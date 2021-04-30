|
|
Назван самый опасный при коронавирусе индекс массы тела
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболевания коронавирусом, выяснив, при каком весе человек наиболее подвержен инфицированию COVID-19.
Риск тяжелой формы заболевания или смерти от коронавируса существует у людей с ИМТ больше 23. С увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на 5%, вероятность попасть в реанимацию – на 10%, причем на это не влияют отягчающие факторы, такие как диабет второго типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Lancet Diabetes & Endocrinology.
Авторы исследования обратили внимание на несколько закономерностей. Так, избыточный вес максимально повышал риск тяжести COVID-19 у мужчин в возрасте от 20 до 39 лет. У людей старше 60 лет зависимость ИМТ от заболевания снижалась, а у пациентов старше 80 лет вес почти не оказывал влияния на течение болезни. При увеличении ИМТ на каждую единицу риск госпитализации при коронавирусе для людей возрастом 20-39 лет повышается на 9%, для пациентов в возрасте 40-59 лет – на 8%, 60-79 лет – 4%, старше 80 лет – 1%. При этом отмечается, что риск тяжелого течения болезни среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет. По мнению авторов эксперимента, даже небольшой излишек веса может увеличивать риск осложнений от коронавируса.
Кроме того, ученые выявили, что вероятность осложнений существует и у пациентов с пониженным ИМТ (менее 18,5). В связи с этим специалисты порекомендовали избавляться от лишнего веса с осторожностью, не доводя себя до истощения. Уточняется, что для исследования была использована общемедицинская база данных QResearch в Великобритании, ученые просмотрели более 6,9 млн записей, отобрав свыше 20 тыс. пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19.
Ранее в России назвали влияющие на летальность коронавируса факторы.
В прошлом году ученые Королевского колледжа Лондона определили категории людей, наиболее подверженных затяжному течению коронавируса.
Бразилия поставила России условие для разрешения поставок «Спутника V»
|
|
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) готово пересмотреть решение о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республику после получения новых данных от разработчика, заявил глава регулятора Антониу Барра Торрес.
«Мы приняли решение [о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса «Спутник V»] на основании полученных данных. <…> Эти предоставленные нам данные могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно. Решение регулятора отражает состояние на момент рассмотрения. В понедельник мы, к нашему великому сожалению, не могли одобрить [импорт вакцины в Бразилию]», – приводит слова главы Anvisa ТАСС.
«Это временная картина. Она может измениться. Мы не закрываем двери», – добавил бразильский чиновник, призвав сплотиться и работать сообща для победы над «общим невидимым врагом».
Напомним, в понедельник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бразилия ответила на обвинения разработчиков «Спутника V»
|
|
Руководство бразильского национального агентства по надзору за здоровьем Anvisa отвергло обвинения разработчиков вакцины «Спутник V», которые намерены подать в суд на регулятора за распространение ложной информации. При этом бразильский регулятор готов пересмотреть решение о запрете ввоза «Спутника V».
«Anvisa обвинили во лжи, неэтичных действиях и распространении ложных новостей об обнаружении реплицирующегося аденовируса в документах, касающихся вакцины «Спутник V»... Это серьезные обвинения, которые подрывают доверие к организации», – передает РИА «Новости» слова генерального директора Anvisa Антониу Барры.
По данным бразильского агентства, основным препятствием для утверждения импорта российской вакцины против COVID-19 является наличие реплицирующихся аденовирусов, которые могут вызывать инфекции у здоровых людей после вакцинации. Разработчики препарата опровергли эти заявления, однако Барра утверждает, что информация об этом содержится в документах, которые они получили от российской стороны.
Во время презентации руководство регулятора показало предполагаемые страницы документов, предоставленных разработчиками «Спутника V», где в таблицах оценивается наличие реплицирующихся аденовирусов, а также обнародовало аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта.
На аудиозаписи бразильские технические специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы. Представитель российской лаборатории, согласно сказанному переводчиком, ответил, что «это отняло бы много времени».
Генеральный директор Anvisa отверг обвинения в политизации и заверил, что в учреждении нет людей, «заинтересованных или радующихся» отказу в импорте какой-либо вакцины или медицинского продукта. По его словам, отчет Anvisa об оценке вакцины «Спутник V» был отправлен во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие зарубежные регулирующие органы.
Ранее в пятницу Барра заявил, что Anvisa готово пересмотреть решение о запрете ввоза «Спутника V» в республику после получения новых данных от разработчика российской вакцины.
Напомним, в понедельник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Михалков привился от COVID из-за потери бдительности
|
|
Режиссер Никита Михалков сообщил, что вакцинировался, потому что понял, что «теряет бдительность»: стал «ловить себя на том, что забыл маску».
«Вроде пока все слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», – цитирует РИА «Новости» Михалкова. В октябре 2020 года режиссеру исполнилось 75 лет.
В Кремле оценили темпы вакцинации россиян от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России на сегодня соответствуют востребованности, но в будущем они будут расти.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами – 7,5 млн россиян.
В Минздраве ответили на претензии Бразилии к «Спутнику V»
|
|
Один из аденовирусов, который используется в вакцине «Спутник V», имеет шанс размножения менее одного процента, что практически равно тому, что это невозможно, поэтому претензии Бразилии касательно российского препарата абсолютно несерьезные, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa заявило, что причиной отказа в импорте и использовании в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала не политика, а наличие в препарате реплицирующихся аденовирусов.
«Претензия бразильцев несерьезная. Во-первых, в первой дозе «Спутника V» используется аденовирус 26-го типа, который вообще не способен к репликации, а аденовирус 5-го типа только в супертеоретической прогрессии может быть способен к репликации. Естественно, они живые, но они не способны к самовоспроизведению», – говорит Козлов.
Он предлагает дождаться, когда Anvisa сможет пояснить свою позицию в Верховном суде Бразилии, поскольку никаких оснований говорить, что в вакцине «Спутник V» есть способные размножаться аденовирусы – нет.
«Шанс размножения этого аденовируса – менее одного процента. То есть это только теоретически возможно, практически этого нет. Производитель проводил многочисленные исследования, которые показали, что аденовирусы не реплецируются. Поэтому я бы абсолютно точно не стал бы говорить, что они вообще могут размножаться, этого нет. Ни в одном из исследований этого показано не было. Я бы даже сказал, что возможности их размножения не существует», – объясняет микробиолог.
Ранее была обнародована аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта. На ней бразильские специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы, после чего последовали слова переводчика, который перевел слова представителя российской лаборатории, как «это отняло бы много времени».
«Это какой-то нонсенс, мне не верится в реальность этой записи. Потому что я доверяю разработчикам «Спутника», потому что я их знаю, и Минздраву России, который регистрировал вакцину. Еще одним наглядным показателем того, что все нормально, является регистрация препарата в более чем 60 странах. Даже представить себе данную ситуацию невозможно: есть регистрация, сертифицированное производство, исследования, поэтому этот разговор больше похож на фейк какой-то, потому что это несерьезно», – считает Козлов.
Разработчики «Спутника V» уверены, что Anvisa не одобрило импорт и использование российской вакцины «Спутник V» по политическим причинам, а не потому, что действительно сомневается в безопасности препарата. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заявление Anvisa не соответствует действительности, а решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии.
В Турции начался полный локдаун
Полный локдаун, который продлится до 17 мая, начался в Турции в 19.00. На улицах становится все меньше машин и людей.
В столице Турции автомобилей меньше, чем в будние дни, но все еще достаточно. Улица Туналы, которая по вечерам является одной из самых оживленных, почти пуста, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
Жители Стамбула, Анкары и других крупных городов Турции стремятся покинуть их до начала локдауна вечером в четверг, на выезде из городов наблюдаются серьезные пробки.
Инфекционист дал советы проживающим в одной квартире с больным COVID
|
|
Больного необходимо изолировать в отдельной комнате, а проживающим с ним в квартире гражданам рекомендуется чаще промывать носоглотку и соблюдать масочный режим в местах общего пользования, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Коронавирус является инфекцией длительного контакта с определенной временной и вирусной нагрузкой. Поэтому на нынешнем этапе ее эволюции, достаточно изолировать в отдельную комнату ковид-больного. Посещать места общего пользования желательно по прошествии получаса после того, как там побывал больной», – говорит Тимаков.
Кроме того, все помещения необходимо регулярно проветривать, чтобы вирус не циркулировал в воздухе, продолжает врач. Также следует избегать тесного контакта с больным и в местах общего пользования стараться соблюдать масочный режим.
«Можно использовать различные барьерные лекарственные препараты для носоглотки. Можно использовать рекомбинантные интерферон-альфа препарат, это немного уменьшит вирусную нагрузку. Если возможно, то стоит использовать очиститель воздуха, который способен избавить помещение от вируса. Лучше его поставить в общем коридоре», – советует инфекционист.
Если же очистителя воздуха от вирусов нет, то следует использовать природные фитонциды, которые осаждают вирус на свои поверхности и инактивируют его, рекомендует врач. К фитонцидам относится, например, лук. Для того, чтобы он эффективно справлялся с вирусом, нужно разложить разрезанный на куски лук в комнате и каждые два часа их менять. «Конечно, он не на 100 % справляется с вирусом, но, определенно, существенно снижает вирусную нагрузку», - говорит Тимаков.
«Если же квартира однокомнатная, то желательно поставить между заболевшим и здоровыми жильцами какой-то аналог ширмы, чтобы вирус не проникал напрямую. Соответственно, почаще нужно удалять вирус из носовых и ротовых пазух: чаще умываться и промывать носоглотку. А лучше, конечно, изолировать больного и пускать к нему только одного члена семьи, который за ним ухаживает и готовит», – советует инфекционист.
По данным на 29 апреля в России выявлено около 4,8 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 9284 заболевших. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи и не планировать никакие массовые мероприятия.
Россия запросила индийский штамм коронавируса
|
|
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что Россия запросила для изучения штамм коронавируса, распространяющийся в Индии.
«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили. Этим занимается наш научный центр «Вектор», он работает в круглосуточном режиме, у них выходных нет», – передает ее слова ТАСС.
В четверг Индия обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: за минувшие сутки в стране COVID-19 заболели 379 257 человек. По информации министерства здравоохранения республики, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 млн случаев коронавируса, скончались более 204 тыс. человек.
Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
В среду Россия отправила в Дели два борта с экстренной гуманитарной помощью Индии.
МИД призвал россиян взвесить потенциальные риски при планировании отдыха за рубежом
Риски заражения коронавирусом за рубежом перестали быть потенциальными, поскольку на популярных туристических направлениях вводятся жесткие меры и локдауны из-за COVID, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На общем неутешительном фоне ситуации в мире с COVID-19 хотели бы обратить особое внимание на фактически обвальное ухудшение в последние несколько дней эпидемической ситуации на популярных у россиян туристических направлениях. В этой связи вновь обращаемся к нашим гражданам, которые планируют отдых за рубежом, самым тщательным образом взвешивать потенциальные риски», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, риски перестали быть потенциальными, поскольку на популярных туристических направлениях за рубежом вводятся жесткие меры и локдауны.
Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Роспотребнадзор дал рекомендации священникам на Пасху
|
|
Москвичам старше 65 лет следует участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, при этом представители духовенства должны находиться в защитных масках, рассказали в Роспотребнадзоре.
«Роспотребнадзор рекомендовал лицам старше б5 участвовать в богослужениях в Москве дистанционно или на открытом воздухе, священникам – носить маски», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
В столице большинство храмов примут прихожан с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, то есть прежде всего необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра. На Пасху будут действовать те же требования Роспотребнадзора, что и на Рождество Христово, никаких специальных требований вводить не будут. Тем не менее столичное управление Роспотребнадзора рекомендовало гражданам встретить майские праздники дома и ограничить посещение массовых мероприятий.
Как отметили в ведомстве, эпидемиологическая ситуация в Москве остается напряженной, а заболеваемость COVID-19 превышает среднероссийские показатели, в связи москвичам следует помнить «о сохраняющихся высоких рисках распространения» коронавиуруса.
Ранее в РПЦ заявили, что не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху.
Напомним, в 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса.
Эрдоган заявил о «внушительной» поставке вакцины «Спутник V» в Турцию
Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V», заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«Мы провели переговоры с Россией, и, надеюсь, нам будет доставлена вакцина «Спутник V». Наше профильное министерство еще будет вести переговоры с российской стороной, я обсужу этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Рассчитываю, что мы получим из России внушительные объемы «Спутника», – цитирует ТАСС Эрдогана.
В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
РФПИ назвал ожидаемые сроки сертификации «Спутника V» в Евросоюзе
Процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне, спрогнозировали в Российском фонде прямых инвестиций.
«Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) проводит сейчас процедуру последовательной экспертизы (rolling review), специально созданную для регистрации вакцин. «Спутник V» проходит этот процесс в настоящий момент. Это новая процедура, поэтому сложно предсказать, когда она будет завершена в отношении «Спутника V». Мы ожидаем, что это произойдет в начале лета, возможно, до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств», – передает ТАСС слова директора направления здравоохранения РФПИ Нины Канделаки.
По мнению Канделаки, самым сложным в процессе регистрации российского препарата в ЕС стало согласование российских и европейских регуляторных норм.
В начале этой недели в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V».
Напомним, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.
Мексика получила новую партию российской вакцины «Спутник V»
|
|
Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в четверг была доставлена в Мексику, самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико, сообщила государственная фармацевтическая компания Birmex.
«Генеральный директор Birmex Педро Сентено <…> информирует о том, что с прибытием <…> партии «Спутника V» сегодня число полученных Мексикой вакцин от коронавируса [от разных производителей] достигло 23,98 млн», – приводит текст сообщения ТАСС.
Накануне глава мексиканской государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено сообщил, что страна располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год. Как уточнил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в ходе визита в Москву, латиноамериканская страна будет получать требуемые для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» компоненты из России.
В среду стало известно, что производство «Спутника V» в Мексике начнется в мае. В прошлую среду Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале февраля. В том же месяце в республике началась вакцинация российским препаратом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названа дата начала вакцинации «Спутником V» в Индии
Индия начнет вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» 1 мая, сообщила посол республики в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.
«1 мая мы запускаем программу вакцинации «Спутником V» в Индии», – передает слова посла РИА «Новости».
В четверг Индия обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: за минувшие сутки в стране COVID-19 заболели 379 тыс. 257 человек. По информации министерства здравоохранения республики, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 млн случаев коронавируса, скончались более 204 тыс. человек.
В минувшее воскресенье Моди заявил о потрясшем Индию «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
В среду Россия отправила в Дели два борта с экстренной гуманитарной помощью Индии.
В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
|
|
За минувшие сутки в России выявили 8731 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8731 новый случай коронавируса в 82 регионах, из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2662, Санкт-Петербурге – 725, Московской области – 651.
Всего в стране выявлено 4 805 288 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 427 946 человек, из них 8406 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 110 128 человек.
Накануне, 29 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9284. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 553.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Кремле ответили на вопрос об обсуждении «Спутника V» на встрече Путина с бизнесом Франции
В ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями французского бизнеса поднимался вопрос о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», но прямой просьбы ее продвигать не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У представителя Кремля поинтересовались, действительно ли Путин во время встречи с бизнесом Франции обратился с просьбой изменить отношения европейских регуляторов к российской вакцине.
«Очевидно, что ни одна из этих компаний-участников не может оказать прямого влияния на европейского регулятора, поэтому такой прямой просьбы не было, но чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда затягивается время с этим одобрением, да, действительно об этой ситуации президент упоминал», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Накануне Путин провел в формате видеоконференции встречу с представителями деловых кругов Франции. Президент заявил, что Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, Франция остается одним из ключевых экономических партнеров России.
Между тем ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа на данный момент не нуждается в проведении вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», поскольку вакцина пока не одобрена европейским санитарным регулятором.