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23 апреля, пятница | Последнее обновление — 12:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия объявила о высылке пятерых дипломатов Польши
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Эксперт оценил данные об «энергетических атаках» против военных США в Сирии
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«Подобные заявления являются чепухой, которая противоречит законам физики», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев, комментируя сообщения американских СМИ о том, что Россию заподозрили в «энергетических атаках» на военных США в Сирии.
«Честно говоря, слухи про «направленные энергетические атаки» на американских военнослужащих в Сирии выглядят как какая-то чепуха, противоречащая законам физики. С таким же успехом можно рассуждать о влиянии на военных НЛО», – отметил военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев.
По его словам, предшествующие этому сообщения про «акустические атаки» и обвинения России в якобы вознаграждении талибов в Афганистане вместе с новым слухом имеют общую цель. «Во-первых, слухи нужны для поддержания в СМИ образа России как врага. А во-вторых, для того, чтобы налогоплательщики США не расслаблялись, пополняя казну государства в целом и Пентагона в частности», – пояснил эксперт.
«Именно поэтому в СМИ периодически пробрасываются какие-то истории про якобы новые нападения противника по всем флангам – и на Украине, и в Прибалтике, и в Афганистане враг не дремлет. А люди, придумывающие такие истории, просто обеспечивают себе стабильность личного бюджета в условиях непростых экономических условий», – считает собеседник.
Денисенцев также указал на относительную недолговечность подобных историй. «Почему об этом периодически забывают? Потому что конечным потребителем этой информации является простой обыватель. А обыватель довольно быстро все забывает. Ему необязательно показывать какую-то связную военно-политическую историю от начала и до конца, вместо этого достаточно время от времени вбрасывать новые слухи, чтобы создать соответствующий информационный фон», – резюмировал эксперт.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники заявило, что американские военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
При этом глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ, но он хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
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Россию заподозрили в «энергетических» атаках на военных США в Сирии
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Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ о том, что американские войска в Сирии якобы подвергались воздействию «направленной энергии».
Politico со ссылкой на источники заявила, что военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
Politico поясняла, что речь идет об атаках высококонцентрированной электромагнитной энергией, в том числе с использованием мощных радиочастотных или микроволновых устройств, а также потоков частиц. Такие атаки, как сообщает издание, могут приводит к как к помехам в работе электронного оборудования, так и причинению людям боли и нанесения неизлечимых повреждений. Указывается, что один из случаев, когда в Сирии заподозрили воздействие «направленной энергией», Пентагон признал пищевым отравлением.
На слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил сенатор Ричард Блументал заявил, что СМИ сообщают об «атаках на американских сотрудников, дипломатов, на ряд сотрудников разведки, возможно, даже на военных». Он напомнил о слухах об «акустических атаках» на Кубе. Блументал спросил Маккензи, может ли он подтвердить какие-то из этих сообщений.
Маккензи ответил, что может «говорить только о сфере ответственности» Центрального командования – прежде всего, это Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Он «не нашел никаких свидетельств таких атак», но хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
Керри назвал прогрессивными идеи Путина на климатическом саммите
США считают, что Путин изложил на климатическом саммите дойстойные прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща, заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности», – цитируют Керри РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.
МИД заявил о провокациях стран НАТО в регионе Черного моря
США и другие страны Североатлантического альянса продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Продолжается провокационная деятельность в восточном пространстве и акватории Черного моря США и других стран НАТО, которые стремятся нарастить свое присутствие у границ России», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
В четверг стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России.
20 апреля Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.
Псаки назвала «Северный поток – 2» плохой сделкой
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не может озвучить прогноз относительно возможных санкций США против проекта «Северный поток – 2».
При этом она подчеркнула, что США «продолжают считать» строительство газопровода «плохой сделкой». Американская сторона, по ее словам, «доносит эту позицию своим партнерам», включая государства Европы, передает РИА «Новости».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 км труб, или 95% газопровода.
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Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО
Вооруженные силы России должны быть готовы к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития» обстановки в связи с учениями НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», – цитирует РИА «Новости» министра.
Он заявил, что российские военные внимательно отслеживают действия Североатлантического альянса в районе будущих учений Defender Europe.
«Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe - 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», – сказал Шойгу.
По его словам, «одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье». «В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника», – сказал министр.
Также Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастила активность у южных границ России: усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки.
В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности.
В этот день оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
Россия предложила США договориться о ненападении в киберпространстве
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Москва предлагает Вашингтону заключить «глобальное» соглашение о ненанесении странами первыми удара с использованием информационных и коммуникационных технологий, сообщил МИД России.
Москва считает, что «одним из первых шагов в верном направлении» была бы реакция США на предложение возобновить диалог двух стран о международной информационной безопасности. Это предложение было изложено в заявлении главы российского государства Владимира Путина от 25 сентября 2020 года. Как пояснили в МИДе, Россия предлагает принять ряд практических мер по «перезагрузке» отношений с США «в сфере использования информационных и коммуникационных технологий», передает РИА «Новости».
В частности, речь идет о «восстановлении профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне». Также предлагается договориться о «предотвращении инцидентов в информпространстве» и обменяться «гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга». Кроме того, Москва предлагает заключить «глобальное» соглашение «о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что сайт Кремля за последнее время стал чаще подвергаться хакерским атакам.
Медведев посоветовал США отказаться от языка ультиматумов и хамства
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Вашингтону для улучшения взаимоотношений с Москвой стоит идти на компромиссы, отказаться от ультиматумов и хамства, загоняющих диалог под плинтус, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«И что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела?.. И, в-третьих, - самое важное. Не только понимание необходимости и возможности компромиссов, но и готовность идти на эти компромиссы. Готовность отказаться от языка ультиматумов и хамства, которые загоняют диалог под плинтус», – говорится в статье Медведева для РИА «Новости».
Медведев отметил, что «США скатились в нестабильную внешнюю политику. Это проявилось и в отказе от ядерной сделки с Ираном. В выходе из Договора по открытому небу и ряда других договоров. А в настоящий момент – и в риторике нового президента». «Новая стратегическая реальность – нестабильность внешнеполитического курса Вашингтона – во многом вызвана как внутренними причинами, так и определенным падением авторитета США в качестве лидера западного мира», – заявил он.
По словам зампредседателя Совбеза, США считают, что партнеры и оппоненты должны воспринимать как должное и с благодарностью «правоту» Вашингтона. «Она (американская администрация) может говорить и о выполнении предвыборных обещаний демократов, и об отсутствии единства в выработке курса и принятия решений в новой команде, и об американском «миссионерстве». «Мы всегда правы, вы должны нас слушаться». А партнеры и оппоненты должны воспринимать такой курс как должное, причем с чувством благодарности за полученный «урок», – говорится в статье.
Он также назвал кризисом нынешнее состояние отношений России и США. «Когда отношения двух стран долгое время находятся в подобной ситуации, это и называется кризис. Такие кризисы являются очень благоприятной почвой для появления еще более острых периодов в отношениях – «кризиса кризисов». В подобной ситуации любой неверный шаг, отсутствие терпения, стратегического понимания «веса» каждого слова могут ввергнуть не только две отдельно взятые страны, но и весь мир в пучину тяжелейших проблем, поставив его перед угрозой прямого военного столкновения», – написал Медведев.
В этом контексте он напомнил о событиях Карибского кризиса 1962 года. «Время было несколько иным, чем сейчас», признал Медведев, но суть происходящего, по его мнению, «была очень схожей». Он уточнил, что внешняя политика США того времени вынуждала Советский Союз соответствующим образом реагировать. Например, в конце 1950-х и начале 1960-х годов это проявлялось в размещении американских ракет в Турции, Южном Вьетнаме, Ливане, упомянул зампред Совбеза. Это выражалось и «в неуклюжей политике на Кубе, породившей революцию, а потом в попытке вернуть контроль над островом Свободы», добавил он.
«Сегодня же это – антироссийские санкции, организованная кампания травли России, американская политика в отношении наших соседей, окончательный приход НАТО к нашим границам, противодействие (проекту газопровода) «Северному потоку – 2», встревоженность реализацией нашей страной Северного морского пути, наконец, украинский вопрос и многое другое. Примеры такой политики проявляются ежедневно», – отметил Медведев.
По его словам, «новая администрация США, восстанавливая свое положение мирового правителя и защитника коллективного Запада (причем, параллельно убеждая в этом самих себя), не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними. Например, Китай или Россия».
Медведев отметил, что СССР воспринимался США как равноправный соперник, с которым, без сомнения, необходимо считаться. «Это было обусловлено военно-политическим паритетом сторон, для сохранения которого и была создана система международных организаций. И наличием двух военных блоков – стран НАТО и стран Варшавского договора. Но после распада СССР паритет на какое-то время исчез», - считает он.
США, «прожив полтора десятилетия в системе координат, когда ни одна другая страна мира не только не имела сопоставимой с ними мощи, но и не имела даже гипотетического права располагать подобной силой, просто-напросто отвыкли от равноправного диалога», заявил Медведев.
Ранее он заявил, что за последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации и вернулись в эпоху холодной войны.
США «слышали слова» России и «ждут дел» по ситуации на границе с Украиной
В Вашингтоне слышали объявление Москвы о том, что войска отводят из районов на границе с Украиной, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.
Он заявил, что США «слышали объявление России», «слышали слова, будут ждать дел» и «внимательно наблюдать за ситуацией». «Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий», – приводит его слова РИА «Новости».
Прайс также сообщил, что у США «была возможность пообщаться в Москве с властями», стороны продолжают обсуждать российские контрмеры в ответ на американские санкции. США «ожидают, что эти обсуждения продолжатся в ближайшие дни и, вероятно, недели», но не хотят «предвосхищать, чем они закончатся». В Госдепе заявили, что решение Москвы о запрете на найм местных работников посольства отразится на его работе. При этом официального уведомления на этот счет еще не получено, уточнил Прайс.
Он признал, что между странами есть «глубокие разногласия», но подчеркнул, что, по мнению США, «только через продолжение разговора и дипломатию» есть возможность добиться «стабильных и предсказуемых отношений с Москвой».
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден не планирует звонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсуждать ситуацию на российско-украинской границе. Она отметила, что Путин и Байден «беседовали только на прошлой неделе», Путин «принял участие в саммите» по климату. Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан беседовал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. «Так что я ожидаю, что разговоры пока будут вестись на этом уровне», – приводит слова Псаки ТАСС.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Байден в разговоре с Путиным, по ее словам, «изложил свою обеспокоенность в последние несколько недель относительно наращивания войск», которое в Вашингтоне «считали агрессией на границе». Псаки заявила, что Вашингтон «ясно подталкивал в координации с мировым сообществом к отводу войск, отказу от агрессии», США «хотят деэскалации напряженности» не только в отношениях Вашингтона и Москвы, но и «на границе» России и Украины.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что личный состав Южного военного округа и Воздушно-десантных войск успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
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Бывший посол США отказался подтвердить финансирование Навального
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Белый дом или ЦРУ не оказывают Алексею Навальному финансовую поддержку, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол.
«Алексей Навальный не получает никакой финансовой поддержки от Запада, от Байдена, от ЦРУ – это полная ерунда, нет никаких доказательств для этого», – заявил Макфол в эфире «Эха Москвы».
При этом он объяснил повышенное внимание со стороны США к Навальному не «любовью», а политической «традицией» защиты «прав человека», исходя из которой Вашингтон воздействует на многие страны.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга отметила, что прежде США и их «европейские партнеры» ввели ряд санкций и «сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции в будущем». При этом она выразила надежду, что с Навальным «будут гуманно обращаться», что блогер будет «в безопасности и в конечном счете – освобожден», передает РИА «Новости».
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. США ввели санкции против представителей властей России из-за ситуации вокруг Навального. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон сочиняет небылицы об условиях содержания Навального, при этом в самих США нарушают права заключенных.
Американцы назвали истинные цели США на Украине
Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела».
«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости».
«Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.
«На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой.
Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение».
«С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой.
Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов».
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта.
Медведев заявил о возвращении отношений с США в эпоху холодной войны
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За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он считает, что отношения двух стран «по сути вернулись в эпоху холодной войны». По его словам, «санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов» приводят «мир в состояние перманентной нестабильности». Медведев отметил, что Россия, как и СССР, «всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту». Он напомнил о Карибском кризисе 1962 года, когда, как указал Медведев, проявились два основных момента, передает РИА «Новости».
Во-первых, «долгосрочный ответ – это не только появление ракет у берегов Соединенных Штатов», но и демонстрация, а также «осознание западными странами инфраструктурных возможностей нашего государства по развертыванию в короткие сроки военных баз в любой точке мира», сказал Медведев.
Во-вторых, ситуация, когда страны оказались «в пяти минутах от войны», была урегулирована «лидерами двух сверхдержав, сохранившими трезвость оценки ситуации, признавшими и принявшими «мудрость» компромисса, а следовательно – готовыми идти на уступки», заявил он. Медведев сказал, что у «СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов».
Медведев заявил, что «прямая связь» помогает «гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела», ведь это «не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника», понять «его логику и аргументы».
21 апреля глава российского государства Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Путин сравнил США с Шерханом из «Книги джунглей», вокруг которого «крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, чтобы задобрить своего суверена».
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В МИД заявили о экономической взаимозависимости России и ЕС
У России и Европы есть основа для взаимодействия, в том числе это экономическая взаимозависимость, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко на видеоконференции Ассоциации европейского бизнеса в России.
«Не должно существовать препятствий для сотрудничества. Уверен, что нам надо менять повестку дня: нужно прекратить бороться с историей, прекратить ее фальсифицировать, надо действительно создать общую повестку», – передает его слова РИА «Новости».
По словам заместителя министра, России и Западу следует преодолеть отчуждение в отношениях.
«Мы должны признать, что нынешняя плачевная ситуация в отношениях на европейском континенте – это результат рукотворной деятельности, это результат деятельности предыдущих политиков», – заявил Грушко.
«В отношениях России и ЕС те проекты, которые были задуманы, над которыми мы вместе работали, не состоялись лишь по той простой причине, что ЕС оказывался неготовым к равноправному сотрудничеству. Эта политика, которая во главу угла ставила интересы ЕС и фактически двигала руководство ЕС смотреть на всех соседей с точки зрения территорий, где должны автоматически применяться ЕСовские стандарты, это никогда не будет работать в отношении России», – подчеркнул замглавы МИД.
Грушко при этом заметил, что основа для взаимодействия есть. «Это объективная взаимозависимость, даже сегодня, если мы посмотрим на структуру нашей торговли, то она почти в этом году будет близка к 300 млрд (долларов), для Евросоюза - это стратегический компонент, даже в сравнении с торговлей США и ЕС», – пояснил он.
Однако замминистра уточнил, что «необходимо равноправие, взаимное уважение, учет законных озабоченностей друг друга».
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта.
Американский посол прилетел из Москвы в Вашингтон
Американский посол в России Джон Салливан прибыл из Москвы в Вашингтон после рекомендаций российской стороны отправиться в США на консультации.
«Этим утром в Москве была прекрасная погода, абсолютно великолепная. Я рад вернуться, я с нетерпением жду того, чтобы повидаться с моей семьей и встретиться с моими коллегами в администрации», – передает ТАСС слова Салливана в международном аэропорту имени Даллеса.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
Напомним, в четверг Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в МИД России надеются, что Салливан с пользой проведет время в Вашингтоне и в результате проведенных там консультаций США сформируют позицию по России, которая позволит далее не заводить отношения в тупик.
МИД оценил доклад разведки США о киберугрозе России
МИД России, комментируя доклад разведки США, в котором Москва названа ведущей угрозой для Вашингтона в киберпространстве и главным соперником в космосе, заявил, что с таким же успехом российская сторона могла бы назвать Вашингтон своей главной угрозой, не предоставляя фактов.
«В худших традициях жанра в документе перечислены «российские провокационные действия» в киберпространстве, однако, как всегда, не приводится конкретных доказательств, подкрепляющих выдвигаемые в наш адрес претензии. С таким же успехом мы могли бы назвать Вашингтон нашей главной киберугрозой, не предоставляя никаких фактов, а ссылаясь лишь на недавние воинственные заявления представителей высшего американского истеблишмента о планирующихся массовых кибератаках против российских государственных структур», – заявили РИА «Новости» в МИД.
Там заметили, что «собственная неспособность формирования востребованной повестки дня глобального диалога по вопросам международной информационной безопасности (МИБ) камуфлируется неуклюжими и уже изрядно истасканными обвинениями России «в провокационных действиях по подрыву влияния Вашингтона и ослаблению альянса западных стран». «На наш взгляд, подобные заявления лишь свидетельствуют о сниженной способности к объективной самооценке», – отметили в российском министерстве.
В ведомстве указали, что «настрой и действия Вашингтона вряд ли соответствуют пока еще сохраняющемуся статусу США как крупнейшей мировой державы, несущей особую ответственность за международный мир и безопасность».
Как заявили в МИД, доклад США – это очередное проявление «мегафонной дипломатии» администрации Белого дома и не более чем неловкая попытка переключить внимание публики на иллюзорного внешнего противника». «Культивирование образа врага в лице России для решения собственных внутренних проблем – классический прием, отработанный еще в годы холодной войны», – напомнили в МИД России.
«Кроме того, это весьма удобный предлог для спецслужб, чтобы запросить у Конгресса увеличение бюджетного финансирования своей деятельности», – добавили в российском ведомстве.
В то же время в МИД заявили, что Москва готова обсудить с Вашингтоном и другими заинтересованными странами весь спектр вопросов космической безопасности.
Ранее Москва предложила Вашингтону заключить «глобальное» соглашение о ненанесении странами первыми удара с использованием информационных и коммуникационных технологий.
МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения американского самолета-разведчика
Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана, сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы ВВО.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавляется в сообщении.
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