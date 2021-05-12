В Кремле прокомментировали слова Мишустина о «жадности» торговых сетей

«Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах

Благодаря настойчивости «Единой России» на достройку объектов здравоохранения в регионах будет выделено 2,7 млрд рублей, что позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию новых 17 учреждений, сообщили в партии.

«Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку объектов здравоохранения в регионах. Это позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию 17 больниц – в том числе, онкологических и противотуберкулезных. Это учреждения в Ижевске, Махачкале, Краснодаре, Ставрополе, Твери, Междуреченске, Якутске, Воронеже, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане», – говорится в сообщении Telegram-канала ЕР.

Предложение партии поддержал премьер Михаил Мишустин во время ежегодного отчета Правительства в Госдуме, отвечая на вопрос первого замруководителя думской фракции «Единой России» Андрея Исаева. Депутат напомнил, что при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 год средства на эти цели были сокращены. «Единая Россия» предлагала восстановить их – этот вопрос был включен в постановление Госдумы, говорится в сообщении на сайте партии.

«Среди объектов – онкобольницы. Например, в Ижевске – туберкулезный диспансер. Мы понимаем, что необходимо сосредоточить средства для реализации поставленной президентом задачи о развитии первичного звена здравоохранения, что нужно бороться с ковидом. Но рак и туберкулез – не менее опасные заболевания. Как вы отнесетесь к предложению «Единой России» – с учетом дополнительных доходов восстановить в полном объеме финансирование этих объектов для того, чтобы их строительство было завершено в установленные сроки – то есть, в этом и следующем году?» – сказал Исаев.

Сокращение средств было обусловлено мероприятиями по борьбе с коронавирусом, напомнил Мишустин. «Я абсолютно согласен, что необходимо восстановить секвестированные расходы. Все соответствующие поручения уже даны – (мы восстановим финансирование) из средств резервного фонда на часть объектов в 2021 году, чтобы регионы как можно быстрее могли достроить. Нужно восстановить справедливость», – сказал премьер.

Напомним, в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы в «Единой России» подчеркнули, что объекты по возможности нужно ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Предложение поддержали в правительстве – министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в случае появления дополнительных средств в бюджете строительство будет продолжено.

Кроме того, по предложению «Единой России» правительство дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов. Это поможет им получить, в том числе, постковидную реабилитацию. На необходимость дофинансирования сферы внимание Мишестина обратил депутат от партии Адальби Шхагошев.

«Эти средства уже предусмотрены. Мы выделим их федеральным организациям здравоохранения, чтобы они могли выполнить тот объем медицинских услуг – постковидная реабилитация, диспансеризация. Выделим их для всех федеральных медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные», – сказал Мишустин.

Также по инициативе «Единой России» правительство дополнительно выделит 10 млрд на приобретение средств реабилитации для инвалидов. За счет этих денег людей с ОВЗ обеспечат необходимым оборудованием, которое они будут получать по электронному сертификату бесплатно.

«Накануне я докладывал президенту о наших подходах, он поддержал решение о выделении необходимых средств Фонду социального страхования. Поручения даны Минтруду и Минфину, мы выделим средства», – сказал Мишустин, отвечая на предложение депутата от ЕР, координатора партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаила Терентьева.

Закон об электронных сертификатах на покупку технических средств реабилитации был принят по инициативе «Единой России» в 2020 году. Также партия добилась упрощения правил предоставления средств реабилитации инвалидам – их теперь можно получать не только по месту регистрации, но и по месту пребывания.

Ранее в своем ежегодном послании глава государства Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.