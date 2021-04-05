Черкалин в суде назвал себя подполковником, а не «экс-полковником» ФСБ

Обвиненный в коррупции экс-сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин заявил в Московском окружном военном суде, что был не полковником, а подполковником спецслужбы.

«В должности подполковника был уволен из ФСБ в мае 2019 года», – цитирует Черкалина РИА «Новости».

При этом полковником его называли в самой ФСБ, когда сообщали о его задержании в 2019 году.

Между тем потерпевшие попросили суд взыскать несколько миллиардов рублей с Черкалина.

«Суд приобщает к делу два исковых заявления от потерпевших о взыскании более 16,5 млрд рублей. Данные иски будут рассмотрены по итогам рассмотрения дела», – цитирует судью ТАСС.

В понедельник суд должен приступить к рассмотрению дела в отношении Черкалина по существу.

В ноябре 2020 года стало известно, что прокуратура вернула в российский бюджет более 6 млрд рублей после продажи имущества бывшего начальника 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере. В августе 2019 года Генпрокуратура России направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи Черкалина на 6,3 млрд рублей. Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей. Суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры России, взыскав в доход государства более 6 млрд рублей.

В марте 2021 года уголовное дело Черкалина, обвиняемого в получении взятки в размере 850 тыс. долларов, поступило в Московский окружной военный суд.