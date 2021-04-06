Шойгу потребовал не допустить распространения COVID при проведении парада Победы

Министр обороны Сергей Шойгу потребовал от должностных лиц принять меры по недопущению распространения COVID-19 при подготовке и проведении парада Победы на Красной площади.

«Требую от всех должностных лиц обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, в том числе по недопущению распространения COVID-19. Для нас главное – сохранить здоровье участников и гостей торжеств», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что тренировки личного состава и техники при подготовке к параду «проходят с соблюдением строгих мер безопасности».

«В местах размещения каждого парадного расчета развернуты медицинские пункты. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники. Все участники парада привиты от коронавирусной инфекции и имеют к ней иммунитет», – сообщил министр.

Он также потребовал обеспечить безопасность личного состава при проведении плановых контрольных проверок, которые начались в органах военного управления, соединениях и воинских частях.

«Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», – сказал Шойгу.

Также министр обороны приказал руководству военных округов и Северного флота лично контролировать соблюдение санитарных требований при доставке в войска пополнения в рамках весенней призывной кампании.

«Командующим войсками военных округов и Северным флотом необходимо взять под личный контроль соблюдение санитарных требований при доставке новобранцев в части», - распорядился Шойгу.

Он сообщил, что 1 апреля в 83 субъектах России началась призывная кампания, приступили к работе более 2700 призывных комиссий, все они обеспечены необходимым медицинским имуществом, в том числе тест-системами для выявления COVID-19.

«Завершается вакцинация сотрудников военкоматов. В первую очередь привили тех, кто непосредственно участвует в призыве граждан на военную службу», – сказал министр.

По словам Шойгу, «организована регулярная дезинфекция зданий и территорий военных комиссариатов, призывных сборных пунктов, а также автотранспорта, предназначенного для перевозки призывников». «Сборные пункты готовы к отправке молодого пополнения, продовольствие и вещевое имущество завезены», – констатировал он.

Напомним, в понедельник первая совместная тренировка пеших расчетов, механизированных колонн и авиации прошла на подмосковном полигоне Алабино. Всего парады Победы пройдут в 28 городах России.