояснила, что, по версии следствия, обвиняемые применяли в отношении Ерофеева противоправные угрозы, а также использовали его критическое положение и состояние беспомощности, чтобы заставить выполнять работу принудительного характера, унижающую достоинство человека.
В отношении подозреваемых были применены меры пресечения в виде залога имущества, полицейского надзора, запрета на выезд из страны с запретом на выдачу паспорта, запрета личного, телефонного или иного контакта с потерпевшим, а также запрета на приближение к нему на расстояние ближе 100 метров.
Пашинян попросил военной помощи у Путина
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.
Пашинян пояснил, что во время телефонного разговора с президентом России в четверг он не попросил помощи, так как «подходы сторон к проблеме были по существу идентичными».
«Президент России сказал, что он сам считает, что ВС Азербайджана должны вернуться за пределы Армении, и есть более важная часть, которая вчера вечером была констатирована: достигнута договоренность, что сегодня азербайджанские ВС должны были выполнить эти действия, то есть покинуть территории границ Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости».
И.о. премьера добавил, что в некоторых местах ВС Азербайджана покинули эту территорию. «Причиной того, что я вчера не обратился [к Путину за помощью] является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены. Но так как ход переговоров показал, что, во всяком случае сегодня, договоренность полноценно не будет выполнена, я обратился к президенту РФ, чтобы Российская Федерация оказала в этой ситуации Армении помощь, в том числе военную», – сказал Пашинян, ссылаясь на двусторонние договора.
и»Ранее в пятницу пресс-служба Кремля рассказала, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Пашинян в ходе телефонного разговора Путиным не просил о помощи в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
Россия дала США срок для сокращения персонала дипмиссии
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Вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Данная мера, о которой говорится в заявлении российского МИД 16 апреля этого года, утверждена указом президента от 23 апреля этого года», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Она напомнила, что согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
«С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа этого года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями. Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», – добавила она.
Между тем, первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики.
В этой связи он упомянул недружественную позицию бывших стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».
«Уже снижается численность посольств этих стран в России, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве», – сказал он. По мнению Джабарова, появление недружественных России стран «остудит «горячие головы», которые привыкли во всем винить Россию».
Ранее был утвержден список недружественных России государств. В список вошли только две страны – США и Чехия – в их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Также сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан.
Напомним, посольство США заявило, что с 12 мая перестало обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.
Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Беспилотник ХАМАС атаковал химзавод в Израиле
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу, сообщает телеканал Al Jazeera.
Утверждается, что атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. Удар был нанесен при помощи беспилотника, передает ТАСС.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев
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Турция поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении в связи с началом Ураза-байрама.
«Мы разгневаны гнетом террористического Государства Израиль. Израиль перешел все границы. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
По его словам, он провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в Газе. «Остановить Израиль – долг чести человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН – необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия», – добавил турецкий лидер.
Тем временем канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Эксперт объяснил решение отложить запрет посольству США на наем россиян
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«Возможно, этот шаг направлен на создание благоприятных условий к переговорам Владимира Путина с Джозефом Байденом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он оценил сообщения о том, что российские власти проинформировали посольство США о решении отложить запрет на наем россиян на работу в американскую дипмиссию.
«Нам мало известно о том, что происходило в кулуарах, когда принималось данное решение. Но я не считаю это мягкотелостью по отношению к США, наоборот, расцениваю его как добрый шаг. Поссориться с американцами мы всегда успеем. Но, видимо, сейчас наше руководство не готово идти по линии обострения конфликта», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Мягкотелость абсолютно не в традициях российской дипломатии, добавил эксперт. «Скорее, этот шаг направлен на создание благоприятных условий к переговорам Владимира Путина с Джозефом Байденом, которые, вероятно, состоятся в июне», – предположил Ткаченко.
В пятницу стало известно – российские власти проинформировали американское посольство о решении отложить запрет на наем граждан России на работу в диппредставительства США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства в Москве.
Ранее посольство заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. В посольстве заявляли, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать в любом качестве людей, не имеющих гражданства США.
В пятницу в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, живущих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.
ПВО Израиля не сработала при ракетном обстреле со стороны Ливана
Три ракеты были выпущены по Израилю из Ливана, при этом ни сирены, ни средства ПВО не сработали, сообщает армия обороны Израиля.
Ракеты разорвались на открытой местности, передает портал MIGnews.com. В ЦАХАЛе не сообщили, кто стоит за ракетным обстрелом.
Ливанский военный источник заявил новостному каналу MTV, что ракеты, по всей видимости, запустила некая палестинская группировка, а не «Хезбалла».
Также представитель ливанской службы безопасности сообщил каналу «Аль-Джазира», что три ракеты были выпущены в сторону Израиля из лагеря палестинских беженцев на юге страны.
«Источник ракет, выпущенных по Израилю, неясен, и расследование продолжается. Ракеты были выпущены из окрестностей лагеря беженцев Рашидие», – сказано в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что по Израилю из Ливана выпустили три ракеты. До этого из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
Напомним, с 10 мая между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек.
Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
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