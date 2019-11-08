С полковника ФСБ Черкалина в доход государства взыскали активов на 6 млрд рублей

Головинский суд Москвы в пятницу частично удовлетворил иск Генпрокуратуры России, взыскав в доход государства более 6 млрд рублей в виде активов с полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве, и его семьи.

«Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить частично», – огласила решение судья Оксана Мрыхина, сообщает РИА «Новости».

Изначально в иске прокуратуры было указано 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро, пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля. В числе ответчиков были указаны отец Черкалина Владимир, который 38 лет был полковником в КГБ и ФСБ вплоть до 2010 года, а также мать, младшая сестра, две бывшие жены и другие родственники.

Также Генпрокуратура попросила суд взыскать в пользу государства более 40 наручных часов, около 15 фирменных сумок, а также украшения – запонки, колье, браслеты и подвески, общей стоимостью в 40 млн рублей.

Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в 850 тыс. долларов (на момент преступления – 52 млн рублей).

В августе Генеральная прокуратура Россия направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на 6,3 млрд рублей. 1 ноября Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей.