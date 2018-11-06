Казахстан для запуска своих спутников предпочел американские ракеты российским

Астана решила использовать ракету-носитель Falcon-9 американской компании Space X для запуска двух первых казахстанских научно-технологических спутников 20 ноября, сообщил пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов.

«Почему в этот раз Falcon-9, потому что было дешевле производить запуск на Falcon-9», – заявил Нуркенов, отказавшись называть сумму запуска.

Запуск будет производиться с американской военной базы Ванденберг в Калифорнии.

Нуркенов отметил, что в будущем Астана намерена отправлять аналогичные космические аппараты с космодрома «Байконур», передает «Интерфакс».

«Планируем (запускать из Казахстана), это возможно. Думаем, что космические аппараты такой конфигурации возможно запускать ракетами-носителями типа «Союз», «Протон», пуски которых производятся у нас с «Байконура», – сказал пресс-секретарь.