«Гагаринский старт» на Байконуре решили закрыть

«Гагаринский старт» на космодроме Байконур закроется на модернизацию под «Союз-2» на 2020–2023 годы, сообщили в Казкосмосе.

Сейчас на «Байконуре» для пусков носителей «Союз» используют площадки 1 («Гагаринский старт») и 31. С первой можно запускать только «Союз-ФГ» с украинской системой управления. Последний ее пуск запланирован на 25 сентября. С 31-й проходят пуски ракет «Союз-2» с российской системой управления. С 2020 года все пилотируемые запуски будут переведены на эту ракету.

«По предварительным планам модернизация («Гагаринского старта») начнется в 2020 году и продлится до 2023 года», – передает РИА «Новости» сообщение Казкосмоса.

Там отметили, что модернизация обойдется 87 млн долларов, которые в равных долях внесут Россия, Казахстан и ОАЭ. Вопрос с финансированием планируется решить к ноябрю.

Для стартов с «Гагаринского старта» ракет «Союз-2» с цифровой системой управления необходимо заменить аналоговые пульты, применяемые при проверках и пусках ракеты, на компьютерную технику. Крупные монтажные работы предстоит провести непосредственно на стартовом комплексе.

Напомним, 22 апреля источник на космодроме Байконур сообщил, что Роскосмос готовится законсервировать стартовую площадку космодрома Байконур, с которой в космос отправился Юрий Гагарин; на ее модернизацию под новую ракету «Союз-2» не хватает средств.

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