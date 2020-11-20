Против лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

В отношении трех свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ) в Пресненском районном суде города Москвы в ходе судебного разбирательства по обвинению Михаила Ефремова в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ», – цитирует Волк ТАСС.

Уточняется, что речь идет о свидетелях, которых допрашивали по ходатайству адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

На заседании в Пресненском суде адвокат Ефремова зачитал показания тайного свидетеля по имени Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.

Между тем сам Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.