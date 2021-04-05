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Названы регионы-лидеры по приросту численности населения
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Население России в 2018–2020 годах уменьшилось на 711 тыс. человек или на 0,5% от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад – в Тамбовской и Магаданской областях, свидетельствует исследование РИА Новости.
Как отмечают аналитики, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018–2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.
Как показывают данные, по сравнению с 2019–м убыль населения в прошлом году выросла в 18 раз. При этом смертность выросла на 18 процентов. Как следует из результатов рейтинга, подготовленного аналитиками РИА «Новости» по данным Росстата за последние три года, общий прирост численности населения наблюдался в 21 регионе. В региональном разрезе диапазон значений показателя варьируется от 16,8% в Севастополе до 0,1% в Бурятии, при среднем значении по этой группе регионов в 2,8%.
Регионами–лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, где отмечен рост на 16,8%, Ингушетия (рост на 5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%). Более чем на 3,5% численность жителей выросла в четырех регионах, умеренный рост в диапазоне 3,5–1,5% отмечен в девяти субъектах Федерации, в пределах 1,5–0,5% выросло население в пяти регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5%) в трех регионах.
Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Московской области (206,9 тыс. человек), Москве (148,8 тыс. человек), Краснодарском крае (83,7 тыс. человек), минимальный – на Чукотке (220 человек).
По статистике, за последние три года миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе. В этой группе максимальный прирост отмечен в Московской области (266,9 тыс. человек), а минимальный – на Чукотке (200 человек).
Естественный прирост населения наблюдался в 17 субъектах Федерации. Максимальный естественный прирост зафиксирован в Дагестане (91,2 тыс. человек), а минимальный в Чукотском автономном округе (200 человек).
За последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Среди них этот показатель различался в 62 раза: В Нижегородской области естественная убыль составила 61,8 тыс. человек, а в Камчатском крае – 960 человек. Миграционный отток жителей отмечен в 54 регионах страны, среди которых данный показатель различается в 173 раза: В Омской области миграционный отток составил 34,6 тыс. человек, а в Ненецком автономном округе – 200 человек.
Наиболее неблагополучная демографическая ситуация отмечалась в 44 субъектах страны, в которых общее снижение численности населения наблюдалось как за счет его естественной убыли, так и миграционного оттока. Как свидетельствуют данные статистики, особенно сложная ситуация сложилась в Саратовской области, где естественная убыль составила 45,8 тыс. человек, а миграционная убыль 20,7 тыс. человек, в Кемеровской области (– 46,2 тыс. человек и –14,7 тыс. человек) и Омской области (–61,8 тыс. человек и –35 тыс. человек).
В 16 регионах численность населения сократилась только за счет естественной убыли. Среди них самый высокий показатель в Нижегородской области, где естественная убыль составила 61,8 тыс. человек, в Ростовской области (–61,3 тыс. человек) и Самарской области (–47 тыс. человек).
За счет миграционного оттока общее снижение численности населения наблюдалось в трех регионах: в Северной Осетии (–11,5 тыс. человек), Калмыкии (–5,8 тыс. человек) и Карачаево–Черкессии (–2,6 тыс. человек).
Регионами–аутсайдерами стали Тамбовская область с убылью населения в 3,8%, Магаданская область (–3,5%), Еврейская автономная область (на –3,4 %). Численность населения сократилась более чем на 3,5% в двух регионах, спад населения в 3,5–1,5% отмечен почти в половине субъектов Федерации (40 регионов), убыль жителей на 1,5–0,5% – в 18 регионах, снижение менее чем на 0,5% отмечено в трех субъектах Федерации.
Наибольшая убыль жителей в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской области (–66,5 тыс. человек), Кемеровской области (–60,9 тыс. человек), Нижегородской области (–56,9 тыс. человек), Омской области (–55,8 тыс. человек) и Алтайском крае (–53,3 тыс. человек). Состав последней десятки в 2020 году по сравнению с демографическим рейтингом 2019 года изменился: вместо Новгородской и Архангельской областей в последнюю десятку рейтинга опустились Смоленская область и Республика Мордовия, в которых произошло значительное снижение рождаемости, рост смертности, а также усилился миграционный отток жителей.
Напомним, 31 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сложную демографическую ситуацию в России пока выправить не получается, но принимаются весьма интенсивные меры.
В Крыму оценили ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
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Каждая из сторон контактной группы по Донбассу сама определяет состав своей делегации, глава украинской стороны Леонид Кравчук мог высказать свою личную позицию по переговорщику от ДНР, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик», – сказал Цеков, об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что «каждая сторона сама определяет состав своей делегации». Парламентарий уверен, что Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.
Также Цеков считает, что «не нужно во всем видеть руку американцев», по его словам, «украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины».
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
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Володин предупредил Украину о серьезных последствиях заявлений о Донбассе
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Риторика Киева в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы считает, что настоящая причина гибели в Донецке пятилетнего ребенка, который был убит в результате удара украинских силовиков, скрывается в действиях официальной власти Украины. Он также указал на то, что украинские политики не принимают на себя никакой ответственности в надежде на помощь зарубежных стран, но «надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы».
По мнению Володина, Вашингтон никак не помог Киеву за семь лет, и «страна утратила свой суверенитет практически по всем направлениям». Также он указал на то, что США не направили на Украину партии вакцины от коронавируса. «Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР – то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий», – заявил Володин.
Именно поэтому, считает спикер ГД, «лидеры европейских стран все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведет, не получится». Володин заключил, что «пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения». «Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», – написал он.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.
В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Роснедра оценили ситуацию с полезными ископаемыми в случае победы Греты Тунберг
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Глава Роснедр, замминистра природных ресурсов и экологии страны Евгений Киселев рассказал, какие полезные ископаемые выйдут на первый план в случае победы шведской активистки Греты Тунберг и других экоактивистов.
Глава Роснедр сообщил «Российской газете», что нефть и газ сохранят свою значимость еще 30-40 лет. Он также рассказал о значимости углеводородов и перспективах их замены на другие виды топлива. Он отметил, что перспективы углеводородов в мире определяются тем, «победит ли Грета Тунберг». В случае ее победы, по мнению Киселева, основным ресурсом, которым будет пользоваться человечество, станет кремний. При этом он отметил, что «Русская равнина богата осадочными породами, содержащими огромное количество кремния.
«Деревянный молоток с кремниевыми насадками будет символом этой эпохи. В каждом времени был свой символ в области минеральных ресурсов. Тот же самый кремний. Потом олово и медь, железо, сопряженное с углем, который был необходим для того, чтобы железо плавить. Потом цветные металлы, необходимые для электроники. Я думаю, что нефть и газ не потеряют свою значимость еще долгое время», – добавил глава Роснедр.
Кроме того, по оценкам Киселева, объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи, газа – на более чем 60 лет.
Тунберг – шведская экоактивистка, требующая от властей усилить борьбу с изменением климата. Она получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году сделало Тунберг мировой звездой. В 2020 году Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе.
В марте в британском городе Уинчестер появилась бронзовая статуя шведской активистки Греты Тунберг.
Собянин заявил, что МЦК работает на пределе возможностей
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Московское центральное кольцо (МЦК) работает на пределе своих возможностей и побило все возможные рекорды по пассажиропотоку, запуск Большой кольцевой линии метро (БКЛ) даст еще больший эффект, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Когда мы строили МЦК, мы же тоже не предполагали – какой это эффект будет, теоретически рассчитывали, спорили друг с другом сколько будет перевозить пассажиров (МЦК – прим. ВЗГЛЯД) ... Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы побиты, все рекорды побиты были. Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности (движения – прим. ВЗГЛЯД), уже работает на пределе своих возможностей», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Как отметил мэр столицы, после запуска БКЛ будет еще больший эффект и у жителей районов появится больше вариантов пересадок.
«Часть перегруженных станций уже сегодня за счет новой логистики пассажиров будут разгружаться», – добавил он.
1 апреля на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро мэр города Сергей Собянин открыл две новые станции – «Народное ополчение» и «Мневники».
NI рассказал об оружии, которое обеспечит России победу над Украиной
Россия обладает пятью видами вооружения, способными обеспечить ей победу в случае войны с Украиной, считает обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов Марк Епископос.
По мнению Епископоса, Россия существенно превосходит Украину в воздухе и имеет более совершенные системы противоракетной обороны, передает РИА «Новости».
Обозреватель заявил, что ВСУ вряд ли смогут преодолеть российские ПРО, напомнив о базирующемся в Крыму зенитно-ракетном комплексе С-400 «Триумф». Эксперт отметил, что он способе поражать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров. Также Епископос выделил истребители Су-35С, которым Киев ничего не сможет противопоставить в силу своей отсталости, а также численного превосходства российских военно-космических войск. В случае военного столкновения на суше Россия может использовать БМП-3М, чья маневренность даст преимущество в условиях боевых действий в городе, считает эксперт. Отметил он и танки Т-90М, при этом добавив, что украинские Т-84 «Оплот» тоже не стоит списывать со счетов, однако их количества не хватит для эффективных действий. Наконец Епископос назвал российские самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», обратив внимание на их способность производить до восьми выстрелов в минуту.
В пятницу в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым.
Позже в Крыму напомнили Украине и НАТО об итогах войн против России.
Российский футболист скончался во время матча
Футболист клуба «Знамя труда», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (третий дивизион чемпионата России), Никита Сидоров умер во время футбольного матча сразу после выхода на поле, сообщил тренер клуба Роман Шапкин.
«Это футболист молодежной команды. У них свой тренер. Я работаю в основной, но в общих чертах могу рассказать о сложившейся ситуации. Во время матча в рамках подготовки к сезону, это была товарищеская встреча. Футболист вышел на замену, буквально на пять минут игры. Не участвуя в столкновениях и единоборствах, просто упал. Медсестра и тренер команды постарались оказать ему первую помощь, пока ждали скорую. Реанимобиль приехал, но помочь они не смогли. Диагноз мы не знаем, потому что врачи его не озвучивают нам. Покажет только вскрытие», – передает слова тренера РИА «Новости».
По информации ТАСС, спортсмену было 18 лет.
В апреле прошлого года в Москве умер 22-летний воспитанник столичного ФК «Локомотив» Иннокентий Самохвалов.
ЕС поддержал Украину на фоне обстрелов Донбасса
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил украинский министр.
«Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем – обострение Россией ситуации с безопасностью. «ЕС с вами», – так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля», – написал Кулеба в Twitter.
Ранее в воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Напомним также, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Мясников рассказал о преимуществах советской кухни
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал преимущества советской кухни, отметив, что пища была более натуральной и продукты изготавливались по ГОСТу.
«У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых», – рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
По мнению Мясникова, число людей, страдающих от лишнего веса, растет из-за специфики пищевой промышленности. Он отметил, что продукты чаще всего содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители, повсеместно и в больших количествах добавляется сахар и пальмовое масло.
Ранее Александр Мясников развеял миф об опасном холестерине, отметив, что все стероидные гормоны, включая половые, создаются на его основе.
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Мошенники придумали новую схему похищения личных данных россиян, с помощью которой получают доступ к денежным вкладам, рассказала руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности компании Positive Technologies Екатерина Килюшева.
Злоумышленники звонят гражданам и, представляясь работниками банков, предлагают открыть вклад под более высокий процент. Затем они предоставляют ссылку на фейковую страницу аутентификации в онлайн-сервисе банка, где просят ввести настоящие логин и пароль, передает радио Sputnik.
Как считает представитель Positive Technologies, старые схемы с получением личных данных уже действуют редко, так как многие граждане в курсе, что нельзя озвучивать по телефону коды из SMS-сообщений для подтверждения операций, и злоумышленникам приходится придумывать новые способы мошенничества. Тем временем в Центральном банке сообщили, что в курсе новой схемы похищения средств, и объяснили, что интерес преступников к депозитам вырос, поскольку там у граждан гораздо больше денег, чем на картах.
В начале марта сообщалось о новой схеме мошенничества через рассылку e-mail, напоминающего сообщение от портала «Госуслуги», в котором получателю предлагают ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения социальных выплат.
На Украине пожаловались на падение объемов транзита российского газа
Транзит газа из России через Украину постепенно сокращается, Киеву важно не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который угрожает энергетической безопасности страны, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«После запуска «Турецкого потока» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и газоснабжение в Румынию полностью обеспечивается со стороны Болгарии через «Турецкий поток». Сейчас транзит выполняется только для потребителей из Молдавии. Если строительство «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию завершится, Газпром переведет через него и транзит в Венгрию. Для Украины это означает дополнительную потерю 10 – 12 млрд кубометров транзита ежегодно», – написал Макогон в Facebook.
«Очень важно не допустить завершения строительства Северного потока – 2. Транзит газа Украиной не только значительный доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности», – сообщил глава «Оператора ГТС Украины».
В марте в Газпроме заявили, что контракт на транзит газа с Украиной пересмотрен не будет, при этом сейчас юридически все договоры между Москвой и Киевом действительны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
В Швейцарии полиция применила против протестующих резиновые пули
В швейцарском городе Санкт-Галлен полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих, которые устроили беспорядки из-за ограничений на фоне коронавируса.
По данным полиции города, первые столкновения между протестующими и полицией начались в пятницу вечером. Отмечается, что в полицейских бросали бутылки, камни, пиротехнику и даже коктейль Молотова. «В целях самообороны пришлось использовать резиновые пули. В течение вечера имуществу был нанесен различный ущерб, и, наконец, полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям», – говорится в сообщении правоохранителей, передает РИА «Новости».
По данным полиции, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере два человека, 19 участников акции были задержаны, но их отпустили после допроса. Отмечается, что в ходе беспорядков были повреждены предметы и мебель, ущерб оценивается более чем в 53 тыс. долларов.
По данным швейцарских СМИ, участие в акции принимала в основном молодежь, недовольная действующими в стране коронавирусными ограничениями. Как заявила мэр Санкт-Галлена Мария Паппа, «полиция не виновата в том, что молодежи приходится без многого обходиться в пандемию». Она также назвала действия полиции оправданными.
6 марта в Цюрихе правоохранители использовали слезоточивый газ против участниц несогласованной акции, организованной феминистками в преддверии Международного женского дня.
Украина ввела санкции против Россотрудничества
Решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и другим предприятиям введено 4 апреля в действие президентом республики Владимиром Зеленским.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского президента.
Согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям.
Ранее сообщалось, что СНБО объявил о введении санкций против 11 российских компаний, в их числе Россотрудничество.
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для стран Азии
Крупнейшая компания по добыче и запасам нефти в мире Saudi Aramco повысила на 40 центов цену майские поставки сырья для клиентов на азиатском рынке, сообщает агентство Bloomberg.
С апреля баррель нефти сорта Arab Light от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии для Азии стоит 1,8 доллара, передает ТАСС.
Уточняется, что большинство цен для потребителей из Северо-Западной Европы не изменится, но цена на Arab Light для этого региона упадет на 20 центов до 2,4 доллара. Что касается США, цена на большую часть сортов будет снижена для на 10%.
В ноябре прошлого года Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Европы.
Синоптики пообещали москвичам майское тепло в середине апреля
Снег исчезнет в Москве к 13 апреля, а уже в середине месяца температура воздуха повысится до 18 градусов, что обычно бывает только в начале мая, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Влияние антициклона сохранится на большей части последующей недели, благодаря чему осадки будут маловероятны. Облаков прогнозируется немного, усилится юго-восточная тяга ветров, несущих из Средней Азии более теплые и сухие воздушные массы. В такой ситуации снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля», – передает слова Тишковца РИА «Новости».
Синоптик уточнил, что к середине месяца по ночам воздух уже не будет остывать ниже 3-8 градусов, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на 13-18 градусов. По его словам, такая температура воздуха свойственна первой половине мая.
Ранее сообщалось, что начало предстоящей недели в Москве будет теплой, однако уже в четверг ожидается сильный ливень и мокрый снег, образуется снежный покров.
Следователи начали проверку после гибели сына худрука студии «Непоседы»
Следственный комитет начал проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
«Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения», – рассказала она. Врадий уточнила, что по предварительным данным, мальчик выпал во время фотографирования. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что погибший сын Пинджоян и его семья «характеризуются положительно», по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян 14-летний Кирилл упал с крыши, на которую вылез из окна своей комнаты.