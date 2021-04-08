Путин поручил ускорить введение бесплатного доступа к социально значимым сервисам в Сети Хинштейн: Zoom решил проверить Россию на прочность 8 апреля 2021, 19:35 Текст: Андрей Самохин

«Ситуация с Zoom наглядно продемонстрировала необходимость создания представительств в России иностранных технологических компаний», – заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн газете ВЗГЛЯД. Ранее американская компания Zoom решила бойкотировать российские госорганизации, но затем передумала. Отсутствие площадки для диалога с зарубежным сервисом видеотелефонии, нехватка прямой коммуникации ведет к подобным инцидентам, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Причем, временный демарш интернет-компании не стоит трактовать как некий скандал. Это естественный этап в нынешних условиях общего давления Запада на Россию», – пояснил он. В любом случае, «санкции» Zoom пошли России даже на пользу, поскольку станут стимулом для развития отечественного софта, полагает депутат. «Запрет видеоконференций для госучреждений стимулирует наши аналогичные сервисы. Ведь в сфере видео-конференц-связи мы имеем вполне конкурентные разработки. С начала пандемии в прошлом году Министерство цифрового развития и Министерство просвещения активно стали запускать новые платформы, на которых ведется дистанционное обучение детей». Хинштейн предположил, что именно наличие конкурентов в России, в том числе, вынудило было Zoom принять решение о бойкоте, однако желание компании зарабатывать в России деньги, очевидно, вынудило администрацию передумать. «Компания Zoom останется в нашей стране, если ее цель – извлечение прибыли, а не что-то другое, – полагает депутат. – Если Zoom заинтересован в своих доходах, для него главное – бизнес, а не иные цели, то он не уйдет, а будет стараться усилить свое присутствие в России». Хотя Zoom уже передумал и решил все-таки продолжать вести бизнес с госструктурами России, наша страна уже в любом случае будет максимально развивать свои сервисы, использовать их как минимум в работе государственных и муниципальных структур, уверен депутат. «Они хотели проверить нас на прочность, но убедились: для нас их запреты – не проблема», – подытожил Хинштейн. Как сообщалось, в среду компания Zoom Video Communications Inc. запретила своим дистрибьюторам продавать российским государственным учреждениям и компаниям доступ к своему сервису онлайн-конференций. Запрет, к примеру, коснулся и Высшей школы экономики (ВШЭ). Как передал ТАСС, этот государственный университет отныне не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom. В ответ Роскомнадзор рекомендовал пользователям активнее применять отечественные сервисы для видеоконференций. Замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что как минимум пять систем видеосвязи, которые входят в реестр российского ПО могут стать заменой Zoom. Издание «Коммерсант» не исключило, что администраторы Zoom приняли такое решение вслед за другим интернет-гигантом – Microsoft. Эта корпорация из-за риска санкций со стороны властей США отказалась недавно от поставок программного обеспечения (ПО) в другой ведущий московский вуз – в МГТУ имени Баумана. Издание предположило, что владелец Zoom Video Communications Inc, американский миллиардер китайского происхождения Эрик Юань также опасается попасть под санкции. Впрочем, уже в четверг стало известно, что в Zoom передумали. Госорганы России и компании с госучастием все-таки смогут покупать аккаунты в Zoom, только напрямую – через его официальный сайт. «Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ», - сообщили в компании.

В Кремле отреагировали на отказ Zoom работать с госструктурами России 7 апреля 2021, 13:49

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Отказ Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть работу отечественных разработчиков аналогичных сервисов, которые могут стать хорошей альтернативой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Надо переходить на альтернативы, они есть. Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время – они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom. Как говорится, свято место пусто не бывает», – заметил Песков, передает ТАСС. Он также выразил сожаление и непонимание из-за того, что российские госучреждения, высшие учебные заведения «лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые». В то же время Песков указал, что президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации не пользуются сервисом Zoom в служебных целях. «Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom, это имело место. Президент сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС (совещаний по видео-конференц-связи) Zoom не пользуется, в рабочих планах мы (сотрудники Кремля) Zoom тоже не используем». Песков пояснил, что речь идет о международных контактах, которые организовывали другие страны. «У нас нет аккаунта и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас в этом нет потребности», – добавил он. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям. BadComedian и Пучков ответили на слова главы Роструда о ненужности блогеров 7 апреля 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Популярные российские видеоблогеры Евгений Баженов (BadComedian) и Дмитрий Пучков прокомментировали заявления главы Роструда Михаила Иванкова о ненужности блогеров для национальной экономики. В беседе с «Ридусом» ведущие видеоблогеры вступились за свое сообщество, отметив, что у него все-таки есть своя ниша в национальном хозяйстве. «Экономика испытывает потребность в рекламе чего-либо – на телевидении, например. А по большей части блогеры получают прибыль от рекламной интеграции каких-то брендов. Они создают контент, за который люди хотят платить, такой же, как ТВ-передача. Если этот гражданин вычеркивает идею создания контента в целом, то никакой контент частью экономики не является. Сейчас бы всем на заводы идти, да только заводов нет», – сказал Евгений Баженов. BadComedian также предположил, в какой ситуации видеоблогеру может понадобиться помощь трудовой инспекции. «Если это какие-то TikTok-хаусы или блогерские агентства, через которые заключаются договоры с блогерами, то трудовая инспекция нужна. А если это блогер-единица, то ему не нужны инспекции: он сам решает, что и как», – сказал он. В свою очередь Пучков напомнил, что видеоблогеры платят налоги. «Нужны ли государству налогоплательщики? Я, конечно, не экономист, но государство с этих самых налогов живет… Очень странный подход. Что-то чувствуется здесь такое личное, неприязнь какую-то гражданин испытывает», – отметил он. Иванков, выступая на телеканале НТВ, заявил, что видеоблогеры не относятся «к категории тех, чьи права будет защищать трудовая инспекция», так как они не находятся в трудовых отношениях с кем бы то ни было. Руководитель Роструда добавил, что экономике России сегодня нужны не блогеры, а «станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства». Между тем в отечественной блогинг-индустрии вращаются все более и более крупные деньги. По данным российского офиса международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau, за прошлый год блогеры из России заработали в Instagram и YouTube 11,1 млрд рублей. Это более чем на треть выше совокупной выручки всех издателей газет и журналов в стране. Группа исследователей, проводивших анализ, подчеркивает, что заявленные 11,1 млрд рублей – это лишь легальная часть доходов блогеров. Теневые заработки могут быть сравнимы с легальными или даже превышают их. В Роскачестве рассказали, как определить фальшивые отзывы в Сети 7 апреля 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему не стоит слепо доверять отзывам в интернете, и как можно определить фальшивые комментарии о товарах и компаниях. В ведомстве указали, что копирование отзывов является частым элементом недобросовестной маркетинговой стратегии компаний, ведь их представители могут заказывать себе положительные отзывы, а конкурентам – отрицательные. Как правило, фальшивые отзывы содержат одинаковые ошибки, по которым их легко определить. Эксперты советуют проверять отзывы в Сети по некоторым факторам. Так, заказные отзывы зачастую написаны в больших количествах за один-два дня. Перед этим можно наблюдать значительный перерыв. У настоящих отзывов живых пользователей прослеживается случайный разброс по дате написания, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, стоит насторожиться, если текст отзывов одинаков по размеру и имеет похожие стилистические обороты и эмоциональные высказывания. Скорее всего, это свидетельствует о желании копирайтеров придерживаться поставленных им требований. Настоящие отзывы обычно отличаются по стилю текста и по его объему. Эксперты также советуют обращать внимание на абстрактные и неточные формулировки, которые могут подойти под описание любого товара или любой услуги. Реальный человек конкретизирует свои претензии. Также не стоит верить отзывам, которые содержат полное название компании и штампы вроде «качественные услуги» и «своевременная доставка». Такие формулировки отражают рекламный подтекст написанного. Стоит насторожиться, если на странице есть только позитивные или только негативные отзывы. Скорее всего, это либо заказ конкурентов, либо самореклама. Честные отзывы отличаются по смыслу и чередуются между собой. Скептически стоит относиться и к тем текстам, в которых изначально заявленный недостаток позже оправдывается. Честный потребитель не будет искать оправданий очевидным недостаткам компании. Эти несколько правил помогут отличить фейковые отзывы от настоящих, указали в Роскачестве. Минцифры назвало условие для регулирования интернета 7 апреля 2021, 21:51 Для регулирования интернета нужен консенсус на мировом уровне, а результатом этого должен стать документ (глобальный пакт), определяющий согласованные подходы и политики, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин. «Важно в рамках ООН определить структуру, которая будет призвана разрабатывать и внедрять правовые нормы и стандарты управления интернетом. Нам видится, что такой площадкой может стать Международный союз электросвязи (ITU)», – приводятся слова замминистра на Российском форуме по управлению интернетом RIGF 2021 на сайте координационного центра доменов .RU/.РФ. Президент ПАО «ВымпелКом» Рашид Исмаилов, который в этом году будет баллотироваться на пост Генерального секретаря МСЭ, обозначил существующую тенденцию разделять государства на два клана: тех, что выступает за тотальную свободу интернета, приверженцев так называемой «калифорнийской системы», и тех, кто озабочен проблемами государственного суверенитета. Вместе с тем началось сближение сторон, особенно на площадках Международного союза электросвязи, который взял фокус на развивающиеся страны и устранение цифрового неравенства, отметил Исмаилов. «Сегодня ключевые области для международной координации – это сосредоточение на росте экономического неравенства с учетом процессов цифровизации. Цифровой разрыв увеличивается: рост монополий приводит к тому, что локальные компании не выдерживают конкуренции, не могут нормально обрабатывать персональные данные, в том числе из-за нехватки квалифицированных кадров, утекающих в развитые страны. Средством преодоления цифрового разрыва может быть оптимизация налоговых правовых норм. Цифровые гиганты платили бы больше налогов в тех странах, где они работают. Но при этом важно не переусердствовать», – сказал президент ПАО «ВымпелКом» . Старший вице-президент ICANN по работе с правительствами и межправительственными организациями Мэнди Карвер рассказала о принципах технического управления интернетом, которые были впервые представлены в декабре 2020 года на 15-м Всемирном форуме. «Техническое управление интернетом сфокусировано на том, как интернет работает с технической точки зрения. Один из самых важных аспектов технического управления интернетом – это обеспечение доступности интернета для всех. То обстоятельство, что мы используем единое пространство доменных имен и IP-адресов, а также единые параметры протоколов, стало важнейшим фактором, обеспечившим развитие всемирной сети на протяжении последних 40 лет», – сообщила Карвер. Основатель и директор фонда DiploFoundation, а также глава Geneva Internet Platform (GIP) Йован Курбалийя не согласился с тем, что техническое общество в лице ICANN может не касаться политических тем, потому что в интернете нет четкой границы между технической и нетехнической сторонами. «Действительно, важно сохранять безопасность и бесперебойность работы базовой инфраструктуры, но существует большое количество важных вопросов на стыке технических аспектов и геополитики», – сказал он. Участники форума обсудили также проблемы вовлечения в дискуссию по управлению интернетом всех заинтересованных сторон, включая представителей небольших государств. Они отметили, что разделение стран на приверженцев тотальной свободы интернета и тех, кто выступает за государственный суверенитет, уже устарели, и их позиции во многом сближаются. Подводя итоги секции, Йован Курбалийя предложил не подсчитывать модели и искать различия, а стараться найти точки соприкосновения. В ходе секции «Новые технологии. Искусственный интеллект и этика», которую вели Карен Казарян (РАЭК) и Анна Абрамова (МГИМО), эксперты обсудили необходимость ответственного подхода к развитию искусственного интеллекта (ИИ) в таких областях как медицина, промышленность, транспорт. Они отметили, что этот подход дает возможность определить механизмы делегирования искусственному интеллекту управления процессами и минимизировать существующие риски. Казарян рассказал, что вопросы этики и ИИ являются сегодня одними из основных на всех дискуссионных площадках: множество специалистов в мире работают над тем, чтобы технологии ИИ активно внедрялись и помогали широкому кругу людей и бизнесу, а также решали проблемы цифрового неравенства, инклюзивности и доступа к технологиям. Абрамова добавила, что сейчас существует уже более 100 документов по этике, и это вызывает оживленную дискуссию. С развитием искусственного интеллекта становятся более очевидными как потенциал, так и риски, которые он в себе несет, и нужно выстраивать баланс между системой регулирования и поддержанием технического прогресса, отметила она. Представитель МФТИ Андрей Кулешов отметил важность определения терминов, субъектов и объектов права в сфере регулирования систем ИИ с тем, чтобы при обсуждении его проблем профессионалы и общество могли говорить на одном языке, понятном всем. «Именно для этого и необходим этический кодекс, в его основу должны быть положены человекоцентричность, риск-ориентированный подход и принцип соразмерной ответственности», – подчеркнул спикер. Стало известно о попытке Twitter купить Clubhouse за 4 млрд долларов 7 апреля 2021, 23:55

Фото: Patrick van Katwijk/

Dutch Photo Press/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Компания Twitter Inc. в последние месяцы вела переговоры о приобретении социальной сети Clubhouse за 4 млрд долларов, однако стороны не пришли к соглашению, сообщили осведомленные источники. По данным Bloomberg, социальная сеть Clubhouse ведет переговоры с инвесторами о привлечении финансирования в размере примерно 4 млрд долларов. В частности, по словам осведомленных источников, компания Twitter Inc. обсуждала поглощение Clubhouse за 4 млрд долларов, однако стороны не пришли к соглашению. При этом главный исполнительный директор Twitter Джек Дорси оптимистично оценил потенциал аудио как «нового» способа взаимодействия людей. В публикации утверждается, что после провала переговоров с Twitter в Clubhouse задумались о целесообразности попыток привлечения финансирования в таком размере. Напомним, 12 марта социальная сеть Twitter объявила о планах запуска собственного сервиса голосовых чатов Spaces, который может составить конкуренцию популярному приложению Clubhouse. Кириенко: Россия открыта для иностранных интернет-компаний, но правила надо соблюдать 6 апреля 2021, 20:00 Текст: Алексей Дегтярев

Россия намерена добиваться того, чтобы иностранные интернет-компании соблюдали российские законы, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам. Они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру», – цитирует выступление Кириенко на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF РИА «Новости». По его словам, в России не существует государственной цензуры, но «не может быть и цензуры глобальных платформ». «Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство соблюдали иностранные компании-партнеры. Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать. Мы надеемся, что здесь здравый смысл и соблюдение норм закона действует, если нет, то у государства должны быть инструменты, что называется, подталкивания к этому. Что произошло недавно с компанией Twitter, которая игнорировала предписания Роскомнадзора», – добавил первый замглавы администрации президента. Кириенко добавил, что предписания в адрес Twitter касались распространения детской порнографии, наркотиков и пропаганды самоубийств. «После того, как Роскомнадзор начал применять меры ограничения, причем, обратите внимание, сделал это очень корректно, чтобы не пострадали пользователи. Не блокируется ресурс, а замедляется прохождение сигнала, кто хочет получить сигнал, он его получит. После этого, впервые за несколько лет, компания начала работать. Они за месяц, по данным Роскомнадзора, уже две третьих противоправной информации устранили. Почему нельзя было сделать этого раньше?» – задался он вопросом. По его словам, российский интернет-рынок – один из самых либеральных в мире, в России установлен один из самых низких тарифов на пользование интернетом, и действует одно из самых либеральных законодательств. «Но сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам: они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру», – пояснил Кириенко. Он подчеркнул, что нельзя допускать цензуру глобальных платформ, так же, как и государственную. «Мы знаем эти примеры, когда вдруг какая-то глобальная платформа принимает решение, что фильм про возвращение Крыма в Россию они банят и запрещают. Кто принял это решение? Кто принял решение, что они отдельных людей, высказывающих свое мнение, не противоречащее законодательству, огранивать доступ к их аккаунтам? По каким правилам это происходит?» – указал он. Этим объясняется появление в России нормы о том, что цензура запрещена для всех, включая государство и компании. «Хочу подчеркнуть, что у нас одно из самых либеральных законодательств, но законы наши надо уважать», – сказал Кириенко. По его словам, в Россия сейчас – одна из немногих стран, которая может гордиться своими собственными интернет-компаниями. «Интернет сегодня это безграничное пространство развития с точки зрения образования, и с точки зрения коммуникации, и с точки зрения возможности реализовать свои бизнес-идеи, социальные проекты. Возможность получения информации – это ключевое условие развития и конкурентоспособности и каждого человека, и страны в целом. Россия – одна из немногих стран, которая по праву может гордиться уникальными компаниями и уникальными людьми, которые создавали эти компании», – сказал Кириенко. Он напомнил, что Россия является одной из немногих стран, где национальные социальные сети превосходят иностранные, а также существуют свои антивирусы и интернет-торговля. «Качество российских программистов, интеллект и творческий потенциал россиян, которые сегодня выбирают зоной своего развития программирование, современное развитие интернет-технологий, они настолько сильны, что Россия по праву может быть одним из мировых лидеров в этих направлениях. И задача государства в этих условиях поддержать первые шаги», – подвел итог он. Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В понедельник Роскомнадзор сообщил о принятом решении продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter. Роскомнадзор потребовал от Facebook информацию об утечке данных россиян 6 апреля 2021, 15:48 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети. «Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Также Роскомнадзор напомнил пользователям Сети, что при предоставлении через интернет любой личной информации, в том числе при регистрации в социальных сетях и заполнении анкетных данных учетной записи, всегда существует вероятность утечки персональных данных. Вероятность такой утечки зависит в первую очередь от того, насколько ответственно оператор персональных данных выполняет свои обязанности, установленные законодательством о персональных данных, в том числе по обеспечению их безопасности. «В США, где располагается социальная сеть Facebook, отсутствует общенациональная система защиты прав субъектов персональных данных. Отдельные законодательные акты существуют только на уровне некоторых штатов. В отличие от США в России действует закон «О персональных данных» (№ 152-ФЗ). Одним из ключевых элементов обеспечения безопасности персональных данных россиян является законодательно закрепленное требование о хранении данных российских граждан на территории России», – уточнили в Роскомнадзоре. Ранее СМИ сообщили, что в интернет попали уникальные идентификаторы пользователей социальной сети, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты порядка 533 млн учетных записей, в том числе почти 10 млн пользователей Facebook из России. Кириенко заявил о необходимости международных правил работы компаний в интернете 6 апреля 2021, 18:40 Текст: Елена Мирошниченко

Мировому сообществу предстоит договариваться о международных правилах работы глобальных компаний и пользователей в интернете, высказался первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF. «Мы переходим на уровень, когда нормы и правила для глобальных компаний, пользователей, государств в развитии интернет-пространства будут все более международными. Мировое сообщество неизбежно должно будет собираться и договариваться о том, каковы должны быть эти правила», – цитирует Кириенко ТАСС. Ранее сообщалось, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. Дуров вошел в топ богатейших миллиардеров из России 6 апреля 2021, 14:58 Текст: Наталья Ануфриева

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вошел в десятку богатейших миллиардеров из России по версии журнала Forbes, заняв восьмое место. Состояние Дурова оценивается в 17,2 млрд долларов (прирост за год составил 13,8 млрд долларов), следует из рейтинга, опубликованного на сайте Forbes. При этом в рейтинге на международном сайте Forbes Дуров отнесен к ОАЭ, где он проживает, хотя гражданство и указано российское. Русскоязычный сайт журнала отмечает и второе гражданство Дурова – Сент-Китс и Невис. В мировом рейтинге Forbes Дуров поднялся на 112-е место, при этом еще в 2020 году он занимал 565-е место, в 2019 году – 838-е место, а в 2018 году – 1394-е место. Telegram привлек более 1 млрд долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного публичного размещения (IPO) Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций, передает РИА «Новости». Ранее предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в эфире соцсети Clubhouse, кто из российских предпринимателей в ближайшее время возглавит топ богатейших людей России. В Минцифры заявили об обязательности родительского контроля на всех гаджетах 6 апреля 2021, 17:37 Текст: Алексей Дегтярев

Продаваемые в России девайсы должны по умолчанию иметь приложения родительского контроля, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов. «Необходимая, но спорная вещь – это родительский контроль. То есть все продаваемые устройства, все гаджеты по умолчанию должны иметь установленные средства родительского контроля. А активировать их или деактивировать, давать своему ребенку полную или ограниченную свободу – это дело и ответственность каждого родителя», – цитирует ТАСС Качанова. По его словам, дети должны со школы осознавать, куда и как они передают свои персональные данные. Задача государства, по его мнению, состоит в том, чтобы был налажен «цифровой государственный профиль для ребенка со школьного возраста на портале Госуслуг», в котором ребенок научится давать согласие на доступ к таким данным. Это не единственный путь, но такую культуру надо воспитывать и прививать, указал замминистра. «Разумеется, родители, педагоги должны объяснять детям, что не все информационные ресурсы одинаково полезны», – заключил чиновник. С 1 апреля вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые высокотехнологичные устройства – в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Как пояснили в пресс-службе Госдумы, это решение будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий. В Минцифры пообещали, что персональные данные россиян не попадут в открытый доступ с помощью этих российских предустановленных приложений. Обыск прошел в квартире администратора Telegram-бота, собирающего данные россиян 8 апреля 2021, 10:50 Текст: Алина Назарова

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в московской квартире администратора Telegram-бота «Глаз бога» и увезли его, сообщил его адвокат Федор Сирош. По словам адвоката, силовики взломали дверь в квартиру администратора чата и начали обыск. К настоящему моменту обыск закончен. «Меня так и не пустили в квартиру к моему доверителю. Его вывели оттуда и увезли какие-то люди в масках. Предположительно, оперативники. Сам он успел мне сказать, что мне за ним ехать не надо. Но я все равно попробую его найти», – сказал адвокат, передает ТАСС. «Глаз бога» предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве указали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование – права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц. В марте Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал несколько ботов, распространяющих данные пользователей, в том числе и «Глаз бога». После этого Роскомнадзор заявил, что не имеет претензий к Telegram. В России оштрафовали TikTok за отказ удалять материалы о протестах 6 апреля 2021, 13:29 Текст: Алексей Дегтярев

Китайская соцсеть TikTok оштрафована мировым судом Таганского суда Москвы за отказ удалять данные с призывами подростков выходить на несанкционированную акцию в столице, сообщили в пресс-службе суда. «Мировой судебный участок Москвы номер 422 признал TikTok виновным по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации) и назначил этому юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 2,6 млн рублей», – цитирует сообщение суда ТАСС. Там добавили, что поводом для административного протокола стала публикация в соцсети материала от 24 января 2021 года. Также во вторник суд планировал рассмотреть два протокола в отношении Telegram по той же статье, но заседание перенесли на 12 апреля. В начале апреля суд трижды за день оштрафовал соцсеть Twitter за отказ удалять запрещенную информацию, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей. Молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF пройдет в России 6 апреля 2021, 11:44 Текст: Алина Назарова

Первый молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF пройдет в России. В его рамках студенты ведущих российских вузов обсудят актуальные вопросы кибербезопасности, доверия к цифровым продуктам и рисков внедрения новых технологий. Форум пройдет 6 апреля в Сколтехе. Откроет его первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Мероприятие даст шанс студентам пообщаться с экспертами в области ИТ, поучаствовать в работе одной из четырех секций, подискутировать о будущем интернета с известными блогерами, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Главным итогом форума станет молодежное послание – обобщенные инициативы участников, высказанные на этапе регистрации и непосредственно во время работы в секциях. Этот документ будет представлен на RIGF и будет учитываться в процессе выстраивания стратегии развития интернета в России. Молодежное послание будет транслировано и на международном уровне, с тем чтобы сверстники российских ребят узнали, насколько они похожи друг на друга в своих интересах. ООН поддержала российскую молодежную инициативу Youth IGF, отметив, что она «организована в соответствии с главными принципами Форума ООН по управлению интернетом, такими как открытость, инклюзивность, некоммерческий характер организации и проведения форума». В секретариате ООН также отметили соответствие программы Молодежного форума в России требованиям NRIs (национальные, субрегиональные, региональные и молодежные инициативы). Прокуратура потребовала блокировать продающие сертификаты о вакцинации сайты 6 апреля 2021, 12:49 Текст: Алексей Дегтярев

Московская прокуратура обнаружила продающие поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса сайты, ведомство потребовало заблокировать эти ресурсы. «На ряде сайтов в сети интернет неправомерно размещена информация о предоставлении услуги по оформлению за плату медицинских сертификатов о прохождении вакцинации без ее осуществления, а также медицинских справок без прохождения медицинских осмотров в нарушение установленного законом порядка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Опубликованная на этих ресурсах информация противоправна, она направлена на неопределенный круг лиц, потому доступ к сайтам нужно ограничить, считают в прокуратуре. «Прокуратура Москвы предъявила исковое заявление в Таганский районный суд Москвы о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», – указали там. В ведомстве подчеркнули, что за подделку, изготовление, сбыт либо использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность. В марте сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, которого заподозрили в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Форум по управлению интернетом RIGF 2021 открылся в Москве 7 апреля 2021, 11:40 Текст: Мария Бобылева

В Москве с 7 по 9 апреля состоится XI российский форум по управлению интернетом RIGF 2021, участники которого обсудят актуальные темы, связанные с развитием интернета и международного сотрудничества. В течение трех дней представители органов власти, ИТ-отрасли и международных организаций будут обсуждать вопросы информационной безопасности, доверия в интернете, регулирования социальных сетей, суверенитета данных, использования искусственного интеллекта, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Российский форум по управлению интернетом (RIGF) проводится ежегодно. Всего на сегодняшний день состоялось десять форумов. Традиционно мероприятие проводится 7 апреля, в день рождения российского национального домена .RU. Одиннадцатый RIGF должен был состояться 7 апреля 2020 года, но в связи с эпидемиологической обстановкой и введенными ограничениями был перенесен на 2021 год. В этом году в формировании программы RIGF 2021 принимали участие все, кто хотел высказать свое мнение по вопросам развития интернет-сферы – для этого был организован сбор тем предстоящего форума. Итогом стала обширная программа RIGF 2021, включающая в себя семь секций: управление интернетом; новые технологии, искусственный интеллект и этика; суверенитет данных; цифровые платформы: правила игры; построение системы доверия в цепочках поставок; атрибуция киберпреступников в интернете; пользовательские соглашения с интернет-платформами. Также будет организован молодежный трек. Российский форум организуется в поддержку глобального IGF, проводимого ежегодно в новой стране. В 2025 году 20-й Форум Организации Объединенных Наций по управлению интернетом (IGF 2025) пройдет в России. RIGF позволяет более глубоко и эффективно изучать проблемы управления интернетом на локальном уровне и в дальнейшем транслировать сформулированные выводы и предложения на мировой уровень в рамках всемирного IGF. Ранее сообщалось, что первый молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF прошел в России. В его рамках студенты ведущих российских вузов обсудили актуальные вопросы кибербезопасности, доверия к цифровым продуктам и рисков внедрения новых технологий.