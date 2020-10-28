Открыты симптомы продолжительного течения коронавируса

Сотрудники Королевского колледжа Лондона нашли признаки, указывающие на высокий риск продолжительного течения коронавируса.

Согласно их наблюдениям, некоторые пациенты с COVID-19 болеют неделями или даже месяцами, передает РИА «Новости».

Специалистами были обследованы более четырех тысяч человек в Швеции, Великобритании и США. Из них у 558 коронавирус протекал в течение четырех недель – это срок, который ученые обозначили как продолжительный. Еще у 189 человек симптомы вируса наблюдались в течение восьми недель, а у 95 – в течение трех месяцев.

Ученые выяснили, что пациенты, у которых в первую неделю болезни было более пяти симптомов, были больше всего подвержены развитию продолжительного течения COVID-19. Среди симптомов ими были отмечены усталость, головная боль, одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния.

Ранее психолог Сергей Ланг рассказал о редких симптомах коронавируса.

Испанские ученые выяснили, что общего у 80% COVID-положительных пациентов. Кроме того, ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета выявили новые признаки вызываемого коронавирусом заболевания.