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Эвакуация объявлена в аэропорту Варшавы из-за сообщения о «бомбе»
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Эвакуацию пассажиров проводят в варшавском аэропорту имени Шопена после сообщения о «бомбе» на борту одного из самолетов, сообщила представитель Погранохраны Польши Дагмара Белец-Янас.
«Службы варшавского аэропорта имени Шопена получили информацию о том, что на борту одного из самолетов может находиться взрывное устройство», – приводит слова представителя Погранохраны Польши РИА «Новости».
«Идет эвакуация пассажиров», – добавила представитель погранохраны, пояснив, что сейчас саперы работают на борту одного из самолетов.
Представитель аэропорта Петр Рудский пояснил, что речь идет о самолете Turkish Airlines, прилетевшем из Стамбула.
Напомним, в сентябре минувшего года пассажиров и персонал аэропорта Хабаровска эвакуировали после поступления сообщения о заложенных взрывных устройствах. В том же месяце «заминировали» аэропорт Жуковский.
В июле 2020 года правоохранительные органы получили анонимное сообщение о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, после получения сообщения о «минировании» эвакуировали аэропорт Хабаровска.
Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса
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Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном заявлении выразили озабоченность увеличением числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, подчеркнули важность выполнения Минских соглашений и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – приводит текст сообщения ТАСС.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий Минских соглашений и поддерживают продолжающиеся в этой связи переговоры. Они приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Также министры призвали к «прекращению препятствий свободе передвижения» ее участников.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Донецкая народная республика располагает полноценной армией и просчитывает все сценарии возможных действий Украины на фоне обострения ситуации в Донбассе и возможного подстрекательства Киева Западом и США.
Напомним, в пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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В Крыму оценили ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
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Каждая из сторон контактной группы по Донбассу сама определяет состав своей делегации, глава украинской стороны Леонид Кравчук мог высказать свою личную позицию по переговорщику от ДНР, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик», – сказал Цеков, об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что «каждая сторона сама определяет состав своей делегации». Парламентарий уверен, что Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.
Также Цеков считает, что «не нужно во всем видеть руку американцев», по его словам, «украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины».
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
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На Украине предположили получение Зеленским «выговора» от Байдена
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Украинский политолог Михаил Погребинский предположил, что президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» от главы американской администрации Джо Байдена в ходе первого телефонного разговора между политиками.
Как отметил эксперт, на Украине сложилась «катастрофическая» ситуация с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19), а Зеленский, по мнению Погребинского, ничего не делает для того, чтобы это исправить, передает РИА «Новости».
«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден – и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», – заявил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый».
Он добавил, что украинским властям следует расставить приоритеты, сосредоточившись на решении конфликта на востоке страны и проблем с вакцинацией. «Нет, у вас нужно как бы поискать, в чем еще можно обвинить (Виктора) Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству», – отметил он. При этом политолог посоветовал властям Украины регулярно вспоминать знаменитую фразу из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».
Напомним, в пятницу Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивание Россией военного присутствия у границ с Украиной и борьбу с коррупцией. Позже в офисе президента Украины сообщили, что Байден и Зеленский во время первого телефонного разговора не успели обсудить экономическое взаимодействие.
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Представитель Украины выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майю Пирогову.
Как отметил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, так как ранее сообщалось о ее болезни, передает РИА «Новости».
«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», – пояснил Кравчук в эфире канала «Украина 24». По словам представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, с этим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.
Напомним, в конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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Собянин заявил, что МЦК работает на пределе возможностей
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Московское центральное кольцо (МЦК) работает на пределе своих возможностей и побило все возможные рекорды по пассажиропотоку, запуск Большой кольцевой линии метро (БКЛ) даст еще больший эффект, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Когда мы строили МЦК, мы же тоже не предполагали – какой это эффект будет, теоретически рассчитывали, спорили друг с другом сколько будет перевозить пассажиров (МЦК – прим. ВЗГЛЯД) ... Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы побиты, все рекорды побиты были. Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности (движения – прим. ВЗГЛЯД), уже работает на пределе своих возможностей», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Как отметил мэр столицы, после запуска БКЛ будет еще больший эффект и у жителей районов появится больше вариантов пересадок.
«Часть перегруженных станций уже сегодня за счет новой логистики пассажиров будут разгружаться», – добавил он.
1 апреля на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро мэр города Сергей Собянин открыл две новые станции – «Народное ополчение» и «Мневники».
Роснедра оценили ситуацию с полезными ископаемыми в случае победы Греты Тунберг
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Глава Роснедр, замминистра природных ресурсов и экологии страны Евгений Киселев рассказал, какие полезные ископаемые выйдут на первый план в случае победы шведской активистки Греты Тунберг и других экоактивистов.
Глава Роснедр сообщил «Российской газете», что нефть и газ сохранят свою значимость еще 30-40 лет. Он также рассказал о значимости углеводородов и перспективах их замены на другие виды топлива. Он отметил, что перспективы углеводородов в мире определяются тем, «победит ли Грета Тунберг». В случае ее победы, по мнению Киселева, основным ресурсом, которым будет пользоваться человечество, станет кремний. При этом он отметил, что «Русская равнина богата осадочными породами, содержащими огромное количество кремния.
«Деревянный молоток с кремниевыми насадками будет символом этой эпохи. В каждом времени был свой символ в области минеральных ресурсов. Тот же самый кремний. Потом олово и медь, железо, сопряженное с углем, который был необходим для того, чтобы железо плавить. Потом цветные металлы, необходимые для электроники. Я думаю, что нефть и газ не потеряют свою значимость еще долгое время», – добавил глава Роснедр.
Кроме того, по оценкам Киселева, объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи, газа – на более чем 60 лет.
Тунберг – шведская экоактивистка, требующая от властей усилить борьбу с изменением климата. Она получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году сделало Тунберг мировой звездой. В 2020 году Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе.
В марте в британском городе Уинчестер появилась бронзовая статуя шведской активистки Греты Тунберг.
Володин предупредил Украину о серьезных последствиях заявлений о Донбассе
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Риторика Киева в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы считает, что настоящая причина гибели в Донецке пятилетнего ребенка, который был убит в результате удара украинских силовиков, скрывается в действиях официальной власти Украины. Он также указал на то, что украинские политики не принимают на себя никакой ответственности в надежде на помощь зарубежных стран, но «надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы».
По мнению Володина, Вашингтон никак не помог Киеву за семь лет, и «страна утратила свой суверенитет практически по всем направлениям». Также он указал на то, что США не направили на Украину партии вакцины от коронавируса. «Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР – то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий», – заявил Володин.
Именно поэтому, считает спикер ГД, «лидеры европейских стран все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведет, не получится». Володин заключил, что «пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения». «Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», – написал он.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.
В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Побережье Сахалина засыпало сельдью
Берега Сахалина в воскресенье утром усыпало тихоокеанской сельдью, явление наблюдается, когда рыба идет на нерест, сообщил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.
«К юго-западному побережью Сахалина, в Холмском районе начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди. Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег», – написал Лисицын в Instagram.
По его словам, благодаря этому явлению видно, что признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции сохраняются. Нерестовый ход только начался.
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Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что регулярное употребление сельди, скумбрии, сардины, сайры и другой дикой рыбы северных морей, богатой омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, позволяет снизить холестерин без лекарств.
На белорусском телевидении высмеяли «стримчики» Зеленского
Журналистка белорусского государственного канала «СТВ» Юлия Артюх в программе «Новости 24 часа» заявила, что сидеть «в роскошном кабине, снимая стримчики» является одной из основных функций президента Украины Владимира Зеленского.
Украинский народ, отметила Артюх, «лазит по мусоркам в поисках еды», пока Зеленский «сидит в роскошном кабине, снимая стримчики». При этом она выразила мнение, что это «одна из основных функций главы Украины», передает РИА «Новости».
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия – «холуй» России.
В ноябре 2020 года глава Белоруссии Александр Лукашенко «грубо» ответил Зеленскому на нежелание называть его президентом. В январе в МИД Украины призвали Лукашенко «не поучать» президента Украины.
NI рассказал об оружии, которое обеспечит России победу над Украиной
Россия обладает пятью видами вооружения, способными обеспечить ей победу в случае войны с Украиной, считает обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов Марк Епископос.
По мнению Епископоса, Россия существенно превосходит Украину в воздухе и имеет более совершенные системы противоракетной обороны, передает РИА «Новости».
Обозреватель заявил, что ВСУ вряд ли смогут преодолеть российские ПРО, напомнив о базирующемся в Крыму зенитно-ракетном комплексе С-400 «Триумф». Эксперт отметил, что он способе поражать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров. Также Епископос выделил истребители Су-35С, которым Киев ничего не сможет противопоставить в силу своей отсталости, а также численного превосходства российских военно-космических войск. В случае военного столкновения на суше Россия может использовать БМП-3М, чья маневренность даст преимущество в условиях боевых действий в городе, считает эксперт. Отметил он и танки Т-90М, при этом добавив, что украинские Т-84 «Оплот» тоже не стоит списывать со счетов, однако их количества не хватит для эффективных действий. Наконец Епископос назвал российские самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», обратив внимание на их способность производить до восьми выстрелов в минуту.
В пятницу в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым.
Позже в Крыму напомнили Украине и НАТО об итогах войн против России.
Мясников рассказал о преимуществах советской кухни
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал преимущества советской кухни, отметив, что пища была более натуральной и продукты изготавливались по ГОСТу.
«У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых», – рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
По мнению Мясникова, число людей, страдающих от лишнего веса, растет из-за специфики пищевой промышленности. Он отметил, что продукты чаще всего содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители, повсеместно и в больших количествах добавляется сахар и пальмовое масло.
Ранее Александр Мясников развеял миф об опасном холестерине, отметив, что все стероидные гормоны, включая половые, создаются на его основе.
Власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе
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Власти Соединенных Штатов прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе после ошибки при производстве вакцины Johnson & Johnson, сообщили высокопоставленные источники New York Times.
По словам источников издания, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингридиентов вакцин в будущем, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что привело к потере 15 млн доз вакцины. Компания AstraZeneca заявила, что будет работать с администрацией США над поиском альтернативного места производства препарата.
Накануне Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca для всех категорий населения из-за побочных эффектов.
Ранее Соединенные Штаты отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами. В марте Белый дом отклонил запрос на экспорт вакцины в Евросоюз, при этом на заводе в штате Огайо были готовы к распределению порядка 30 млн доз вакцины AstraZeneca, еще десятки миллионов доз были произведены в Балтиморе (штат Мериленд). В самих США применение вакцины AstraZeneca еще не получило одобрение регулятора.
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Перечислены популярные у россиян объекты коллекционирования
Самое популярное увлечение среди коллекционеров – нумизматика, также россиянам нравится собирать статуэтки, игрушки и марки, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.
По данным опроса, монеты и бумажные деньги разных стран и эпох собирает каждый четвертый опрошенный (25%). На втором месте по популярности находятся статуэтки и фигурки (11%), сообщает RT.
Многие россияне собирают игрушки (9%), марки, книги, открытки и календарики (по 5%), музыкальные записи и посуду (по 3%), а также магниты (2%).
В целом только 27% опрошенных заявили, что собирают коллекции, а 73% этого не делают. В качестве причин они назвали отсутствие интереса к процессу, нежелание хранить «пылесборники» и нехватку места.
При этом 24% респондентов дали ответ «Другое», подразумевая коллекционирование растений, свечей, зажигалок, камней, минералов, фотографий, фотоаппаратов, часов, старинных вещей, украшений, пепельниц, значков, билетов и оружия.
По данным сервиса, в опросе приняли участие 5 тыс. россиян.
Ранее стало известно, сколько россияне тратят на продукты. По данным исследования, около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тыс. рублей, 42,9% обходятся бюджетом в 15-30 тыс. рублей в месяц. У 29,7% семей эти затраты составляют 30–50 тыс. рублей.
Следователи начали проверку после гибели сына худрука студии «Непоседы»
Следственный комитет начал проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
«Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения», – рассказала она. Врадий уточнила, что по предварительным данным, мальчик выпал во время фотографирования. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что погибший сын Пинджоян и его семья «характеризуются положительно», по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян 14-летний Кирилл упал с крыши, на которую вылез из окна своей комнаты.
В Швейцарии полиция применила против протестующих резиновые пули
В швейцарском городе Санкт-Галлен полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих, которые устроили беспорядки из-за ограничений на фоне коронавируса.
По данным полиции города, первые столкновения между протестующими и полицией начались в пятницу вечером. Отмечается, что в полицейских бросали бутылки, камни, пиротехнику и даже коктейль Молотова. «В целях самообороны пришлось использовать резиновые пули. В течение вечера имуществу был нанесен различный ущерб, и, наконец, полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям», – говорится в сообщении правоохранителей, передает РИА «Новости».
По данным полиции, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере два человека, 19 участников акции были задержаны, но их отпустили после допроса. Отмечается, что в ходе беспорядков были повреждены предметы и мебель, ущерб оценивается более чем в 53 тыс. долларов.
По данным швейцарских СМИ, участие в акции принимала в основном молодежь, недовольная действующими в стране коронавирусными ограничениями. Как заявила мэр Санкт-Галлена Мария Паппа, «полиция не виновата в том, что молодежи приходится без многого обходиться в пандемию». Она также назвала действия полиции оправданными.
6 марта в Цюрихе правоохранители использовали слезоточивый газ против участниц несогласованной акции, организованной феминистками в преддверии Международного женского дня.