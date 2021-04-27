Эксперты назвали эффективный механизм защиты от нечестной политической борьбы на выборах

На предстоящих выборах ожидается весьма серьезная конкуренция. Ее следствием могут быть проявления нечестной политической борьбы, противостоять которым смогут независимые наблюдатели, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Так они они прокомментировали призыв Владимира Путина к участникам предвыборной гонки вести конкурентную борьбу честно.

Владимир Путин во вторник на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании обратился к тем, кто планирует принять участие в предстоящих выборах с призывом быть ответственными по отношению к избирателям: «Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим».

По мнению, заместителя председателя Общественной палаты Пермского края, руководителя Общественного штаба по наблюдению на выборах в Пермском крае Михаила Мухина, на предстоящих выборах конкуренция будет по-настоящему серьезной. «Я очень надеюсь, что кандидаты и партии услышали призывы главы государства и будут им следовать. К сожалению, нам всем известны примеры нарушения норм этики и морали, обмана избирателей, трансляции заведомо невыполнимых обещаний кандидатами желающими завоевать мандат любой ценой. Надеюсь, в этот раз с подобными явлениями мы не столкнемся», - заявил Мухин газете ВЗГЛЯД.

По его словам, Общественная палата Пермского края будет вести пристальный мониторинг предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы, краевого заксобрания и пермской городской думы. Для этого в регионе, уже создан общественный штаб по наблюдению за выборами, ведётся обучение независимых наблюдателей, будет организована работа горячей линии для всех участников избирательного процесса.

«Политическая конкуренция должна регулироваться не только законом, но и нормами политической культуры, о которой, собственно, и говорит президент. Именно с низкой политической культурой, со стремлением превратить цивилизованную борьбу в гонку без правил, связаны многие проблемы, возникающие в ходе кампаний», - заявил в свою очередь доктор политических наук Владимир Пеньков.



«Мы понимаем, насколько высока значимость предстоящих парламентских выборов, от итога которых зависит будущее законотворческого процесса, и насколько велика роль института общественного наблюдения», – подчеркнул он. По его словам, независимые наблюдатели контролируют в первую очередь «чистоту самой процедуры выборов, в отличие от наблюдателей партийных, так или иначе играющих на стороне своей политической силы».

«Сегодня наша ключевая задача – обеспечить формирование максимально добросовестного пула наблюдателей, которые будут осуществлять контроль на всех этапах кампании – от назначения выборов и вплоть до подсчета голосов», – подчеркнул Пеньков.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.