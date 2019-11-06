Анонсировано подписание соглашения о модернизации «Гагаринского старта»

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана рассчитывает подписать в ноябре в Дубае соглашение о модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур («Гагаринский старт»), заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

«Сегодня я жду ответ российской стороны на межведомственное соглашение трехстороннее – Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и России. Мы в середине октября в ОАЭ отработали рабочую версию. Все стороны взяли на внутригосударственное согласование. Казахстан и ОАЭ согласовали. У России есть предложение», – передает ТАСС ответ Нургужина на вопрос о модернизации «Гагаринского старта».

По его словам, этот вопрос будет затронут в Омске на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«Завтра в Омске встречаемся, обсуждаем <...> те изменения, которые Россия предлагает. В планах стояло, что в Дубае 17-20 ноября подпишем [соглашение]. Вот мы ждем реакцию российской стороны», – пояснил Нургужин.

Он добавил, что Казахстан инвестирует в модернизацию «Гагаринского старта».

«Здесь речь идет об инвестициях. Казахстан совместно с Казахстанским фондом прямых инвестиций рассматривает этот вопрос. Порядка 28 млн долларов каждая сторона будет вносить паритетно. По проекту планируется три года на реконструкцию до 2023 года включительно», Нургужин уточнил Нургужин.

Напомним, 8 августа в Роскосмосе сообщили, что «Гагаринский старт» на космодроме Байконур закроется на модернизацию под «Союз-2» на 2020–2023 годы.

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