Пашаев рассказал, как Ефремов передумал признавать себя виновным

Актер Михаил Ефремов «ничего не помнил» о смертельной аварии с его участием и хотел официально признать вину, но передумал после беседы со «свидетелем» Александром Кобецом, заявил экс-адвокат артиста Эльман Пашаев.

Такие показания лишенный статуса адвоката Пашаев дал по уголовному делу Кобеца, которого сейчас судят за лжесвидетельство в Пресненском суде Москвы, передает РИА «Новости».

«Ефремов ничего не помнил и хотел признать вину, но я просил его подождать и дать мне поработать... Тогда я связал его с Кобецом по Skype. Кобец подробно рассказывал о том, что он видел, и дальше мы начали работать», – сказал экс-защитник артиста.

Он наладил контакт между Кобецом и Ефремовым, чтобы тот помог артисту вспомнить произошедшее в день аварии. Пашаев добавил, что нашел Кобеца с помощью объявления в Facebook о поиске очевидцев ДТП.

«С Ефремовым невозможно было общаться в первые дни. Из-за алкоголя и шока на все вопросы он отвечал: «Не знаю, не помню». А мне, как адвокату, нужно было понять, что произошло, поэтому я сделал запись в Facebook», – добавил Пашаев.

По словам юриста, Кобец прошел полиграф у него в офисе, перед тем как давать показания в суде. При этом документов с результатами проверки у Пашаева не оказалось.

Уголовное дело против двух из трех свидетелей по Ефремову завели в начале апреля. До этого в МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Свидетелей допрашивали на слушаниях по делу актера по ходатайству экс-адвоката Эльмана Пашаева.

Пашаев сообщал, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение. Пашаев также заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ.

На заседании в Пресненском суде по делу Ефремова Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.