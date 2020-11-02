Названы самые подверженные затяжному течению коронавируса люди

Ученые Королевского колледжа Лондона определили категории людей, наиболее подверженных затяжному течению коронавируса.

Исследование проводилось с помощью мобильного приложения COVID Symptom Study, передает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Согласно наблюдениям ученых, исследовавших почти 4,2 тыс. пациентов, чем выше возраст заболевшего, тем вероятнее длительное течение болезни. Специалисты выяснили, что коронавирус задерживается у примерно 10% людей в возрасте от 18 до 49 лет и 22% – в возрасте старше 70 лет.

Кроме того, высокая вероятность затяжной болезни у пациентов с высоким индексом массы тела. Также ученые выявили зависимость длительности инфицирования COVID-19 от пола: исследование показало, что мужчин затяжное течение коронавируса встречается в полтора раза чаще, чем у женщин, однако это касается главным образом молодых пациентов.

Ранее британские ученые нашли признаки, указывающие на высокий риск продолжительного течения COVID-19.

В конце октября ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии обнаружили необычное проявление коронавируса, выражающееся в проблемах с кожными покровами.