Эксперт: Запрет доступа к Zoom для госучреждений пойдет России на пользу

«Если мы сами не смогли отказаться от вредной конфеты, то за нас это сделал кондитер», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он прокомментировал запрет со стороны компании Zoom Video Communications Inc. своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций российским государственным учреждениям и компаниям.

«Сейчас госучреждения пользуются платформой Zoom все меньше. Наше счастье, что мы выходим в жизнь офлайн. Представьте, если бы это произошло в прошлом году, когда из-за самоизоляции работа и учеба полностью шли на этой платформе», – заметил первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

Собеседник подчеркнул, что от Zoom следовало ожидать подобных действий, потому что «наша зависимость от западного программного обеспечения составляет 80-90%». «Мы ранее предупреждали о том, что в определенный час кто-то дернет рубильник и нас отключат от сервисов, которые стали удобными. Наш прогноз сбывается», – констатирует эксперт.

«И то, что россияне повсеместно пользуются Zoom, отдавая компании все персональные данные, это полный беспредел, – считает Малькевич. – При этом в головном офисе компании сообщили, что о приостановке работы сервиса заявила якобы партнерская контора Zoom, которая занимается реализацией своих продуктов в России. Таким образом, сама компания старается смягчить последствия этого заявления и пытается свалить вину на своих партнеров или представителей».

«В любом случае, нам крайне необходимо развивать несколько альтернативных сервисов, чтобы разорвать пуповину нашей цифровой зависимости от Запада, – убежден Малькевич. – Но подобные ситуации идут нам на пользу. Если мы не можем сами отказаться от вредной конфеты, то за нас это сделал кондитер».

Нампомним, компания Zoom Video Communications Inc. запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций российским государственным учреждениям и компаниям. По информации газеты «Коммерсант», об этом речь идет в письме дистрибьюторам Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта. Подлинность письма подтвердил гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко.

По его словам, запрет распространяется на госучреждения не только в России, но и в странах Содружества независимых государств (СНГ). В головном офисе Zoom Video Communications сообщили, что уточняют эту информацию.

«Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», – говорится в сообщении. В Zoom Video Communications добавили, что готовы будут озвучить какие-либо выводы лишь после проведения собственной проверки.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» и Mail.ru Group разработали аналог видеосервиса Zoom. Партнеры рассчитывают участвовать в правительственном эксперименте по внедрению подобных сервисов в школах.