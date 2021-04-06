Навальный пытается найти сторонников по объявлениям Задержаны приехавшие к Навальному журналисты американского телеканала 6 апреля 2021, 18:17

Фото: ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Журналисты CNN отказались исполнять требования сотрудников правоохранительных органов возле исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, после чего полиция была вынуждена их задержать, сообщил МИД России. «По имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала CNN находились, среди прочих, на проезжей части, ведущей к Исправительной колонии №2 во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный. На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом», – говорится в сообщении Telegram-канала «МИД России». Отмечается, что журналисты не показали свои аккредитационные карты. После этого полиция задержала несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов. «В настоящий момент данные представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела», – добавили в министерстве. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. Ранее сообщалось, что Навального перевели в медико-санитарную часть, у него в ходе плановой диспансеризации выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Навальный в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь, особенных условий для одного из заключенных предусмотрено быть не может.

На Украине рассказали о «непоправимом провале» Зеленского 6 апреля 2021, 05:56

Фото: president.gov.ua

Текст: Елизавета Булкина

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом», считает журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников. В минувшую пятницу президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Главы государств также обсудили якобы имеющее место наращивание Россией военного присутствия у границ с Украиной. Портников отмечает, что Зеленский спокойно покинул страну на фоне заявлений официального Киева о якобы «российской угрозе». Такое поведение президента, по мнению журналиста, вызывает сомнения в том, что такая угроза вообще существует. «Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду», – цитирует Портникова «Еспресо». «Это и есть ошеломляющий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии после очевидных успехов последних недель», – пояснил журналист. По мнению Плотникова, на самом деле президент Украины поехал в Катар, «просто потому, что ему так захотелось». «Потому, что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники не чувствуют никакой ответственности за нашу страну. Катар так Катар, почему бы и нет?» – заключил он. Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО. В США решили втрое увеличить дальность «убийц» российских С-400 6 апреля 2021, 02:15

Фото: mil.ru

Текст: Евгения Шестак

Армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров. Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), передает Рен ТВ со ссылкой на Breaking Defense. Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году. Напомним, газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения об американской ракете Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля – земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии. Роскосмос раскрыл долю российских комплектующих в спутниках и ракетах 5 апреля 2021, 19:02 Текст: Алексей Дегтярев

Российские космические ракеты и спутники теперь полностью собирают из российских комплектующих, сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. «Сейчас мы переходим на импортозамещение, и достаточно успешно. Фактически уже на 100% наши ракеты-носители полностью состоят из отечественных компонентов. То же самое – и комплектующие для спутников», – сказал Устименко в эфире «России 24», передает РИА «Новости». Он пояснил, что прежде приходилось закупать комплектующие за рубежом, а импортные комплектующие применяются только на технике для иностранных заказчиков. Ранее РКК «Энергия» заявила об угрозе сразу нескольким проектам из-за санкций со стороны США и Евросоюза. В корпорации сообщали, что для устранения угрозы начался поиск альтернативных поставщиков и импортозамещение. Юрист рассказал о наказании для позировавших голыми на балконе в Дубае моделей 5 апреля 2021, 20:30

Фото: кадр из видео

Текст: Татьяна Косолапова

Организаторы обнаженной фотосъемки на балконе в Дубае с большой вероятностью знали о строгом законодательстве страны и возможном аресте, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша. Впрочем, девушкам вряд ли грозит тюремный срок, полагает он. В Дубае полиция задержала 12 моделей, которые позировали в обнаженном виде на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Участницам съемки грозит до полугода тюремного заключения, а также штраф. Кроме того, с девушками находился организатор фотосессии, который является единственным россиянином. Ему грозит до полутора лет лишения свободы и штраф. «Я хорошо знаком с правилами и законодательством Арабских Эмиратов и хочу сказать, что оно достаточно жестко трактует многие вещи, связанные с публичной демонстрацией обнаженного тела, алкогольного опьянения и так далее. Но несмотря на жесткость этого законодательства и мгновенную реакцию на подобные действия, нарушители остаются под арестом чуть ли не в гостиницах, а после этого выдворяются, как правило, без права вернуться в страну», – говорит Юкша. Он объясняет, что это связано с тем, что тюрьмы и изоляторы в ОАЭ переполнены, а сама страна очень маленькая по площади и населению: численность коренных граждан недотягивает до миллиона человек, а остальные девять миллионов – приезжие, которые никогда не получат гражданство этой страны, поэтому обязаны регулярно покидать ее и получать новую визу. «Поэтому арабская полиция всегда действует очень стремительно и пунктуально. Но я думаю, что желание получить гонорары от сумасшедшей нездоровой публики в плане фотографий с демонстрацией подобных вещей закрывает все возможные негативные последствия. Я почти убежден, что организаторы этого публичного мероприятия знали о том, что такой арест возможен», – считает собеседник. Дамы же, которые являлись непосредственными участницами, возможно, о таком жестком законодательстве не знали и не были проинформированы, полагает юрист. При этом он уверен, что в России за подобную фотосессию им бы вряд ли грозило наказание. «Что касается России, то я не вижу оснований применять по крайней мере уголовный закон к людям, которые занимаются подобным. В худшем случае мы говорим о хулиганстве, с моей точки зрения, но все зависит от того, как будет трактоваться данная ситуация правоохранительными органами – какие доказательства соберут следователи», – рассказывает Юкша. По его мнению, балкон – это не публичное место, а часть жилого помещения. Это подтверждает, например, любой план квартиры, в общую площадь которой входит лоджия или балкон. Соответственно, у владельца жилого помещения нет никаких ограничений на использование той или иной территории своей квартиры. «Все, что касается подобных проявлений в обнаженном виде, то я почти убежден, что негативных последствий в России быть не должно. Мы же не раз видели, как совершенно нездоровые дамы чуть ли не грудью бросались на полицейских. Причем это на постоянной основе происходит и в европейских странах, да и у нас в стране такие были, но это публичное место. А балкон все-таки больше подходит под частную территорию», – подытожил юрист. Украинская делегация опозорилась во время визита в Катар 6 апреля 2021, 15:12

Фото: president.gov.ua

Текст: Алина Назарова

Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении правил этикета во время визита в Катар. Фотографии встречи были опубликованы на сайте офиса президента Украины, но после бурной реакции в соцсетях снимки удалили. На фотографиях видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя подошвы своих туфель, пишет «Страна.ua». «Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», – рассказал эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк. Он отметил, что девушка из состава украинской делегации также нарушила правила этикета, оголив колени. Эксперт уточнил, что женщины на таких мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку. В самом Катаре также обратили внимание на позы Ермака и Кулебы, как рассказал журналист Al Jazeera Али-Хассан Аль-Моссламани. «Источники в окружении эмира Катара поделились, что у Тамим бин Хамад Аль Тани тоже посчитали это непристойным. Но в то же время нельзя говорить, что это катастрофическая ситуация и сложно сказать, насколько этот инцидент отразится на отношениях и бизнесе между странами. … Но свои выводы, конечно, у эмира сделали, и, возможно, будут, скажем так, более сдержанными в общении с Киевом», – сказал журналист. Тем временем журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом». Евродепутат потребовал от Германии «кусать русского медведя» 6 апреля 2021, 13:04

Фото: Martin Bertrand/Reuters

Текст: Алина Назарова

Нидерландский политик и депутат Европарламента Питер ван Дален призвал власти Германии не бояться «кусать русского медведя», отказаться от «Северного потока – 2» и вводить более жесткие санкции в отношении Москвы. «Путина не волнуют права человека… Несмотря на это, Германия не может решиться на жесткие санкции против России, прежде всего по экономическим причинам», – написал евродепутат в статье для немецкого издания Die Welt, перевод которой приводит ИноПресса. Политик отметил, что немецкая геополитика всегда во многом определялась географическим положением Германии. По его словам, расположенной в центре Европы стране всегда приходилось поддерживать гармоничные отношения с крупными державами Запада и Востока. «На Западе сегодня без перемен. Отношения с Западом и Францией стали гармоничными надолго, что отчасти связано с политикой НАТО и Европейского союза. Но Германия поддерживает хорошие отношения и с Востоком. С одной стороны, это означает поддержание мирных отношений внутри европейского континента, а также, в частности, с Россией (и с Китаем). Германия хочет сохранить эти отношения, потому что они благоприятны для торговли. Продажа знаменитых немецких станков и автомобилей должна продолжаться без помех. С другой стороны, Германии следовало бы открыто говорить о ситуации с правами человека в этих странах. К сожалению, это происходит настолько осторожно, что в отношениях едва ли появляется напряженность», – говорится в статье. Ван Дален пишет, что «политический шпагат Германии по отношению к России» наблюдается уже многие годы. Он отметил, что Берлин неоднократно делал многочисленные заявления в адрес России. «Но эта критика всегда была одного рода: слова, иногда сопровождавшиеся гуманитарными действиями, например, оказанием медицинской помощи. Дальше Германия пока не заходила. Она предпочитает не вводить санкции или в лучшем случае вводить весьма ограниченные санкции», – указывает автор статьи. Он уверен, что правительству в Берлине пора отказаться от этого курса. «На Западе гармония стала устойчивой. И есть возможности для того, чтобы на Востоке более жестко относиться к России. … Германии следует отказаться от «Северного потока – 2» и ввести санкции против компаний, работающих над этим проектом, по примеру правительств Трампа и Байдена в США», – считает евродепутат. «Германия не должна бояться жестких санкций. … Германии следует не только лаять на русского медведя, но время от времени и кусать его. Это не убьет медведя, но может заставить его сменить курс. И именно это необходимо. Я надеюсь, за словами моих немецких товарищей последуют и действия», – заключает ван Дален. Между тем в марте Германия заявила администрации США, что отвергает экстерриториальные санкции по газопроводу «Северный поток – 2». Кроме того, СМИ сообщили, что надежды немецкого правительства на улучшение взаимоотношений с Вашингтоном при новой американской администрации не оправдались. В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. Свидетели по делу Ефремова предстанут перед судом за дачу ложных показаний 5 апреля 2021, 21:23

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Трое свидетелей по делу Михаила Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Следователями... главного следственного управления ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ... В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», – цитирует РИА «Новости» Волк. По ее словам, всем фигурантам предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Напомним, в МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Свидетелей допросили по ходатайству Пашаева. Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение. Пашаев также заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ. На заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП. В сентябре Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор на полгода – до семи с половиной лет. В феврале 2021 года Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву, где поместили в следственный изолятор «Водник». В феврале Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область. Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Киев 6 апреля 2021, 13:28

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе, призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив о разочаровании в реакции США и Запада на поведение Киева в Донбассе. «К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – сказал Лавров, передает ТАСС. Он также заявил, что реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», – сказал министр. По его словам, на Западе «исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», передает РИА «Новости». В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». США решили уничтожить самолеты для наблюдательных полетов над Россией 6 апреля 2021, 08:35

Фото: wikipedia.org

Текст: Дмитрий Зубарев

Американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией. Как отмечает издание, в связи с этим «возникают вопросы относительно планов президента [США Джо] Байдена по возвращению» в ДОН. Решение выйти из соглашения приняла предыдущая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The Wall Street Journal. Представитель ВВС США сообщила, что в наличии двух самолетов OC-135B («Оу-си-135-би») больше нет необходимости. Их в ближайшие месяцы отправят на авиабазу в штате Аризона, где находится свалка авиационной техники. Член палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон (республиканец от штата Небраска) сообщил изданию, что обслуживание самолетов обходится слишком дорого. «После доставки на свалку их разберут на запчасти и разрежут на металлолом», – добавил законодатель. В материале приводятся слова представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома относительно возможности возвращения США в ДОН. «Мы примем решение в нужное время, оно не связано с запланированными действиями, касающимися устаревающей техники», – сказал он. Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что США могли бы вернуться в ДОН, несмотря на утилизацию самолетов. По словам эксперта, американские специалисты могут находиться на борту самолетов союзников. «Мы можем взаимодействовать с союзниками в рамках совместных миссий, как мы делали в прошлом при облете территории России», – отметил Кимболл. Как говорится в публикации, бывшие сотрудники администрации Трампа выразили уверенность в том, что США не нуждаются в облете российской территории в свете совершенствования спутников. Источники уточнили, что администрация Трампа в прошлом году предлагала отдать указанные самолеты союзникам, однако они не проявили интереса. Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Сообщалось, что Москва может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету этого года. При этом Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе. Ранее сообщалось также, что вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов Открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе. При этом 5 апреля Ту-214ОН заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону. «Академик Черский» начал подготовку к укладке «Северного потока – 2» 6 апреля 2021, 11:52 Текст: Алина Назарова

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» ведет подготовительные работы перед началом укладки газопровода «Северный поток – 2» в датских водах Балтийского моря, сообщили в компании-операторе строительства трубопровода Nord Stream 2 AG. «Трубоукладочное судно «Академик Черский» выполняет подготовительные работы перед началом укладки трубопровода. О начале укладки трубопровода «Академиком Черским» мы сообщим дополнительно», – сказали ТАСС в компании, отвечая на вопрос о сроках начала укладки «Северного потока – 2». В конце марта судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока – 2», сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Тем временем в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. Названо главное препятствие для полетов в дальний космос 5 апреля 2021, 20:53

Фото: "Mars", National Geographic

Текст: Ксения Панькова

Пониженное магнитное поле или его полное отсутствие являются основным препятствием для полетов в дальний космос, поскольку это может негативно влиять на космонавтов, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый. «Может быть, у будущих космонавтов надо эту магнитную чувствительность тоже проверять, не только брать анализ простаты, как сейчас это делается, и другие сложные анализы, а проверять на чувствительность к изменению магнитного поля», – сказал он на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве, передает РИА «Новости». По словам Зеленого, у космонавтов может проявляться негативный эффект при длительном пониженном или полном отсутствии магнитного поля в дальнем космосе. На данный момент, космонавты сдают многочисленные анализы, на основании которых врачи допускают их к полетам в космос. Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс. В США два брата-подростка убили свою семью и покончили с собой 5 апреля 2021, 20:39

Фото: Ron T. Ennis/Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Шесть человек были найдены мертвыми в доме американского города Аллен штата Техас. По предварительной версии следствия, два подростка убили членов своей семьи, а затем покончили жизнь самоубийством, сообщили в полиции города. В понедельник сотрудники полиции, которых вызвал друг погибшей семьи, обнаружили мертвыми двух братьев, их сестру, отца, мать, а также бабушку. Отмечается, что самой молодой жертве было 19 лет, сообщает The Dallas Morning News. Правоохранители считают братьев подозреваемыми. «Очевидно, два брата договорились покончить жизнь самоубийством и в конечном итоге забрали с собой всю семью», – сказал сержант полиции Аллена Джон Фелти. Полиция считает, что инцидент произошел в субботу. Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск 6 апреля 2021, 09:29

Фото: facebook.com/BelarusEmbUkr

Текст: Алина Назарова

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после завершения карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Белоруссии», заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. «Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», – сказал министр, передает «Интерфакс» со ссылкой на ICTV. По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране». В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет. Ургант связал задержание голых девушек в Дубае с Кудриным 6 апреля 2021, 03:20

Фото: Вечерний Ургант/YouTube

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущий Иван Ургант вернулся в эфир программы «Вечерний Ургант» после самоизоляции из-за коронавируса и пошутил про задержание в Дубае 40 девушек за откровенную фотосессию. «Один из Telegram-каналов утверждает, что девушек снимал россиянин (…) с инициалами Алексей К. (…) Может это председатель счетной палаты Алексей Кудрин? Все-таки не будем забывать, девушки тщательно подсчитаны, их 40», – сказал Ургант в эфире шоу. Он напомнил, что среди задержанных девушек нет россиянок. «Это сразу видно, что страны-участницы НАТО», – пошутил ведущий. Ургант также предположил, что девушки в обнаженном виде вышли на балкон, чтобы «убить коронавирус». «Правоохранители не следят за новостями науки, а девушки прочитали исследование и вышли на балкон убивать коронавирус», – сказал он. Телеведущий вернулся в студию после ухода на самоизоляцию 22 марта. У Урганта был подтвержден коронавирус, он вел эфиры удаленно. Ранее генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. В соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Позже в генконсульстве уточнили, что среди задержанных в Дубае за съемку обнаженными нет россиянок. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. Кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что организаторы обнаженной фотосъемки на балконе в Дубае с большой вероятностью знали о строгом законодательстве страны и возможном аресте. При этом, по мнению эксперта, девушкам вряд ли грозит тюремный срок. В ДНР назвали дату начала наступления украинских войск 6 апреля 2021, 16:44

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс. «Конечно, ежедневно (продолжается подвоз техники – прим. ВЗГЛЯД). Противник разворачивает силы и средства. Конечно, наш противник готовится к наступательным действиям, это очевидно», – сказал Бессонов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». По его словам, ДНР уже семь лет находится в состоянии войны и готова обороняться в случае наступления. Как отметил Бессонов, разведка ДНР работает хорошо, поэтому Донецк готов ко всему. «Прогнозировать конкретную дату, когда будет... Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия. Когда будет отдан приказ о наступлении? Скорее всего, это будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас весенняя распутица, земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно это будут 20-е числа апреля», – сказал Бессонов. Говоря о том, готов ли Донецк обороняться в том случае, если Украина будет применять беспилотники, Бессонов также ответил положительно. «Конечно, готовимся. Конечно, есть, чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение», – добавил он. Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД