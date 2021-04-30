Назван самый опасный при коронавирусе индекс массы тела

Ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболевания коронавирусом, выяснив, при каком весе человек наиболее подвержен инфицированию COVID-19.

Риск тяжелой формы заболевания или смерти от коронавируса существует у людей с ИМТ больше 23. С увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на 5%, вероятность попасть в реанимацию – на 10%, причем на это не влияют отягчающие факторы, такие как диабет второго типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Lancet Diabetes & Endocrinology.

Авторы исследования обратили внимание на несколько закономерностей. Так, избыточный вес максимально повышал риск тяжести COVID-19 у мужчин в возрасте от 20 до 39 лет. У людей старше 60 лет зависимость ИМТ от заболевания снижалась, а у пациентов старше 80 лет вес почти не оказывал влияния на течение болезни. При увеличении ИМТ на каждую единицу риск госпитализации при коронавирусе для людей возрастом 20-39 лет повышается на 9%, для пациентов в возрасте 40-59 лет – на 8%, 60-79 лет – 4%, старше 80 лет – 1%. При этом отмечается, что риск тяжелого течения болезни среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет. По мнению авторов эксперимента, даже небольшой излишек веса может увеличивать риск осложнений от коронавируса.

Кроме того, ученые выявили, что вероятность осложнений существует и у пациентов с пониженным ИМТ (менее 18,5). В связи с этим специалисты порекомендовали избавляться от лишнего веса с осторожностью, не доводя себя до истощения. Уточняется, что для исследования была использована общемедицинская база данных QResearch в Великобритании, ученые просмотрели более 6,9 млн записей, отобрав свыше 20 тыс. пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19.

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