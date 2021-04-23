Роскосмос заявил о завершении разработки эскизного проекта стартового комплекса «Байтерек»

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) завершает разработку эскизного проекта стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Наша деятельность теперь вошла в активную фазу. Заключен контракт на создание комплекса между АО «ЦЭНКИ» и АО СП «Байтерек», внесены необходимые изменения. ЦЭНКИ завершает разработку эскизного проекта стартового комплекса «Байтерек», после которого наступает этап непосредственно разработки документации и исполнения материальной части», – цитирует ТАСС главу Роскосмоса.

По словам Рогозина, российская сторона в рамках проекта «Байтерек» следует своим обязательствам, развернула в полной мере и финансирует работы, которые идут по графику. Это касается и непосредственно самого ракетно-космического комплекса «Союз-5». Руководитель Роскосмоса уточнил, что к этапу испытаний должны приступить не позднее декабря 2023 года.

«Мы сегодня видели: идет подготовка производства в старейшем легендарном цехе, в котором в свое время создавалась ракета сверхтяжелого класса Н1. Закуплено и устанавливается технологическое оборудование, в том числе для фракционной сварки, которая, в принципе, является новаторской для российского ракетостроения. Готовятся к дальнейшему испытанию части корпуса ракеты «Союз-5». Соответственно, раньше времени приступаем уже к созданию летных машин», – отметил Рогозин.

Напомним также, в 2018 году Астана, предпочтя американские ракеты российским, решила использовать Falcon-9 американской компании Space X для запуска двух первых казахстанских научно-технологических спутников 20 ноября.

В том же году Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве стартового комплекса для новой ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур. Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. При этом Казахстан откладывал модернизацию Байконура для «Союза-5».

Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.