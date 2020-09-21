В Подмосковье «заминировали» все роддома

В Московской области анонимный источник сообщил о «минировании» всех родильных домов на территории региона, это сообщение проверяется, сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного злоумышленника о том, что во всех родильных домах на территории Подмосковья заложены взрывные устройства. На место для проверки информации выехали специалисты экстренных служб и правоохранители», – сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что эвакуация роддомов не проводится.

В Московской области насчитывается около 50 родильных домов.

В конце августа в Подмосковье «заминировали» все больницы, ТЦ и гипермаркеты. Источник сообщения также был анонимным.

До этого в Московской области сообщалось об угрозе взрывов во всех гостиницах и ТЦ. После подобного сообщения экстренные службы проверяли также аэропорт Жуковский и все самолеты на его стоянке. Все сообщения оказались ложными.