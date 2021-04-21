Эксперт оценил шансы экипажа индонезийской подлодки на выживание

Глубина в 700 метров смертельна для подводной лодки Военно-морских сил Индонезии, которая потеряла связь у берегов Бали, заявил заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

«Исходя просто из конструктивных особенностей лодки можно сказать, что если это не какая-то особая субмарина, современная, в чем я сомневаюсь, то она не должна на глубине 700 метров существовать. Ее просто раздавит, экипаж должен погибнуть – это если отталкиваться от тех данных, которые мы получили. 700 метров – страшная глубина, давление там такое, что никакая подводная лодка обычного класса там не выдержит», – сказал Гофштейн РИА «Новости».

Он добавил, что, не зная точно тип подлодки и ее предельную глубину погружения, нельзя точно сказать, что случилось с аппаратом. Современные большие подлодки могут погружаться на один километр, а маленькие, такие, как индонезийская с экипажем в 50 человек – на 400-500 метров.

На скорость поиска подлодки также влияют рельеф дна и тип погружения судна. Если подлодка тонула, ложась на ровный киль, ее легко будет найти, но если она легла на нос или корму, то обнаружить ее будет гораздо трудней.

По словам Гофштейна, есть много возможных причин гибели подлодки. В их числе огромное давление, нарушение герметичности корпуса, технические неисправности и человеческий фактор.

Напомним, ВМС Индонезии заявили, что их подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений у острова Бали. Сообщалось, что субмарина была произведена в 1981 году в Германии.