Пропавшую индонезийскую подлодку нашли около Бали

В Германии посоветовали Чехии, Словакии и Польше «не капризничать»

«Они пытаются угадать мысли Вашингтона, но не видят реальной картины происходящего», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии, Словакии и Польши на фоне дипломатического кризиса в Восточной Европе.

«Я не считаю, что европейские страны выступают общим фронтом против России на фоне обострившегося скандала с Чехией. Напротив, большинство стран ЕС не поддерживают чехов в этом вопросе и не верят в причастность России к взрывам боеприпасов в 2014 году. Чехию поддерживают только союзники по Вишеградской четверке, пока кроме Венгрии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, Чехия, Словакия и Польша пытались устроить провокацию против России, но опоздали, потому что политическая обстановка поменялась. «К сожалению, политика этой группы стран зачастую недальновидна и очень эмоциональна. Вероятно, они совершают ту же ошибку, что и Украина в свое время – пытаются угадать мысли Вашингтона, но зачастую попадают впросак. Им возможно кажется, что Байден ударил в колокол и всех послал на бой с Россией. Но это не так», – убежден собеседник.

Рар отмечает, что если бы горячие головы лидеров Чехии, Польши и Словакии более трезво посмотрели на мир в целом и на Европу в частности, то увидели бы совсем иное. Во-первых, Германия, Франция, Австрия, Италия и другие страны не поддерживают их в этой провокации против России. Во-вторых, сам Джо Байден на онлайн-саммит по климату лично пригласил Владимира Путина, что отчасти свидетельствует о некотором изменении политики США в отношении России. «Вероятно, сейчас им важно подготовить двустороннюю встречу лидеров, а не спотыкаться о лишние проблемы, которые создали на этом фронте представители чешской власти», – считает политолог.

Рар предполагает, что Россия ничего не потеряет даже в случае закрытия посольства в этих государствах. «Ну закроют они российские посольства у себя, и что? Россия примет ответные меры. Даже настоящего скандала не будет», – убежден политолог. Он напомнил позицию России, которую высказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров: Россия будет сотрудничать только с теми странами Европы, которые готовы выстраивать деловые и конструктивные отношения с Россией.

«А с теми, кто торгует русофобией на европейском политическом рынке, России общаться неинтересно. Я уверен, что такая истеричная политика со стороны Праги, Варшавы и Братиславы не только не будет способствовать солидарности других европейских стран с ними, но так или иначе приведет к попыткам истеблишмента Старой Европы их успокоить и вместе постараться приостановить конфликт на востоке Европы», – прогнозирует Рар.

Собеседник также предположил, что истоки подобного поведения проистекают из общего прошлого с Советским Союзом, когда Прага, Братислава и Варшава были сателлитами Москвы. «Они себя видят в роли жертвы. Но я хочу пожелать им получше изучать историю и меньше капризничать. Своей истеричной повесткой они могут рано или поздно испортить отношения, по крайней мере, между российским и немецким народами, которые примирились после Второй мировой войны», – заключил Рар.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.

21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.

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