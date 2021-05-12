Ученые рассказали о влиянии коронавируса на потенцию

Коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции, следует из исследования американских ученых, опубликованного в журнале World Journal of Men's Health.

Отмечается, что одно из последствий коронавирусной инфекции – дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции.

«Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член», – передает РИА «Новости» слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами, доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера.

Ученые обнаружили, что после перенесенного коронавируса у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились. Исследователи собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы. Мужчины заразились коронавирусом шесть и восемь месяцев назад соответственно. Среди жалоб оба отмечали эректильную дисфункцию.

Также ученые собрали ткани еще у двух мужчин, которые COVID-19 не болели, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами.

Результаты исследования показали, что коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных, также у мужчин были все признаки нарушения эндотелия. У мужчин, которые ничем не болели, не было ни того, ни другого.

«Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы», – отметил Рамасами.

Ранее ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом.

Авторы исследования предполагают, что COVID-19 потенциально может передаваться половым путем.

«Это еще одна причина, по которой мы все должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19», – заявил первый автор статьи Элияху Креш.

Ранее ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него.