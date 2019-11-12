Казахстан назвал стоимость реализации двух проектов на Байконуре

Около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«В апреле текущего года в рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным было поручено совместно продолжить реализацию масштабного проекта на космодроме «Байконур» – экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек», которому недавно было предложено по инициативе президента России дать имя «Назарбаевский старт», – передает ТАСС слова Мамина на международном форуме «Байконур - колыбель мировой космонавтики» во вторник.

Он добавил, что начало реализации этого проекта запланировано в самое ближайшее время.

«Вместе с тем ведется проработка проекта по модернизации стартовой площадки номер один, «Гагаринский старт», на космодроме Байконур. Для реализации этих проектов планируется привлечение как государственного, так и частного финансирования в общем объеме порядка 330 млн долларов», – сказал Мамин.

Напомним, 8 августа в Роскосмосе сообщили, что «Гагаринский старт» на космодроме Байконур закроется на модернизацию под «Союз-2» на 2020–2023 годы.

В октябре вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин заявил, что министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана рассчитывает подписать в ноябре в Дубае соглашение о модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур («Гагаринский старт»).

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