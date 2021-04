Zoom подталкивает Россию к отказу от западного софта 7 апреля 2021, 21:10

Фото: Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

Сервис видеоконференций Zoom, к которому все привыкли во время самоизоляции, может ограничить свою работу в РФ. Владеющая им компания из-за опасения санкций планирует закрыть доступ к продукту российским госструктурам, в том числе школам и вузам. Эксперты полагают, что России пора избавляться от цифровой зависимости от Запада, ведь вслед за Zoom аналогичные решения могут принять и другие IT-гиганты. Владельцы сервиса для онлайн-конференций Zoom, не только популярного, но и ставшего предельно востребованным по всему миру во время самоизоляции, запретили доступ к этой программе для российских государственных учреждений и компаний. Отметим, что к госучреждениям относятся в том числе школы и вузы, которые в массовом порядке используют видео-конференц-связь при обучении на удаленке. Как сообщило в среду издание «Коммерсант», американская компания Zoom Video Communications Inc запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису госучреждениям и госкомпаниям не только в России, но и в других странах СНГ. Об этом российская компания-дистрибьютор «РайтКонф», представляющая Zoom в странах Содружества, проинформировала своих партнеров еще неделю назад. Отметим, что во вторник в столичной Высшей школе экономики (ВШЭ) сообщили, что университет не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom. Причина: ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием, которые введены в одностороннем порядке компанией Zoom Video Communications, передал ТАСС сообщение IT-дирекции ВШЭ. «Коммерсант» отмечает, что владельцы Zoom приняли такое решение вслед за другим интернет-гигантом – Microsoft, который из-за риска санкций со стороны властей США отказался от поставок программного обеспечения в другой ведущий московский вуз – в МГТУ имени Баумана. Высказываются предположения, что владелец Zoom Video Communications Inc, калифорнийский миллиардер китайского происхождения Эрик Юань также опасается попасть под санкции. По оценке, которую дала российская компания TrueConf (разработчик аналогичных сервисов), Zoom остается самым популярным сервисом корпоративной видеосвязи и контролирует четверть рынка. На втором месте продукты самой TrueConf (23%), на третьем c 14% находится сервис Skype – разработка Microsoft. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть работу отечественных разработчиков аналогичных сервисов, которые могут стать хорошей альтернативой. «Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время – они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom. Как говорится, свято место пусто не бывает», – заметил Песков. Замглавы профильного министерства – Минцифры России – Максим Паршин проинформировал, что «как минимум пять систем видеосвязи, которые входят в реестр российского программного обеспечения (ПО), могут стать альтернативой Zoom». На эту тему В свою очередь глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил , что возможное отключение от Zoom не скажется на работе школ. По словам министра, образовательная система ориентирована на использование в учебном процессе отечественных видеосервисов, в частности, новой российской системы видео-конференц-связи «Сферум». Об этой совместной разработке «Ростелекома» и Mail.Ru Group, которая должна стать российским ответом Zoom, сообщалось в конце прошлого года. Предполагается, что зарегистрироваться в «Сферуме» можно будет через учетную запись VK Connect (Mail.Ru Group – владелец соцсети «ВКонтакте») или через портал «Госуслуги», оператором которого выступает «Ростелеком». «Сферум» планировалось запустить в течение первого квартала 2021 года, но судя по сообщению некоторых региональных СМИ, например, в школах Тюменской области «Сферум» планируется внедрить до конца года. «Наше счастье, что мы выходим в жизнь офлайн», – прокомментировал сложившуюся ситуацию первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. Можно представить, как отключение от Zoom сказалось бы в 2020 году, когда из-за самоизоляции работа и учеба полностью шли на этой платформе, добавил собеседник. В попытке Zoom вопреки собственным интересам ограничить доступ российских госструктур к своему продукту, видна политическая подоплека, полагает глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. «Это сложно объяснить с точки зрения экономики, это проявление политических предпочтений в бизнесе, – сказал Клименко газете ВЗГЛЯД. – В свое время был тезис – капиталисты будут торговать чем угодно, вплоть до поставок товаров в разные воюющие страны. Но сейчас мы видим, как политику компаний диктуют политические пристрастия. Может быть, мотив владельца Zoom Эрика Юаня таков: несмотря на то, что он этнический китаец, он пытается доказать, что плечом к плечу готов участвовать в торговой войне с Россией. Впрочем, трактовки этого поступка – задача для политологов. Самое важно, что идет тренд на политизацию бизнеса». Со своей стороны, депутат Госдумы, член профильного комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин видит в демарше Zoom экономические мотивы. «Zoom запретил российским госкомпаниям пользоваться своим сервисом, потому что у нас якобы «токсичный» рынок... При этом уточняют, что Россия давала всего 1% выручки Zoom», – отметил Горелкин в своем Telegram-канале. По оценке парламентария, интернет-рынок в России высоко конкурентный, появилось много аналогов Zoom, которые популярны у пользователей. «Среди них и российские, пусть и нуждающиеся еще отчасти в доработке. Обвинение в «токсичности» на этом фоне – просто удобная причина слиться. Вместо того, чтобы не признавать свою конкурентную неудачу», – полагает Горелкин. Заметим, что западный IT-гигант еще может сдать назад. В головном офисе Zoom Video Communications сообщили «Коммерсанту», что пока «уточняют информацию», а в российской фирме-дистрибьюторе «РайтКонф» допустили, что Zoom еще может выпустить некий специальный программный продукт для российских госструктур. «В головном офисе компании сообщили, что о приостановке работы сервиса заявила якобы партнерская контора Zoom, которая занимается реализацией своих продуктов в России, – констатировал Малькевич. – Таким образом, сама компания старается смягчить последствия этого заявления и пытается свалить вину на своих партнеров или представителей». Но если допустить, что демарш Zoom действительно продиктован политическим давлением, то не следует питать особых надежд на то, что все обойдется, полагают эксперты. По мнению Клименко, переход российских пользователей, в том числе школ, на западные аналоги Zoom, например на сервис Microsoft Teams, вряд ли будет продуктивным. «Microsoft рано или поздно может поступить так же, как и Zoom», – полагает эксперт. Он считает, что «у государства здесь единственный путь, жесткий» – протекционистские действия, поддержка собственных разработчиков. «У Китая на это сил хватает», – заметил Клименко. «Есть известный ответ – прекрасно работающий «ВКонтакте», – полагает собеседник. – Очевидно, что никто не сделает эффективно работающих конференций, кроме Mail.Ru и «Яндекс». Только те компании, которые профессионально занимаются обслуживанием массового сектора». «В любом случае нам крайне необходимо развивать несколько альтернативных сервисов, чтобы разорвать пуповину нашей цифровой зависимости от Запада, – убежден Малькевич. – Но подобные ситуации идут нам на пользу. Если мы не можем сами отказаться от вредной конфеты, то за нас это сделал кондитер».