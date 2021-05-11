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Яндекс снизил стоимость поездки к месту трагедии в Казани до 1 рубля
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В Казани во вторник вечером стоимость поездки на такси к школе, в которой в результате стрельбы погибли девять человек, составляет 1 рубль. Такие данные отмечены в сервисе «Яндекс.такси».
У места трагедии появилось несколько стихийных мемориалов. Люди расставили столы, куда несут цветы и детские игрушки. Несмотря на вечернее время, жители города все еще приходят к школе, в которой погибли девять человек, сообщает «Татарстан 24».
В Казани Яндекс-такси везет за 1 рубль всех желающих почтить память погибших в гимназии №175. «Адрес назначения – это казанская гимназия №175. Для тех, кто едет туда – например, с цветами, – поездка обойдется в рубль. Яндекс Go, нет слов», – сообщает специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, во вторник на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
СМИ собрали данные о напавшем на казанскую школу террористе
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Напавшим на казанскую школу оказался студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев, незадолго до трагедии он завел канал в Telegram.
Как сообщает Life, полицейским задержанный заявил, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете. Кроме того, молодой человек уверяет, что в школу пришел один и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
Позже представитель казанского университета ТИСБИ подтвердил «Открытым медиа», что стрелявший действительно учится в этом вузе. Однако от дальнейших комментариев собеседник издания отказался.
Тем временем «Комсомольская правда» сообщает, что Галявиев, предположительно, незадолго до нападения завел канал в Telegram. В нем он назвал себя богом и выразил желание, чтобы остальные подчинялись ему. «В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», – сказано в сообщении канала.
В настоящее время Telegram заблокировал канал Ильназа Галявиева.
По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. «Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», – сказал Минниханов, передает ТАСС.
Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
Спецназ ликвидировал второго напавшего на школу в Казани
Второй напавший на школу № 175 в Казани ликвидирован, спецназ продолжает работать в школе, сообщил источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
Он добавил, что в настоящее время «проводится так называемая зачистка здания, работает спецназ».
По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали. Второй напавший на школу до последнего находился в здании.
Сообщается о девяти погибших.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.
Напавший на казанскую школу на допросе признался в ненависти к людям
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Устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев в ходе допроса заявил о ненависти ко всем людям и отказе от собственных родителей.
Галявиев заявил, что никогда не называл своих родителей матерью и отцом, а ненависть, которую он испытывает ко всем людям, никто ему не внушал, он осознал это сам, сообщает телеканал «360».
Видео допроса появилось в ряде каналов Telegrаm.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший ученик гимназии, экс-студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Задержан устроивший стрельбу в казанской школе юноша
Подросток, предположительно устроивший стрельбу в школе № 175 в Казани, задержан, рассказал представитель экстренных служб.
«Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, возраст стрелявшего подростка, ориентировочно, 17 лет.
Тем временем министерство образования Татарстана сообщает, что, по предварительным данным, среди пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани детей нет, передает ТАСС.
Во вторник утром двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, сообщалось о пострадавших. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Детей эвакуируют из школы.
Очевидцы рассказали о нападении на казанскую гимназию
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Злоумышленники, напавшие на школу № 175 в Казани, сначала устроили взрыв, а затем открыли стрельбу, рассказала ученица, которая оказалась очевидцем событий.
«Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может больше, я испугалась и точно не могу сказать. Знаю, что среди погибших есть ученики и учитель, но кто именно погиб, не знаю. Сомневаюсь, что напавшие - ученики. Через несколько минут после начала стрельбы наш класс эвакуировали через черный ход, поэтому никто в моем классе не пострадал», – передает ТАСС слова ученицы.
Учитель русского языка одного из восьмых классов 175-й гимназии Казани, где во вторник произошло вооруженное нападение, также рассказала подробности ЧП.
«В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», – цитирует «Татар-информ» учителя. По словам очевидца, из школы на носилках вынесли девочку, она была без сознания.
По последним данным, в результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли девять человек, четверо госпитализированы, сообщают экстренные службы города.
Назван вероятный мотив напавшего на школу в Казани
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Мотивом нападения Ильназа Галявиева на школу в Казани могла стать месть, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти», – сказал источник ТАСС.
В то же время выпускница гимназии № 175 Казани, учившаяся с Галявиевым в параллельном классе, рассказала Ura.ru, что он был тихим и замкнутым, и мог затаить злобу на учительницу.
«Мы близко не общались, но сколько помню, на переменах он сидел всегда один, был немного забитым. Тем не менее у нас были очень дружные и хорошие классы, над ним никто не издевался, никогда не травил», – рассказала девушка.
По ее словам, юноша учился средне, был нелюдимым и скромным, ничем не выделялся и не имел друзей. Она считает, что Галявиев мог затаить злобу на одну из учительниц, которая преподавала у него до девятого класса. Педагог якобы недолюбливала Галявиева и считала, что ему не стоит продолжать учебу.
«Эта учительница не дала ему поступить в 11-й класс. Говорила, что он не сможет учиться, что у него не получится, поэтому он ушел после девятого класса», – рассказала девушка.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Число погибших при нападении на школу в Казани достигло 11 человек
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Число погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани выросло до 11 человек, среди них девять детей, сообщил источник в экстренных службах.
«Количество погибших возросло до 11 человек, среди них девять детей», – сказал источник ТАСС.
В свою очередь источник в Минпросвещения уточнил, что число пострадавших выросло до 32, они госпитализированы. «Уже 32 пострадавших везут в РКБ и ДРКБ», – сказал он.
По его словам, сигнал с тревожной кнопки в школе в Казани, где произошла стрельба, поступил в 09.25, стрельба началась в 09.20. В школе на тот момент находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.
По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.
НАК: На школу в Казани напал один человек, он задержан
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Вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии № 175 в Казани, задержан, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.
«Сегодня около 9.30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии № 175, расположенной на улице Джаудата Файзи... Нападавший задержан сотрудниками сил правопорядка», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В то же время источник ТАСС в оперативных службах региона сообщил, что напавший на школу в Казани действовал в одиночку.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже ряд источников сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия по факту нападения на школу в Казани
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Российские власти проанализируют эффективность существующих мер и проработают ужесточение правил оборота гражданского оружия в связи с ситуацией в школе в Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Путин во вторник поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. Они обсудили ситуацию в школе в Казани, где была стрельба. Также Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях трагедии, передает РИА «Новости».
«Разумеется, это будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер», – сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле смысл в комплексных мерах, пересмотре мер безопасности в школах после ситуации в Казани.
Кроме того, президент поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. «Отдельное поручение было дано (главе Росгвардии Виктору Золотову) с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», – сказал представитель Кремля.
«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», – уточнил Песков.
Он уточнил, что Путин поручил правительству оказать помощь пострадавшим, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову – вылететь в Казань на самолете МЧС с медиками и психологами.
Песков добавил, что «президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка». Он отметил, что «Путин желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения».
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже ряд источников сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
Продавец рассказал, как напавший на школу в Казани приобрел оружие
Сотрудник Йошкар-Олинского оружейного магазина «ОхотАктив» сообщил, что напавший на школу в Казани мужчина при покупке оружия предъявил лицензию и паспорт, поэтому продажа осуществлялась на законных основаниях.
По его словам, необходимые процессы при покупке огнестрельного оружия были соблюдены. Как отметил продавец, оружие приобретается по лицензии, которое выдается разрешительной комиссией Росгвардии, передает РИА «Новости».
«Перед этим человек проходит нарколога, психолога, проходит обучение. И только после этого со всеми заключениями ему выдают лицензию. Когда пришел, он эту лицензию предъявил. И паспорт», – рассказал сотрудник оружейного магазина.
Он подчеркнул, что лицензия, которую предъявил злоумышленник, была подлинной, поскольку на ней была голограмма и «все необходимые знаки, удостоверяющие подлинность». При этом не назвал марку приобретенного оружия, отметив лишь, что оно было «бюджетное» – около 30 тыс.
Кроме того, по словам продавца, в том, что юноша приехал за оружием из Татарстана в соседнюю республику Марий Эл, нет ничего удивительного. «Из других регионов приезжают. Это законом не запрещено», – заключил сотрудник магазина.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадал. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии № 175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
Оружие у устроившего стрельбу в казанской школе было зарегистрировано официально
Устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие, сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
«Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», – сказал Минниханов, передает ТАСС.
Он также подтвердил гибель семерых детей. «Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса – четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и четверо взрослых находятся в госпитале», – сказал глава региона.
Минниханов поручил оказать помощь школе и семьям после стрельбы в Казани. «Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», – сказал он.
Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, безопасность в школе восстановлена. «Рустам Минниханов обошел школу», – добавили там.
Тем временем источник в Минпросвещения сообщил, что один из стрелявших в казанской школе прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл огонь. «Прошел один человек с автоматом через главный вход здания и сразу начал стрелять. Ранил на входе рабочего по обслуживанию здания», – сказал источник.
Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.
Число погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани выросло до 11 человек, пострадали 32 человека.
Власти Татарстана уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе
Восемь человек – семеро детей и учительница – погибли при стрельбе в школе в Казани, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
«Уточнение: еще учительница погибшая (итого восемь) и плюс четверо пострадавших (итого 20)», – сообщили в пресс-службе главы Татарстана, передает РИА «Новости».
Ранее прибывший на место трагедии глава республики Рустам Минниханов заявил, что погибли семеро детей – четыре мальчика и три девочки, ученики восьмого класса, еще 16 человек – 12 детей и четверо взрослых – госпитализированы.
Тем временем в экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.
Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.
Число погибших при стрельбе в казанской школе выросло до девяти человек
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В результате стрельбы в школе № 175 в Казани погибли девять человек, четверо госпитализированы, сообщают экстренные службы города.
«Погибли девять человек, среди них восемь детей и учитель. Пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы», – сказал источник РИА «Новости».
В экстренных службах уточнили, что двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.
В то же время Республиканский центр медицины катастроф сообщает, что 12 детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в школе в Казани.
Как сообщила ученица, которая оказалась очевидцем событий, при нападении на школу сначала прогремел взрыв, а потом началась стрельба, передает ТАСС.
«Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может больше, я испугалась и точно не могу сказать. Знаю, что среди погибших есть ученики и учитель, но кто именно погиб, не знаю. Сомневаюсь, что напавшие – ученики. Через несколько минут после начала стрельбы наш класс эвакуировали через черный ход, поэтому никто в моем классе не пострадал», – рассказала ученица.
Тем временем мэрия Казани уточняет, что меры безопасности усилены во всех учебных заведениях города. Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, а также глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов.
«В гимназии № 175 часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду № 181. Сейчас списки детей формируются. Просим родителей обратиться в этот детский сад», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что учитель и шестеро детей погибли при стрельбе в школе № 175 в Казани, еще десять человек пострадали.
По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из них уже задержали. По предварительным данным, это 17-летний подросток. Второй напавший на школу пока находится в здании.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.
Кузнецова рассказала о взрывном устройстве в раздевалке школы в Казани
Мужчина, устроивший стрельбу в школе №175 в Казани, установил в раздевалке взрывное устройство, подтвердила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Мы прошли по всему маршруту... Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва... Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены... к счастью, не оказалось детей», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT. «Было заложено устройство нападавшим», – добавила омбудсмен, говоря о причине взрывов.
Также Кузнецова заявила, что в 11% образовательных учреждений Татарстана, по информации уполномоченных ведомств, нет охраны, выясняются причины, об этом сообщает РИА «Новости».
Кузнецова также возложила букет цветов к стихийному мемориалу около школы.
Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
При этом руководство школы заявило, что здание охраняла только вахтерша. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
В Росгвардии подтвердили, что напавший на школу в Казани официально владел оружием
В Росгвардии рассказали, что напавший на школу в Казани имел зарегистрированное оружие.
«Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и вместе с другими правоохранительными органам задержали злоумышленника, который владел зарегистрированным оружием», – цитирует официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина РИА «Новости».
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший ученик гимназии, экс-студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть. Устроивший стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев в ходе допроса заявил о ненависти ко всем людям и отказе от собственных родителей.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.