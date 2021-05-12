ФСБ пресекла работу выдававшей фиктивные справки для въезда в Россию клиники

Частная клиника в Шереметьево изготавливала поддельные справки для въезда иностранцев в Россию во время пандемии, ее работу пресекла ФСБ, сообщили в пресс-службе московского управления ведомства.

«Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена противоправная деятельность по изготовлению и сбыту подложных медицинских документов в целях их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений», – цитирует сообщение ФСБ ТАСС.

У руководителя частной клиники изъяли более 100 приглашений на оказание медицинских услуг, печати, штампы, клиентскую базу иностранцев, планировавших купить поддельные документы.

По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

В марте сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию.